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Президент "Кинотавра" заявил, что фестиваля в этом году не будет - РИА Новости, 24.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220324/kinotavr-1779841555.html
Президент "Кинотавра" заявил, что фестиваля в этом году не будет
Президент "Кинотавра" заявил, что фестиваля в этом году не будет - РИА Новости, 24.03.2022
Президент "Кинотавра" заявил, что фестиваля в этом году не будет
"Кинотавр" не будет проводиться в этом году, сообщил президент фестиваля, продюсер Александр Роднянский. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:22
2022-03-24T14:28
культура
новости культуры
илья варламов
александр роднянский
сочи
россия
кинотавр
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. "Кинотавр" не будет проводиться в этом году, сообщил президент фестиваля, продюсер Александр Роднянский."Илья Варламов опубликовал сегодня тизер нашей с ним большой беседы. В тизере я говорю, что "Кинотавра" в этом году не будет", — говорится в сообщении Роднянского в его Telegram-канале."Я руковожу "Кинотавром" уже 18 лет и горжусь талантливыми фильмами и авторами, которые были открыты и замечены благодаря фестивалю. Их очень немало. Но в этом году фестиваль не состоится, он будет перенесен на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу", - приводит слова продюсера его PR-агент."Кинотавр" — открытый российский кинофестиваль. Он проводится с 1990 года. Победителями смотра в разные годы становились картины "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Брат" Алексея Балабанова, "Кавказский пленник" Сергея Бодрова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Анкор, еще анкор!" Петра Тодоровского, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие.Фестиваль должен был пройти с 13 по 20 сентября в Сочи.
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новости культуры, илья варламов, александр роднянский, сочи, россия, кинотавр, александр велединский, петр тодоровский, алексей балабанов, павел чухрай, сергей бодров
13:22 24.03.2022 (обновлено: 14:28 24.03.2022)
 
Президент "Кинотавра" заявил, что фестиваля в этом году не будет

Президент "Кинотавра" Роднянский сообщил, что фестиваля в этом году не будет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосетители на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Посетители на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. "Кинотавр" не будет проводиться в этом году, сообщил президент фестиваля, продюсер Александр Роднянский.
"Илья Варламов опубликовал сегодня тизер нашей с ним большой беседы. В тизере я говорю, что "Кинотавра" в этом году не будет", — говорится в сообщении Роднянского в его Telegram-канале.
"Я руковожу "Кинотавром" уже 18 лет и горжусь талантливыми фильмами и авторами, которые были открыты и замечены благодаря фестивалю. Их очень немало. Но в этом году фестиваль не состоится, он будет перенесен на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу", - приводит слова продюсера его PR-агент.
"Кинотавр" — открытый российский кинофестиваль. Он проводится с 1990 года. Победителями смотра в разные годы становились картины "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Брат" Алексея Балабанова, "Кавказский пленник" Сергея Бодрова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Анкор, еще анкор!" Петра Тодоровского, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие.
Фестиваль должен был пройти с 13 по 20 сентября в Сочи.
Плакат фестиваля анимационного кино Суздальфест-2022 - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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КультураНовости культурыИлья ВарламовАлександр РоднянскийСочиРоссияКинотаврАлександр ВелединскийПетр ТодоровскийАлексей БалабановПавел ЧухрайСергей Бодров
 
 
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