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Звягинцев, Сельянов, Сторожева и Котт покинули оскаровский комитет - РИА Новости, 27.09.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220927/oscar-1819864135.html
Звягинцев, Сельянов, Сторожева и Котт покинули оскаровский комитет
Звягинцев, Сельянов, Сторожева и Котт покинули оскаровский комитет - РИА Новости, 27.09.2022
Звягинцев, Сельянов, Сторожева и Котт покинули оскаровский комитет
Андрей Звягинцев, Вера Сторожева, Владимир Котт и продюсер Сергей Сельянов покинули российский оскаровский комитет, сообщил РИА Новости режиссер,... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:27
2022-09-27T17:47
культура
новости культуры
владимир котт
павел чухрай
андрей звягинцев
россия
оскар (премия)
кино и сериалы
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Андрей Звягинцев, Вера Сторожева, Владимир Котт и продюсер Сергей Сельянов покинули российский оскаровский комитет, сообщил РИА Новости режиссер, экс-председатель комитета Павел Чухрай."Досталь, Звягинцев, Сельянов, Вера Сторожева, Владимир Котт", — сказал Чухрай.Он уточнил, что причина ухода у всех одна.Ранее президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать отечественный фильм на соискание премии американской киноакадемии "Оскар" в этом году. В связи с этим председатель российского оскаровского комитета Павел Чухрай заявил, что покидает свой пост, так как считает это решение, принятое "через голову оскаровской комиссии", незаконным и оскорбительным.Также о выходе из состава комитета сообщил режиссер Николай Досталь.
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новости культуры, владимир котт, павел чухрай, андрей звягинцев, россия, оскар (премия), кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Владимир Котт, Павел Чухрай, Андрей Звягинцев, Россия, Оскар (премия), Кино и сериалы
17:27 27.09.2022 (обновлено: 17:47 27.09.2022)
 
Звягинцев, Сельянов, Сторожева и Котт покинули оскаровский комитет

Звягинцев, Сельянов, Сторожева и Котт покинули оскаровский комитет, сообщил Чухрай

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкРежиссер Андрей Звягинцев представил фильм "Нелюбовь" в Новосибирске
Режиссер Андрей Звягинцев представил фильм Нелюбовь в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Андрей Звягинцев, Вера Сторожева, Владимир Котт и продюсер Сергей Сельянов покинули российский оскаровский комитет, сообщил РИА Новости режиссер, экс-председатель комитета Павел Чухрай.
"Досталь, Звягинцев, Сельянов, Вера Сторожева, Владимир Котт", — сказал Чухрай.
Он уточнил, что причина ухода у всех одна.
Ранее президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать отечественный фильм на соискание премии американской киноакадемии "Оскар" в этом году. В связи с этим председатель российского оскаровского комитета Павел Чухрай заявил, что покидает свой пост, так как считает это решение, принятое "через голову оскаровской комиссии", незаконным и оскорбительным.
Также о выходе из состава комитета сообщил режиссер Николай Досталь.
Режиссер Павел Чухрай - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:10Культура
Глава оскаровского комитета России Чухрай объяснил решение покинуть пост
 
КультураНовости культурыВладимир КоттПавел ЧухрайАндрей ЗвягинцевРоссияОскар (премия)Кино и сериалы
 
 
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