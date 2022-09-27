https://ria.ru/20220927/oscar-1819864135.html

Звягинцев, Сельянов, Сторожева и Котт покинули оскаровский комитет

Звягинцев, Сельянов, Сторожева и Котт покинули оскаровский комитет - РИА Новости, 27.09.2022

Звягинцев, Сельянов, Сторожева и Котт покинули оскаровский комитет

Андрей Звягинцев, Вера Сторожева, Владимир Котт и продюсер Сергей Сельянов покинули российский оскаровский комитет, сообщил РИА Новости режиссер,... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:27

2022-09-27T17:27

2022-09-27T17:47

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Андрей Звягинцев, Вера Сторожева, Владимир Котт и продюсер Сергей Сельянов покинули российский оскаровский комитет, сообщил РИА Новости режиссер, экс-председатель комитета Павел Чухрай."Досталь, Звягинцев, Сельянов, Вера Сторожева, Владимир Котт", — сказал Чухрай.Он уточнил, что причина ухода у всех одна.Ранее президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать отечественный фильм на соискание премии американской киноакадемии "Оскар" в этом году. В связи с этим председатель российского оскаровского комитета Павел Чухрай заявил, что покидает свой пост, так как считает это решение, принятое "через голову оскаровской комиссии", незаконным и оскорбительным.Также о выходе из состава комитета сообщил режиссер Николай Досталь.

https://ria.ru/20220927/oskar-1819685830.html

россия

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, владимир котт, павел чухрай, андрей звягинцев, россия, оскар (премия), кино и сериалы