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Глава оскаровского комитета России Чухрай объяснил решение покинуть пост - РИА Новости, 27.09.2022
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Культура
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Глава оскаровского комитета России Чухрай объяснил решение покинуть пост
Глава оскаровского комитета России Чухрай объяснил решение покинуть пост - РИА Новости, 27.09.2022
Глава оскаровского комитета России Чухрай объяснил решение покинуть пост
Председатель российского оскаровского комитета Павел Чухрай сообщил РИА Новости, что покидает свой пост из-за решения киноакадемии РФ не выдвигать российский... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:10
2022-09-27T11:15
культура
россия
оскар (премия)
павел чухрай
новости культуры
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель российского оскаровского комитета Павел Чухрай сообщил РИА Новости, что покидает свой пост из-за решения киноакадемии РФ не выдвигать российский фильм на "Оскар" в этом году, он назвал это решение, принятое "через голову оскаровской комиссии", незаконным и оскорбительным.Ранее президиум киноакадемии России принял решение не выдвигать отечественный фильм на соискание премии американской киноакадемии "Оскар" в этом году.В своём письме членам оскаровской комиссии Чухрай указал, что узнал, что "руководство Российской киноакадемии в одностороннем порядке приняло решение не выдвигать российский фильм на номинацию премии "Оскар"."Это, на мой взгляд, неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии. С членами нашей независимой организации не только не советовались, нас даже не сочли нужным уведомить о таком решении. Это оскорбительно и незаконно. Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации", - добавил Чухрай.
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россия, оскар (премия), павел чухрай, новости культуры
Культура, Россия, Оскар (премия), Павел Чухрай, Новости культуры
08:10 27.09.2022 (обновлено: 11:15 27.09.2022)
 
Глава оскаровского комитета России Чухрай объяснил решение покинуть пост

Глава оскаровского комитета России Чухрай покинет пост из-за решения по российскому фильму

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкРежиссер Павел Чухрай
Режиссер Павел Чухрай - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Павел Чухрай . Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель российского оскаровского комитета Павел Чухрай сообщил РИА Новости, что покидает свой пост из-за решения киноакадемии РФ не выдвигать российский фильм на "Оскар" в этом году, он назвал это решение, принятое "через голову оскаровской комиссии", незаконным и оскорбительным.
Ранее президиум киноакадемии России принял решение не выдвигать отечественный фильм на соискание премии американской киноакадемии "Оскар" в этом году.
В своём письме членам оскаровской комиссии Чухрай указал, что узнал, что "руководство Российской киноакадемии в одностороннем порядке приняло решение не выдвигать российский фильм на номинацию премии "Оскар".
"Это, на мой взгляд, неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии. С членами нашей независимой организации не только не советовались, нас даже не сочли нужным уведомить о таком решении. Это оскорбительно и незаконно. Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации", - добавил Чухрай.
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