https://ria.ru/20200911/kinotavr-1576971115.html

Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр"

Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" ежегодно проводится в Сочи, является смотром-конкурсом фильмов, получивших экспертную оценку членов отборочной... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T01:35

2020-09-11T01:35

2020-09-11T01:35

кинотавр

сочи

справки

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Открытый российский кинофестиваль "<a href="https://www.kinotavr.ru/rules" target="_blank">Кинотавр</a>" ежегодно проводится в Сочи, является смотром-конкурсом фильмов, получивших экспертную оценку членов отборочной комиссии. "Кинотавр" ведет свою <a href="http://ria.ru/culture/20140512/1007504858.html" target="_blank">историю</a> с 1991 года. Предшественником "<a href="https://ria.ru/event_Kinofestival_Kinotavr" target="_blank">Кинотавра</a>" был "Фестиваль некупленного кино", организованный в 1990 году в Подольске негосударственной независимой компанией "Подмосковье" под руководством Марка Рудинштейна. Возникновение такого фестиваля было связано с сокращением финансирования российского кинопроизводства во времена перестройки.Начинание получило поддержку кинематографической общественности, и в 1991 году в Сочи родился национальный фестиваль "Кинотавр", который возглавили Марк Рудинштейн и Олег Янковский, бессменный президент фестиваля с 1993 года по 2004 год. В 2005 году "Кинотавр" <a href="https://ruskino.ru/award/kinotavr" target="_blank">сменил владельцев</a>. Основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн передал свое "детище" продюсерам Александру Роднянскому и Игорю Толстунову. Изменился <a href="https://tvkultura.ru/article/show/article_id/50598/" target="_blank">логотип</a> фестиваля. На смену "кинотавру" – животному на трех ногах – пришла новая эмблема. Символом российского кинофорума стал золотой круг, верхняя половина которого изображает солнце, а нижняя – море. <a href="https://ria.ru/20181204/1543445418.html" target="_blank">Задача кинофестиваля</a> – презентация новейших кинопроизведений, поддержка творческих поисков мастеров и молодых кинематографистов, продвижение российского кино, повышение авторитета киноискусства, его значения в жизни общества и, как следствие, реальное воздействие на кинопроцесс.В рамках кинофестиваля проводятся: конкурсная программа полнометражного игрового кино; конкурсная программа короткометражного игрового кино "Кинотавр. Короткий метр"; программа жанрового кино "Кино на площади".Программа кинофестиваля также включает в себя мастер-классы, пресс-конференции, спецпоказы, презентации проектов.Победителями "Кинотавра" в разные годы становились фильмы "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского и многие другие. Правила отбора конкурсных фильмов <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11454/e63a16455e98e371124856a2b8985247a74f6621/" target="_blank">оговорены</a> в регламенте фестиваля. Все фильмы, принимаемые к участию, должны соответствовать определению "национальный", которое зафиксировано федеральным законом "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" (1996). Продюсер, большинство авторов и 70% съемочной группы должны быть гражданами РФ, 50% работ по производству, тиражированию, прокату и показу фильма должно осуществляться организациями кинематографии, зарегистрированными на территории РФ, иностранные инвестиции не должны превышать 50% сметной стоимости фильма. В киноленте запрещено использовать нецензурную брань. <a href="https://www.kinotavr.ru/about" target="_blank">Участвующие</a> в фестивале киноленты должны иметь удостоверение национального фильма (УНФ), прокатное удостоверение (ПУ).Для участия в конкурсной программе отбираются художественные полнометражные фильмы продолжительностью не менее 60 минут, производства предыдущего и текущего годов, снятые на русском языке или других языках народов РФ (за исключением случаев, если использование иностранного языка является неотъемлемой частью художественного замысла – с субтитрами на русском языке), не принимавшие участия в российских фестивалях, не транслировавшиеся по телевидению, не выходившие в прокат и не размещенные в свободном доступе в сети Интернет, не размещенных в онлайн-кинотеатрах и на онлайн-платформах, и не имевших публичных показов.