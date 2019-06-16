Объявлены победители "Кинотавра"

СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр". Лучшей картиной назван фильм "Бык" Бориса Акопова, приз за режиссуру получил Александр Лунгин.
На церемонии в Зимнем театре присутствовали президент кинофестиваля Александр Роднянский и члены жюри, а также бизнесмен Роман Абрамович, режиссеры Владимир Хотиненко, Федор Бондарчук, Юрий Быков, Григорий Константинопольский, актеры Константин Хабенский, Андрей Мерзликин, Паулина Андреева, Виктория Толстоганова, Мария Шалаева и многие другие.
Главный приз - у дебютанта
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Борис Акопов (справа), получивший гран-при фестиваля за фильм "Бык" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Режиссер Борис Акопов (справа), получивший гран-при фестиваля за фильм "Бык" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Александр Лунгин, получивший приз в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Большая поэзия" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Режиссер Александр Лунгин, получивший приз в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Большая поэзия" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Борис Акопов, получивший гран-при за фильм "Бык" на закрытии 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Режиссер Борис Акопов, получивший гран-при за фильм "Бык" на закрытии 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Борис Акопов, получивший гран-при фестиваля за фильм "Бык" и продюсер Александр Роднянский (слева) на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Режиссер Борис Акопов, получивший гран-при фестиваля за фильм "Бык" и продюсер Александр Роднянский (слева) на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Режиссер Борис Акопов (справа), получивший гран-при фестиваля за фильм "Бык" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Режиссер Александр Лунгин, получивший приз в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Большая поэзия" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Режиссер Борис Акопов, получивший гран-при за фильм "Бык" на закрытии 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
4 из 4
Режиссер Борис Акопов, получивший гран-при фестиваля за фильм "Бык" и продюсер Александр Роднянский (слева) на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Лучшим фильмом "Кинотавра" стала картина о "лихих 90-х".
"Вы ничего не спутали? Я дебютант, - произнес режиссер Борис Акопов, получая гран-при фестиваля за фильм "Бык". - Это самый счастливый день в моей жизни!"
За режиссуру отметили драму Александра Лунгина "Большая поэзия".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Александр Кузнецов и Любовь Аксенова на бранче журнала Cosmopolitan в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Актеры Александр Кузнецов и Любовь Аксенова на бранче журнала Cosmopolitan в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Александр Кузнецов на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
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Актер Александр Кузнецов на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
© Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Марьяна Спивак и Александр Кузнецов на завтраке в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Актеры Марьяна Спивак и Александр Кузнецов на завтраке в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Актеры Александр Кузнецов и Любовь Аксенова на бранче журнала Cosmopolitan в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Актер Александр Кузнецов на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
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Актеры Марьяна Спивак и Александр Кузнецов на завтраке в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Исполнитель одной из главных ролей в фильме, Александр Кузнецов ("Кислота", "Скиф"), получил приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль. Актер на церемонии отсутствовал, накануне он покинул фестиваль.
Церемония закрытия кинофестиваля "Кинотавр"
Лучшей актрисой жюри признало Викторию Толстоганову за роль в фильме "Выше неба" лауреата "Кинотавра" Оксаны Карас.
"Не может быть! Я совсем не волновалась до предыдущей секунды, но не буду плакать", - сказала Толстоганова и поблагодарила Карас и всю съемочную группу.
Специальный приз жюри "За безграничную веру актеров в режиссера" получила команда фильма Нигины Сайфуллаевой "Верность" с Александром Палем в главной мужской роли.
Церемония закрытия кинофестиваля "Кинотавр"
Приз имени Микаэла Таривердиева достался композитору Игорю Вдовину за музыку к фильму Валерии Гай Германики "Мысленный волк".
Сценарист и режиссёр Анна Пармас получила приза имени Григория Горина за сценарий к фильму "Давай поженимся" с Анной Михалковой в главной роли. Этой же картине достался приз за лучший дебют.
© Фото : предоставлено кинокомпанией СТВНа премьере фильма режиссера Анны Пармас "Давай разведемся" в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр"
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На премьере фильма режиссера Анны Пармас "Давай разведемся" в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр"
© Фото : предоставлено кинокомпанией СТВ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Анна Пармас, получившая приз в номинации "Лучший дебют" за фильм "Давай разведемся" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Режиссер Анна Пармас, получившая приз в номинации "Лучший дебют" за фильм "Давай разведемся" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСъемочная группа фильма режиссера Анны Пармас "Давай разведемся" перед премьерой в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Съемочная группа фильма режиссера Анны Пармас "Давай разведемся" перед премьерой в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
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На премьере фильма режиссера Анны Пармас "Давай разведемся" в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр"
© Фото : предоставлено кинокомпанией СТВ
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Режиссер Анна Пармас, получившая приз в номинации "Лучший дебют" за фильм "Давай разведемся" на церемонии закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
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Съемочная группа фильма режиссера Анны Пармас "Давай разведемся" перед премьерой в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков достался режиссеру Юсупу Разыкову за фильм "Керосин". Получая приз, Разыков сказал: "Кантик, ты супер!", имея в виду лауреата Каннского фестиваля Кантемира Балагова, чей фильм "Дылда" показали вне конкурса. Диплом гильдии получил фильм "Мальчик русский" режиссера Александра Золотухина - ученика Александра Сокурова.
Фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года. Его учредил продюсер Марк Рудинштейн, президентом фестиваля был актер Олег Янковский. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.