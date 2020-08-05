"Кинотавр" пройдет в новом формате

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Фестиваль "Кинотавр" в этом году пройдет в формате делового форума, сообщил президент смотра Александр Роднянский на пресс-конференции в среду.
"Мы приняли решение, соблюдая все те жесткие ограничения, которые предусмотрены Роспотребнадзором, понимая обстоятельства пандемии, фестиваль провести. Он в этом году будет особым. Будет меньше людей, полностью отменена вся светская часть... Да, у нас отменяются привычные для "Кинотавра" церемонии, вечеринки, столь любимые нашими участниками и гостями. Этого не будет – будет деловой форум. Мы "Кинотавр" называем в этом году не фестивалем, а деловым форумом", - сказал Роднянский.
Он отметил, что в зале Зимнего театра гости будут размещены с дистанцией, и таким же образом будет устроен кинозал программы "Кино на площади" возле театра.
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в 31-й раз с 11 по 18 сентября. Традиционно киносмотр проходит в начале июня, но в этом году он был перенесен из-за эпидемиологической обстановки.