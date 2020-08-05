Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200805/1575402457.html
"Кинотавр" пройдет в новом формате
Фестиваль "Кинотавр" в этом году пройдет в формате делового форума, сообщил президент смотра Александр Роднянский на пресс-конференции в среду. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:26
культура
культура
коронавирус в россии
новости культуры
кинотавр
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/37262/31/372623104_0:0:600:338_1400x0_80_0_0_dd7e0489a26b25303f169c99103068d5.jpg
https://ria.ru/20200702/1573780578.html
сочи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/37262/31/372623104_0:0:600:338_1400x0_80_0_0_dd7e0489a26b25303f169c99103068d5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/37262/31/372623104_75:0:526:338_1400x0_80_0_0_28eaeb11278f707096d911a7adf0ebc0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/37262/31/372623104_131:0:469:338_1400x0_80_0_0_d61a54661b91651b63d4a0f8d26fef48.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, коронавирус в россии, новости культуры, кинотавр, сочи

"Кинотавр" пройдет в новом формате

14:39 05.08.2020 (обновлено: 15:26 05.08.2020)
392
© РИА НовостиКинофестиваль "Кинотавр"
Кинофестиваль Кинотавр
© РИА Новости
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Фестиваль "Кинотавр" в этом году пройдет в формате делового форума, сообщил президент смотра Александр Роднянский на пресс-конференции в среду.

"Мы приняли решение, соблюдая все те жесткие ограничения, которые предусмотрены Роспотребнадзором, понимая обстоятельства пандемии, фестиваль провести. Он в этом году будет особым. Будет меньше людей, полностью отменена вся светская часть... Да, у нас отменяются привычные для "Кинотавра" церемонии, вечеринки, столь любимые нашими участниками и гостями. Этого не будет – будет деловой форум. Мы "Кинотавр" называем в этом году не фестивалем, а деловым форумом", - сказал Роднянский.

Он отметил, что в зале Зимнего театра гости будут размещены с дистанцией, и таким же образом будет устроен кинозал программы "Кино на площади" возле театра.
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в 31-й раз с 11 по 18 сентября. Традиционно киносмотр проходит в начале июня, но в этом году он был перенесен из-за эпидемиологической обстановки.
Подготовка к открытию фестиваля Кинотавр в Сочи
2 июля, 12:57Культура
Фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в сентябре
300000
Обсудить 0
КультураКультураКоронавирус в РоссииНовости культурыКинотаврСочи
Рекомендуем
Ложи в зрительном зале Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).
Театры и цирки обязали обеспечить социальную дистанцию для зрителей
Постер к фильму Мулан
Стало известно, когда и где состоится премьера фильма "Мулан"
Лидер рок-группы Кино Виктор Цой
В Петербурге открывается выставка с работами музыканта Виктора Цоя
Ольга Бузова
Ольга Бузова стала участницей нового сезона шоу "Ледниковый период"
Актриса Лариса Гузеева
Гузеева матом ответила хейтерам
Кадр из сериала Чики
Сериал "Чики" посмотрели более 13 миллионов раз
Скриншот трейлера фильма Гарри Поттер и Смертельное оружие, авторы которого заменили в Философском камне волшебные палочки на оружие
В первом фильме о Гарри Поттере волшебные палочки заменили на пистолеты
Американская певица Селена Гомес
В Сети появились первые кадры кулинарного шоу Селены Гомес
Певица Рита Дакота
Дакота ответила хейтерам, заявившим, что она заболела COVID-19 ради пиара
Стоп-кадр видео, где музыкант Мартын Страуд играет на лейке
Тромбонист-виртуоз удивил пользователей, исполнив "Полет шмеля" на лейке
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
Бритни Спирс рассказала о проблемах с кожей, возникших из-за стресса
Кадр из фильма В ожидании варваров
Джонни Депп больше не кривляется, а Рассел Кроу рассержен. Кино недели
Фрагмент иконы Святые Борис и Глеб
Убийство Бориса и Глеба: о чем умалчивают учебники по истории
Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Гагарина впервые высказалась о разводе с мужем
Британская группа The Beatles во время репетиции в студии в Лондоне. 1963 год
Пол Маккартни назвал причину распада The Beatles
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В России провели более 29,7 миллиона тестов на коронавирус
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
Лента новостейМолния