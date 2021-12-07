Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211207/oskar-1762500669.html
Российский фильм "Разжимая кулаки" вошел в список претендентов на "Оскар"
Российский фильм "Разжимая кулаки" вошел в список претендентов на "Оскар" - РИА Новости, 07.12.2021
Российский фильм "Разжимая кулаки" вошел в список претендентов на "Оскар"
Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" приняли к конкурсу на награду американских киноакадемиков. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:50
2021-12-07T13:01
культура
в мире
сша
сомали
лос-анджелес
павел чухрай
александр сокуров
оскар (премия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750558665_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c67f1ac60323e90952006fc7abaa9c5c.jpg
ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" приняли к конкурсу на награду американских киноакадемиков.Всего в категории "Лучший иностранный фильм" представлены проекты из 93 стран.Претендовать на победу в этой номинации могут картины, более 40 минут экранного времени которых произведены за пределами США и свыше 50 процентов текста диалогов в которых происходит не на английском языке."Разжимая кулаки" — вторая режиссерская работа Киры Коваленко — выпускницы мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете. Картину презентовали на Каннском кинофестивале, где она впервые для России стала обладателем Гран-при в программе "Особый взгляд". Впоследствии проект, продюсером которого выступил Александр Роднянский, поддержал руководитель российского оскаровского комитета Павел Чухрай.Согласно расписанию Киноакадемии, список из 15 претендентов на "Оскар" в этой категории объявят 21 декабря, а номинантов премии назовут ​​8 февраля. Церемония вручения, 94-я по счету, пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта.
https://ria.ru/20210907/beyonce-1748831611.html
https://ria.ru/20211206/premiere-1762331578.html
сша
сомали
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750558665_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c063bbb5776e4df8457e9c7d48c171e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сомали, лос-анджелес, павел чухрай, александр сокуров, оскар (премия), кабардино-балкарский государственный университет, новости культуры, культура
09:50 07.12.2021 (обновлено: 13:01 07.12.2021)
 
Российский фильм "Разжимая кулаки" вошел в список претендентов на "Оскар"

Российский фильм "Разжимая кулаки" официально вошел в список претендентов на "Оскар"

© ПионерКадр из фильма "Разжимая кулаки"
Кадр из фильма Разжимая кулаки
© Пионер
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" приняли к конкурсу на награду американских киноакадемиков.
Всего в категории "Лучший иностранный фильм" представлены проекты из 93 стран.
Бейонсе - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 01:02Культура
Бейонсе написала сингл, который может претендовать на "Оскар"
Претендовать на победу в этой номинации могут картины, более 40 минут экранного времени которых произведены за пределами США и свыше 50 процентов текста диалогов в которых происходит не на английском языке.
"Разжимая кулаки" — вторая режиссерская работа Киры Коваленко — выпускницы мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете. Картину презентовали на Каннском кинофестивале, где она впервые для России стала обладателем Гран-при в программе "Особый взгляд". Впоследствии проект, продюсером которого выступил Александр Роднянский, поддержал руководитель российского оскаровского комитета Павел Чухрай.
Согласно расписанию Киноакадемии, список из 15 претендентов на "Оскар" в этой категории объявят 21 декабря, а номинантов премии назовут ​​8 февраля. Церемония вручения, 94-я по счету, пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта.
Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо на премьере фильма Не смотри наверх в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 13:08Культура
Беременная Лоуренс и Ди Каприо представили в Нью-Йорке свой новый фильм
 
КультураВ миреСШАСомалиЛос-АнджелесПавел ЧухрайАлександр СокуровОскар (премия)Кабардино-Балкарский государственный университетНовости культурыКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
Лента новостейМолния
Глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств