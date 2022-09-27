https://ria.ru/20220927/oskar-1819685830.html

Глава оскаровского комитета России Чухрай объяснил решение покинуть пост

Глава оскаровского комитета России Чухрай объяснил решение покинуть пост - РИА Новости, 27.09.2022

Глава оскаровского комитета России Чухрай объяснил решение покинуть пост

Председатель российского оскаровского комитета Павел Чухрай сообщил РИА Новости, что покидает свой пост из-за решения киноакадемии РФ не выдвигать российский... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:10

2022-09-27T08:10

2022-09-27T11:15

культура

россия

оскар (премия)

павел чухрай

новости культуры

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель российского оскаровского комитета Павел Чухрай сообщил РИА Новости, что покидает свой пост из-за решения киноакадемии РФ не выдвигать российский фильм на "Оскар" в этом году, он назвал это решение, принятое "через голову оскаровской комиссии", незаконным и оскорбительным.Ранее президиум киноакадемии России принял решение не выдвигать отечественный фильм на соискание премии американской киноакадемии "Оскар" в этом году.В своём письме членам оскаровской комиссии Чухрай указал, что узнал, что "руководство Российской киноакадемии в одностороннем порядке приняло решение не выдвигать российский фильм на номинацию премии "Оскар"."Это, на мой взгляд, неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии. С членами нашей независимой организации не только не советовались, нас даже не сочли нужным уведомить о таком решении. Это оскорбительно и незаконно. Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации", - добавил Чухрай.

https://ria.ru/20220417/kino-1783479551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, оскар (премия), павел чухрай, новости культуры