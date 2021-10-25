https://ria.ru/20211025/kovalenko-1756203083.html
Фильм "Разжимая кулаки" выдвинули на "Оскар" от России
Фильм "Разжимая кулаки" выдвинули на "Оскар" от России - РИА Новости, 25.10.2021
Фильм "Разжимая кулаки" выдвинули на "Оскар" от России
Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинут на кинопремию "Оскар" от России, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T19:19
2021-10-25T19:19
2021-10-25T20:47
культура
павел чухрай
новости культуры
россия
кино и сериалы
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинут на кинопремию "Оскар" от России, сообщил источник РИА Новости."Российский оскаровский комитет, который теперь возглавляет режиссер Павел Чухрай, выдвинул на премию от России фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки", — сказал собеседник агентства."Разжимая кулаки" — вторая работа Коваленко, ученицы Александра Сокурова. Фильм снят в Северной Осетии на осетинском языке. Как рассказала режиссер перед показом 10 июля, большую часть ролей в нем исполняют непрофессиональные актеры.Действие картины происходит в городке Мизур, куда отец перевез свою семью после трагических событий. У него двое сыновей и дочь, которых он воспитывает в строгости. Своей любовью отец "душит" дочь, не отпуская ее от себя, из-за чего девушка вынашивает планы побега.
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павел чухрай, новости культуры, россия, кино и сериалы
19:19 25.10.2021 (обновлено: 20:47 25.10.2021)
Фильм "Разжимая кулаки" выдвинули на "Оскар" от России
Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинули на "Оскар" от России