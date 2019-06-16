Объявлены победители "Кинотавра"

СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр". Лучшей картиной назван фильм "Бык" Бориса Акопова, приз за режиссуру получил Александр Лунгин.

На церемонии в Зимнем театре присутствовали президент кинофестиваля Александр Роднянский и члены жюри, а также бизнесмен Роман Абрамович, режиссеры Владимир Хотиненко, Федор Бондарчук, Юрий Быков, Григорий Константинопольский, актеры Константин Хабенский, Андрей Мерзликин, Паулина Андреева, Виктория Толстоганова, Мария Шалаева и многие другие.

Главный приз - у дебютанта

Лучшим фильмом "Кинотавра" стала картина о "лихих 90-х".

"Вы ничего не спутали? Я дебютант, - произнес режиссер Борис Акопов, получая гран-при фестиваля за фильм "Бык". - Это самый счастливый день в моей жизни!"

За режиссуру отметили драму Александра Лунгина "Большая поэзия".

Исполнитель одной из главных ролей в фильме, Александр Кузнецов ("Кислота", "Скиф"), получил приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль. Актер на церемонии отсутствовал, накануне он покинул фестиваль.

Лучшей актрисой жюри признало Викторию Толстоганову за роль в фильме "Выше неба" лауреата "Кинотавра" Оксаны Карас.

"Не может быть! Я совсем не волновалась до предыдущей секунды, но не буду плакать", - сказала Толстоганова и поблагодарила Карас и всю съемочную группу.

Специальный приз жюри "За безграничную веру актеров в режиссера" получила команда фильма Нигины Сайфуллаевой "Верность" с Александром Палем в главной мужской роли.

Приз имени Микаэла Таривердиева достался композитору Игорю Вдовину за музыку к фильму Валерии Гай Германики "Мысленный волк".

Сценарист и режиссёр Анна Пармас получила приза имени Григория Горина за сценарий к фильму "Давай поженимся" с Анной Михалковой в главной роли. Этой же картине достался приз за лучший дебют.

Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков достался режиссеру Юсупу Разыкову за фильм "Керосин". Получая приз, Разыков сказал: "Кантик, ты супер!", имея в виду лауреата Каннского фестиваля Кантемира Балагова, чей фильм "Дылда" показали вне конкурса. Диплом гильдии получил фильм "Мальчик русский" режиссера Александра Золотухина - ученика Александра Сокурова.