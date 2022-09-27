https://ria.ru/20220927/oskar-1819687031.html
Режиссер Досталь решил выйти из оскаровского комитета вслед за Чухраем
Режиссер Досталь решил выйти из оскаровского комитета вслед за Чухраем - РИА Новости, 27.09.2022
Режиссер Досталь решил выйти из оскаровского комитета вслед за Чухраем
Кинорежиссёр Николай Досталь поддержал обращение председателя российского оскаровского комитета Павла Чухрая и также вышел из состава оскаровского комитета,... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:18
2022-09-27T08:18
2022-09-27T11:15
культура
россия
николай досталь
павел чухрай
оскар (премия)
новости культуры
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Кинорежиссёр Николай Досталь поддержал обращение председателя российского оскаровского комитета Павла Чухрая и также вышел из состава оскаровского комитета, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости обращении режиссера.Ранее президиум киноакадемии России принял решение не выдвигать отечественный фильм на соискание премии американской киноакадемии "Оскар" в этом году. В связи с этим председатель российского оскаровского комитета Павел Чухрай заявил, что покидает свой пост, так как считает решение киноакадемии РФ, принятое "через голову оскаровской комиссии", незаконным и оскорбительным."В оскаровский комитет. Коллеги, полностью поддерживаю обращение к нам председателя оскаровской комиссии Павла Чухрая и выхожу из состава данной комиссии", - написал Досталь.
https://ria.ru/20220927/oskar-1819685830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай досталь, павел чухрай, оскар (премия), новости культуры
Культура, Россия, Николай Досталь, Павел Чухрай, Оскар (премия), Новости культуры
08:18 27.09.2022 (обновлено: 11:15 27.09.2022)
Режиссер Досталь решил выйти из оскаровского комитета вслед за Чухраем
Досталь выйдет из оскаровского комитета из-за решения не выдвигать российский фильм