Для участия в конкурсной программе "Кинотавр. Короткий метр" принимаются короткометражные игровые ленты продолжительностью не более 25 минут, снятые на русском языке или других языках народов РФ. Фильм не должен предварительно принимать участие в других российских фестивалях за исключением фестиваля "Святая Анна" и Международного студенческого фестиваля ПитерКиТ, а также не должен выходить в кинотеатральный прокат и размещаться в свободном доступе в сети Интернет, социальных сетях, онлайн-кинотеатрах и на онлайн-платформах. Короткометражные фильмы не должны иметь публичных показов, за исключением показов в учебных заведениях в образовательных целях.Программа жанрового кино "Кино на площади" формируется отборочной комиссией фестиваля из художественных и анимационных полнометражных фильмов, вышедших или не выходивших в прокат в предыдущем и текущем годах.Окончательное решение о включении фильма в конкурсную программу фестиваля принимает отборочная комиссия.Фильмы конкурсной программы оценивает жюри ведущих мастеров отечественной культуры в количестве не менее семи человек, при этом председатель жюри имеет два голоса. Фильмы конкурсной программы "Кинотавр. Короткий метр" оценивает жюри в количестве не менее четырех человек, его председатель также имеет два голоса.В состав обоих жюри не могут входить лица, участвующие в создании или коммерческом прокате конкурсных картин. Жюри не имеет права не присуждать приз по какой-либо из номинаций или делить призы внутри номинаций. Все члены жюри должны воздерживаться от публичных высказываний по поводу конкурсных картин до закрытия фестиваля.Призеры фестиваля награждаются призами-статуэтками, денежными призами и дипломами фестиваля.На фестивале "Кинотавр" присуждаются: главный приз в конкурсе полнометражных фильмов, денежный приз в размере 625 тысяч рублей; приз за лучшую режиссуру; приз за лучший дебют, денежный приз в размере 325 тысяч рублей; приз за лучшую женскую роль; приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль; приз за лучшую операторскую работу; приз имени Григория Горина за лучший сценарий; приз имени Микаэла Таривердиева автору оригинальной музыки к фильму; приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России.В конкурсной программе "Кинотавр. Короткий метр" победителю присуждается приз за лучший фильм, денежный приз в размере 125 тысяч рублей и вручается диплом.Также жюри может вынести особое упоминание – в этом случае выдается диплом фестиваля. На церемонии открытия или закрытия фестиваля вручается приз "За вклад в российский кинематограф".Президентом фестиваля "Кинотавр" является Александр Роднянский, программным директором – Ситора Алиева, продюсером/директором – Полина Зуева. В 2019 году фестиваль <a href="https://ria.ru/20190616/1555616338.html" target="_blank">проходил в Сочи</a> с 9 по 16 июня. Лучшей картиной был назван фильм "Бык" Бориса Акопова, приз за режиссуру получил Александр Лунгин за драму "Большая поэзия". Исполнитель одной из главных ролей в последней из них, Александр Кузнецов, получил приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль. Лучшей актрисой жюри признало Викторию Толстоганову за роль в фильме "Выше неба" Оксаны Карас.Приз имени Микаэла Таривердиева достался композитору Игорю Вдовину за музыку к фильму Валерии Гай Германики "Мысленный волк".Сценарист и режиссер Анна Пармас получила приза имени Григория Горина за сценарий к фильму "Давай поженимся" с Анной Михалковой в главной роли. Этой же картине достался приз за лучший дебют.Специальный приз жюри "За безграничную веру актеров в режиссера" получила команда фильма Нигины Сайфуллаевой "Верность" с Александром Палем в главной роли. Приза имени Даниила Дондурея был удостоен режиссер Юсуп Разыков за фильм "Керосин". В конкурсе "Кинотавр. Короткий метр" главный приз получил фильм "Топливо" Михаила Архипова.Приза "За вклад в российский кинематограф" с формулировкой "за свободу духа и твердость" был <a href="https://www.kinotavr.ru/history/2019/laureates" target="_blank">удостоен</a> кинорежиссер Сергей Соловьев.В 2020 году открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" <a href="https://ria.ru/20200805/1575402457.html" target="_blank">состоится в Сочи с 11 по 18 сентября</a>. В этом году он был перенесен из-за эпидемиологической обстановки. Фестиваль пройдет в формате делового форума с учетом ограничений, предусмотренных Роспотребнадзором. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

сочи

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кинотавр, сочи, справки