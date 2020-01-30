Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о том, что указ о помиловании осужденной в РФ Наамы Иссахар подписан, отметив, что она не пересекала границу России, что для нее хорошо.
Путин также попросил передать Иссахар и ее семье самые хорошие пожелания.
"Господин премьер-министр, Вы обращались с просьбой освободить от отбывания наказания гражданку Израиля за правонарушение, которое она совершила: наличие запрещенных наркотических средств. Хочу отметить в этом также и роль иерусалимского патриарха… и мамы. И вы знаете, что указ о ее помиловании подписан, она, слава Богу, для нее это очень хорошо, не пересекала границу Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с Нетаньяху.
"Передайте самые наилучшие пожелания и ей, и семье ее", - добавил Путин.
Помилованная президентом России израильтянка освобождена из колонии, сообщила в четверг ФСИН России.
Израильтянка была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла. Позднее в ходатайстве о помиловании на имя президента израильтянка частично признала свою вину.