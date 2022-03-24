https://ria.ru/20220324/kinotavr-1779841555.html

Президент "Кинотавра" заявил, что фестиваля в этом году не будет

Президент "Кинотавра" заявил, что фестиваля в этом году не будет - РИА Новости, 24.03.2022

Президент "Кинотавра" заявил, что фестиваля в этом году не будет

"Кинотавр" не будет проводиться в этом году, сообщил президент фестиваля, продюсер Александр Роднянский. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:22

2022-03-24T13:22

2022-03-24T14:28

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. "Кинотавр" не будет проводиться в этом году, сообщил президент фестиваля, продюсер Александр Роднянский."Илья Варламов опубликовал сегодня тизер нашей с ним большой беседы. В тизере я говорю, что "Кинотавра" в этом году не будет", — говорится в сообщении Роднянского в его Telegram-канале."Я руковожу "Кинотавром" уже 18 лет и горжусь талантливыми фильмами и авторами, которые были открыты и замечены благодаря фестивалю. Их очень немало. Но в этом году фестиваль не состоится, он будет перенесен на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу", - приводит слова продюсера его PR-агент."Кинотавр" — открытый российский кинофестиваль. Он проводится с 1990 года. Победителями смотра в разные годы становились картины "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Брат" Алексея Балабанова, "Кавказский пленник" Сергея Бодрова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Анкор, еще анкор!" Петра Тодоровского, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие.Фестиваль должен был пройти с 13 по 20 сентября в Сочи.

https://ria.ru/20220321/suzdalfest-1779233197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, илья варламов, александр роднянский, сочи, россия, кинотавр, александр велединский, петр тодоровский, алексей балабанов, павел чухрай, сергей бодров