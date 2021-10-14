https://ria.ru/20211014/chukhray-1754182003.html

Биография Павла Чухрая

Биография Павла Чухрая - РИА Новости, 14.10.2021

Биография Павла Чухрая

Кинорежиссер, сценарист, оператор, народный артист России Павел Григорьевич Чухрай родился 14 октября 1946 года в поселке Быково Московской области в семье... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T02:00

2021-10-14T02:00

2021-10-14T02:00

справки

московская область (подмосковье)

павел чухрай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155321/05/1553210539_0:0:2332:1313_1920x0_80_0_0_5b9158b574d00efc164607aeb55d3f37.jpg

Кинорежиссер, сценарист, оператор, народный артист России Павел Григорьевич Чухрай родился 14 октября 1946 года в поселке Быково Московской области в семье известного режиссера Григория Чухрая (1921-2001). Его отец воевал в воздушно-десантных войсках, был несколько раз ранен, награжден орденами и медалями Великой Отечественной войны. Автор фильмов "Сорок первый" (1957), "Баллада о солдате" (1959), "Чистое небо" (1961). Мать происходила из ставропольских казаков.До шести лет Павел Чухрай жил с бабушкой и дедушкой на Украине. В 1953 году его отец получил направление в Киевскую студию художественных фильмов (Киностудия имени А. Довженко) и переехал с семьей в общежитие на территории киностудии. В 1955 году Павел Чухрай с родителями переехал в Москву.В 1962 году он снялся в фильме Марка Донского "Здравствуйте, дети!". В том же году перешел в вечернюю школу; с 1962 года по 1964 год работал радиомонтажником, осветителем и ассистентом оператора на "Мосфильме" и учебной киностудии ВГИКа.В 1969 году Павел Чухрай окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Бориса Волчека). В 1971 году как оператор снял короткометражный фильм "Дом в пять стен".В 1974 году Чухрай экстерном окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Игоря Таланкина). Учился на одном курсе вместе с Родионом Нахапетовым и Кареном Шахназаровым. Его дипломной работой был короткометражный фильм "Вольному – воля".После окончания института Павел Чухрай стал работать режиссером киностудии "Мосфильм". В 1977 году снял свою первую картину "Ты иногда вспоминай", в которой снялся Николай Крючков.В 1980 году Чухрай поставил фильм "Люди в океане". В 1981 году картина принесла режиссеру премию Ленинского комсомола, специальный приз МКФ в Москве, приз Всесоюзного кинофестиваля, Золотую медаль имени А.П. Довженко и ряд других призов.В 1983 году Павел Чухрай снял фильм "Клетка для канареек". В 1984 году эта картина получила диплом и приз ЦК ЛКСМ Украины, второй приз детского жюри на Всесоюзном кинофестивале в Киеве. В 1980-1990-х годах вышли его фильмы "Зина-Зинуля" (1986), "Запомните меня такой" (1987) и "Ключ" (1992). В 1993 году режиссер дебютировал в документальном кино картиной "Сокол" о политике Владимире Жириновском.В 1996 году Чухрай снял рекламный ролик для "РИКК-банка", который получил Серебряного и Бронзового Льва на МКФ рекламных фильмов в Канне (Франция).Мировую известность Павлу Чухраю принесла драма "Вор" (1997). Фильм вошел в тройку самых кассовых фильмов России, имел успешный прокат в США, Франции, Италии и других странах Европы. Он получил приз "Золотая медаль сената" на МКФ в Венеции, приз за лучшую режиссуру на ОКФ "Киношок" в Анапе, был номинирован на приз Американской киноакадемии "Оскар" как лучшая иностранная картина. Кинолента получила пять наград "Ника" Российской киноакадемии, в том числе как лучший фильм года, за режиссуру и мужскую и женскую роли. В 2001 году Павел Чухрай снял документальный фильм "Дети из бездны" (Broken silence) о Холокосте для международного проекта, продюсером которого был Стивен Спилберг.В 2003 году "за глубокое отражение темы Холокоста" режиссер был награжден премией Федерации еврейских общин России (ФЕОР) "Человек года 5762" в номинации "Кинематография". В 2004 году вышла драма Павла Чухрая "Водитель для Веры". На фестивале "Кинотавр" фильм получил главный приз "Золотая роза", а также призы за лучшую режиссуру, лучший сценарий и продюсерский проект. Фильм также был удостоен Гран-при "Выборгский счет" на кинофестивале в Выборге, Гран-при на кинофестивале в Онфлере (Франция). Он был отмечен кинематографической премией "Ника" в трех номинациях. В 2007 году состоялась премьера фильма Павла Чухрая "Русская игра" по пьесе Николая Гоголя "Игроки". Картина получила главный приз "Золотая ладья" на кинофестивале "Окно в Европу". В 2017 году после десятилетнего перерыва Павел Чухрай выпустил фильм "Холодное танго" по мотивам повести Эфраима Севелы "Продай твою мать". Почти ко всем своим фильмам Чухрай написал сценарии, он также был сценаристом кинолент "Кто заплатит за удачу" (1980), "Это было прошлым летом" (1988), "Классик" (1998), "Испытание" (2014).В апреле 2021 года Павел Чухрай приступил к съемкам своего нового фильма под названием "Воробьиное поле". Действие картины происходит в конце 1940-х – начале 1950-х годов. В разные годы режиссер был ведущим телепередач "Серпантин", "Кинопанорама" и "Великая иллюзия" об истории кино и знаменитых актерах.Павел Чухрай был удостоен различных званий и наград. В 1981 году он стал лауреатом Премии Ленинского комсомола. В 1993 году ему было присвоено звание Заслуженный деятель искусств России, в 2006 году он получил звание Народный артист РФ. В 2012 году награжден российским орденом Почета. В 2017 году он был удостоен приза кинофестиваля "Кинотавр" – за честь и достоинство и преданность профессии.Павел Чухрай женат на сценаристе Марии Зверевой. У режиссера две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, московская область (подмосковье), павел чухрай