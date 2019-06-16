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РИА Новости
Культура

Объявлены победители "Кинотавра"

Вчера, 22:52
11916
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия кинофестиваля "Кинотавр"
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр". Лучшей картиной назван фильм "Бык" Бориса Акопова, приз за режиссуру получил Александр Лунгин.
На церемонии в Зимнем театре присутствовали президент кинофестиваля Александр Роднянский и члены жюри, а также бизнесмен Роман Абрамович, режиссеры Владимир Хотиненко, Федор Бондарчук, Юрий Быков, Григорий Константинопольский, актеры Константин Хабенский, Андрей Мерзликин, Паулина Андреева, Виктория Толстоганова, Мария Шалаева и многие другие.

Главный приз - у дебютанта

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Борис Акопов (справа), получивший гран-при фестиваля за фильм "Бык" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
1 из 4
Режиссер Борис Акопов (справа), получивший гран-при фестиваля за фильм "Бык" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Александр Лунгин, получивший приз в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Большая поэзия" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
2 из 4
Режиссер Александр Лунгин, получивший приз в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Большая поэзия" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Борис Акопов, получивший гран-при за фильм "Бык" на закрытии 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
3 из 4
Режиссер Борис Акопов, получивший гран-при за фильм "Бык" на закрытии 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Борис Акопов, получивший гран-при фестиваля за фильм "Бык" и продюсер Александр Роднянский (слева) на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
4 из 4
Режиссер Борис Акопов, получивший гран-при фестиваля за фильм "Бык" и продюсер Александр Роднянский (слева) на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 4
Режиссер Борис Акопов (справа), получивший гран-при фестиваля за фильм "Бык" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4
Режиссер Александр Лунгин, получивший приз в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Большая поэзия" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 4
Режиссер Борис Акопов, получивший гран-при за фильм "Бык" на закрытии 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 4
Режиссер Борис Акопов, получивший гран-при фестиваля за фильм "Бык" и продюсер Александр Роднянский (слева) на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Лучшим фильмом "Кинотавра" стала картина о "лихих 90-х".
"Вы ничего не спутали? Я дебютант, - произнес режиссер Борис Акопов, получая гран-при фестиваля за фильм "Бык". - Это самый счастливый день в моей жизни!"
За режиссуру отметили драму Александра Лунгина "Большая поэзия".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Александр Кузнецов и Любовь Аксенова на бранче журнала Cosmopolitan в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День седьмой
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Актеры Александр Кузнецов и Любовь Аксенова на бранче журнала Cosmopolitan в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Александр Кузнецов на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День шестой
2 из 3
Актер Александр Кузнецов на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Марьяна Спивак и Александр Кузнецов на завтраке в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День шестой
3 из 3
Актеры Марьяна Спивак и Александр Кузнецов на завтраке в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3
Актеры Александр Кузнецов и Любовь Аксенова на бранче журнала Cosmopolitan в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3
Актер Александр Кузнецов на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3
Актеры Марьяна Спивак и Александр Кузнецов на завтраке в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© Екатерина Чеснокова
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Исполнитель одной из главных ролей в фильме, Александр Кузнецов ("Кислота", "Скиф"), получил приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль. Актер на церемонии отсутствовал, накануне он покинул фестиваль.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия кинофестиваля "Кинотавр"
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Церемония закрытия кинофестиваля "Кинотавр"
Лучшей актрисой жюри признало Викторию Толстоганову за роль в фильме "Выше неба" лауреата "Кинотавра" Оксаны Карас.
"Не может быть! Я совсем не волновалась до предыдущей секунды, но не буду плакать", - сказала Толстоганова и поблагодарила Карас и всю съемочную группу.
Специальный приз жюри "За безграничную веру актеров в режиссера" получила команда фильма Нигины Сайфуллаевой "Верность" с Александром Палем в главной мужской роли.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия кинофестиваля "Кинотавр"
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Церемония закрытия кинофестиваля "Кинотавр"
Приз имени Микаэла Таривердиева достался композитору Игорю Вдовину за музыку к фильму Валерии Гай Германики "Мысленный волк".
Сценарист и режиссёр Анна Пармас получила приза имени Григория Горина за сценарий к фильму "Давай поженимся" с Анной Михалковой в главной роли. Этой же картине достался приз за лучший дебют.
© Фото : предоставлено кинокомпанией СТВНа премьере фильма режиссера Анны Пармас "Давай разведемся" в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр"
На премьере фильма режиссера Анны Пармас Давай разведемся в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
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На премьере фильма режиссера Анны Пармас "Давай разведемся" в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр"
© Фото : предоставлено кинокомпанией СТВ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Анна Пармас, получившая приз в номинации "Лучший дебют" за фильм "Давай разведемся" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
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Режиссер Анна Пармас, получившая приз в номинации "Лучший дебют" за фильм "Давай разведемся" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСъемочная группа фильма режиссера Анны Пармас "Давай разведемся" перед премьерой в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Съемочная группа фильма режиссера Анны Пармас Давай разведемся перед премьерой в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
3 из 3
Съемочная группа фильма режиссера Анны Пармас "Давай разведемся" перед премьерой в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3
На премьере фильма режиссера Анны Пармас "Давай разведемся" в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр"
© Фото : предоставлено кинокомпанией СТВ
2 из 3
Режиссер Анна Пармас, получившая приз в номинации "Лучший дебют" за фильм "Давай разведемся" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3
Съемочная группа фильма режиссера Анны Пармас "Давай разведемся" перед премьерой в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков достался режиссеру Юсупу Разыкову за фильм "Керосин". Получая приз, Разыков сказал: "Кантик, ты супер!", имея в виду лауреата Каннского фестиваля Кантемира Балагова, чей фильм "Дылда" показали вне конкурса. Диплом гильдии получил фильм "Мальчик русский" режиссера Александра Золотухина - ученика Александра Сокурова.
Фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года. Его учредил продюсер Марк Рудинштейн, президентом фестиваля был актер Олег Янковский. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Актрисы Мария Шалаева, Виктория Толстоганова и Любовь Аксенова на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
Вчера, 16:15
"Кинотавр", день седьмой. В каких нарядах дефилировали звезды фестиваля
11002013
Константин ХабенскийКультураВиктория ТолстогановаАнна МихалковаКинотаврАлександр РоднянскийСочи
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