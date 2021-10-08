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Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России
Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России - РИА Новости, 08.10.2021
Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России
6 и 7 октября в Оренбургской области было зафиксировано массовое отравление суррогатным алкоголем. В больнице поселка Красночабанский скончались десять человек. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:09
2021-10-08T12:09
справки
алкоголь
россия
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20216 и 7 октября в Оренбургской области было зафиксировано массовое отравление суррогатным алкоголем. В больнице поселка Красночабанский скончались десять человек. Впоследствии число жертв увеличилось до 17, еще 16 человек находятся в больнице. Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого этанола – смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в три-пять раз выше смертельной дозы. 23 августа в Пудожском районе Карелии суррогатами алкоголя отравились восемь рабочих из Белоруссии. Один человек умер до приезда скорой помощи, второй – в Пудожской ЦРБ, третий – в Медвежьегорской ЦРБ, на следующий день скончался еще один мужчина, поступивший в Республиканскую больницу имени В.А. Баранова. Всего жертвами отравления стали пять человек. 12 августа стало известно, что в Алтайском крае трое жителей погибли, выпив суррогатный алкоголь, еще несколько человек были госпитализированы. Вечером 8 августа в одном из сел Усть-Калманского района местные жители, на праздновании дня рождения употребили алкогольный напиток неизвестной марки, приобретенный на территории города Барнаула. На следующий день несколько человек были госпитализированы в медицинское учреждение, одна женщина скончалась. В Барнауле скончались два молодых человека от употребления спиртосодержащей жидкости под видом коньяка, происхождение которого неизвестно. 201810 января стало известно, что в Торжокском районе Тверской области три человека скончались от употребления суррогатного алкоголя. 5 января 61-летний мужчина продал спиртосодержащую жидкость в полуторалитровой бутылке своей 61-летней знакомой. Женщина, находясь в квартире своего 31-летнего сына, совместно с ним и его 31-летней сожительницей употребила спиртосодержащую жидкость, после чего все они были госпитализированы в больницу, где впоследствии скончались. В бутылке, которую они распили, был обнаружен метанол. 20179 и 10 января в Санкт-Петербурге в бывшем жилом доме по набережной реки Смоленки были обнаружены тела двух бездомных мужчин и женщины. Причиной смерти людей стало отравление суррогатами алкоголя. 201510 декабря было зафиксировано массовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбуржье. Жертвами стали семь человек. Последняя жертва – молодая жительница города Орска скончалась, не приходя в сознание, в январе 2016 года, ее две подруги были госпитализированы. Все жертвы заказывали поддельные виски через интернет.19 ноября в Красноярске было зафиксировано массовое отравление суррогатным алкоголем, купленным через интернет. В отделение токсикологии Больницы скорой медицинской помощи Красноярска с ноября по декабрь были доставлены 47 человек с отравлением после употребления суррогатного алкоголя. Общее число погибших впоследствии достигло 14 человек. В ноябре в Чувашии в больницах Чебоксар и Чебоксарского района от острого отравления метиловым спиртом после употребления жидкости, находившейся в литровых бутылках с этикетками Bacardi Black, скончались две женщины и мужчина.201417 марта в Забайкалье в селе Красный Великан суррогатным алкоголем отравились 44 человека, из них 14 человек погибли. Спиртосодержащая жидкость, которой отравились люди, находилась в красных пластиковых бутылках с этикеткой с надписью "Олень". Около 30 литров этой жидкости было изъято сотрудниками полиции у одного из жителей села. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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справки, алкоголь, россия
12:09 08.10.2021
 

Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкМассовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске
Массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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2021

6 и 7 октября в Оренбургской области было зафиксировано массовое отравление суррогатным алкоголем. В больнице поселка Красночабанский скончались десять человек. Впоследствии число жертв увеличилось до 17, еще 16 человек находятся в больнице. Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого этанола – смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в три-пять раз выше смертельной дозы.
23 августа в Пудожском районе Карелии суррогатами алкоголя отравились восемь рабочих из Белоруссии. Один человек умер до приезда скорой помощи, второй – в Пудожской ЦРБ, третий – в Медвежьегорской ЦРБ, на следующий день скончался еще один мужчина, поступивший в Республиканскую больницу имени В.А. Баранова. Всего жертвами отравления стали пять человек.
12 августа стало известно, что в Алтайском крае трое жителей погибли, выпив суррогатный алкоголь, еще несколько человек были госпитализированы. Вечером 8 августа в одном из сел Усть-Калманского района местные жители, на праздновании дня рождения употребили алкогольный напиток неизвестной марки, приобретенный на территории города Барнаула. На следующий день несколько человек были госпитализированы в медицинское учреждение, одна женщина скончалась. В Барнауле скончались два молодых человека от употребления спиртосодержащей жидкости под видом коньяка, происхождение которого неизвестно.

2018

10 января стало известно, что в Торжокском районе Тверской области три человека скончались от употребления суррогатного алкоголя. 5 января 61-летний мужчина продал спиртосодержащую жидкость в полуторалитровой бутылке своей 61-летней знакомой. Женщина, находясь в квартире своего 31-летнего сына, совместно с ним и его 31-летней сожительницей употребила спиртосодержащую жидкость, после чего все они были госпитализированы в больницу, где впоследствии скончались. В бутылке, которую они распили, был обнаружен метанол.

2017

9 и 10 января в Санкт-Петербурге в бывшем жилом доме по набережной реки Смоленки были обнаружены тела двух бездомных мужчин и женщины. Причиной смерти людей стало отравление суррогатами алкоголя.
© Следственное управление СК РФ по Оренбургской областиСпиртосодержащая продукция, изъятая сотрудниками СК России по Оренбургской области. Кадр видео
Спиртосодержащая продукция, изъятая сотрудниками СК России по Оренбургской области. Кадр видео
© Следственное управление СК РФ по Оренбургской области
Спиртосодержащая продукция, изъятая сотрудниками СК России по Оренбургской области. Кадр видео

2015

10 декабря было зафиксировано массовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбуржье.
Жертвами стали семь человек. Последняя жертва – молодая жительница города Орска скончалась, не приходя в сознание, в январе 2016 года, ее две подруги были госпитализированы. Все жертвы заказывали поддельные виски через интернет.
19 ноября в Красноярске было зафиксировано массовое отравление суррогатным алкоголем, купленным через интернет. В отделение токсикологии Больницы скорой медицинской помощи Красноярска с ноября по декабрь были доставлены 47 человек с отравлением после употребления суррогатного алкоголя. Общее число погибших впоследствии достигло 14 человек.
В ноябре в Чувашии в больницах Чебоксар и Чебоксарского района от острого отравления метиловым спиртом после употребления жидкости, находившейся в литровых бутылках с этикетками Bacardi Black, скончались две женщины и мужчина.

2014

17 марта в Забайкалье в селе Красный Великан суррогатным алкоголем отравились 44 человека, из них 14 человек погибли. Спиртосодержащая жидкость, которой отравились люди, находилась в красных пластиковых бутылках с этикеткой с надписью "Олень". Около 30 литров этой жидкости было изъято сотрудниками полиции у одного из жителей села.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
 
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