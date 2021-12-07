https://ria.ru/20211207/oskar-1762500669.html

Российский фильм "Разжимая кулаки" вошел в список претендентов на "Оскар"

Российский фильм "Разжимая кулаки" вошел в список претендентов на "Оскар" - РИА Новости, 07.12.2021

Российский фильм "Разжимая кулаки" вошел в список претендентов на "Оскар"

Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" приняли к конкурсу на награду американских киноакадемиков. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T09:50

2021-12-07T09:50

2021-12-07T13:01

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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" приняли к конкурсу на награду американских киноакадемиков.Всего в категории "Лучший иностранный фильм" представлены проекты из 93 стран.Претендовать на победу в этой номинации могут картины, более 40 минут экранного времени которых произведены за пределами США и свыше 50 процентов текста диалогов в которых происходит не на английском языке."Разжимая кулаки" — вторая режиссерская работа Киры Коваленко — выпускницы мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете. Картину презентовали на Каннском кинофестивале, где она впервые для России стала обладателем Гран-при в программе "Особый взгляд". Впоследствии проект, продюсером которого выступил Александр Роднянский, поддержал руководитель российского оскаровского комитета Павел Чухрай.Согласно расписанию Киноакадемии, список из 15 претендентов на "Оскар" в этой категории объявят 21 декабря, а номинантов премии назовут ​​8 февраля. Церемония вручения, 94-я по счету, пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта.

https://ria.ru/20210907/beyonce-1748831611.html

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в мире, сша, сомали, лос-анджелес, павел чухрай, александр сокуров, оскар (премия), кабардино-балкарский государственный университет, новости культуры, культура