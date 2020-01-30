Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России

"Господин премьер-министр, Вы обращались с просьбой освободить от отбывания наказания гражданку Израиля за правонарушение, которое она совершила: наличие запрещенных наркотических средств. Хочу отметить в этом также и роль иерусалимского патриарха… и мамы. И вы знаете, что указ о ее помиловании подписан, она, слава Богу, для нее это очень хорошо, не пересекала границу Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с Нетаньяху.