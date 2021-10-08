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В Оренбуржье число погибших из-за отравления алкоголем возросло до 17
В Оренбуржье число погибших из-за отравления алкоголем возросло до 17 - РИА Новости, 08.10.2021
В Оренбуржье число погибших из-за отравления алкоголем возросло до 17
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 17, еще 16 человек находятся в больнице, всего пострадавших 33, рассказали в правительстве... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T09:56
2021-10-08T15:05
происшествия
оренбургская область
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УФА, 8 окт — РИА Новости. Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 17, еще 16 человек находятся в больнице, всего пострадавших 33, рассказали в правительстве региона.По данным областного Минздрава, на востоке области работает бригада лучших наркологов и реаниматологов."Мобилизованы все ресурсы, в том числе аппараты ИВЛ, готова к работе санавиация. Необходимо срочно выявить всех, кто употреблял подобную спиртосодержащую жидкость, чтобы спасти людей", — пояснили в ведомстве.От момента ухудшения самочувствия до летального исхода достаточно часа, поэтому сейчас все силы надо бросить на подворовой обход населения, особенно социально неблагополучных семей, добавили там.Возбуждено пять уголовных дел по разным статьям: о производстве и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек; производство, приобретение, хранение и перевозка немаркированного алкоголя в крупном размере группой по предварительному сговору; незаконное производство и оборот алкоголя в крупном размере.Задержаны три человека: 29-летний житель города Орск, 60-летний мужчина из села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский Домбаровского района. По самой тяжкой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20191221/1562668582.html
https://ria.ru/20210825/metanol-1747205739.html
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Следственные действия в рамках уголовного дела об отравлениях
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области продолжается расследование уголовного дела по факту отравлений с летальными исходами жителей Оренбургской области.
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происшествия, оренбургская область
09:56 08.10.2021 (обновлено: 15:05 08.10.2021)
 
В Оренбуржье число погибших из-за отравления алкоголем возросло до 17

Число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье возросло до 17

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УФА, 8 окт — РИА Новости. Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 17, еще 16 человек находятся в больнице, всего пострадавших 33, рассказали в правительстве региона.
"Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого этанола — смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в три-пять раз выше смертельной дозы", — говорится в релизе.
По данным областного Минздрава, на востоке области работает бригада лучших наркологов и реаниматологов.
"Мобилизованы все ресурсы, в том числе аппараты ИВЛ, готова к работе санавиация. Необходимо срочно выявить всех, кто употреблял подобную спиртосодержащую жидкость, чтобы спасти людей", — пояснили в ведомстве.
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Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением
От момента ухудшения самочувствия до летального исхода достаточно часа, поэтому сейчас все силы надо бросить на подворовой обход населения, особенно социально неблагополучных семей, добавили там.
Возбуждено пять уголовных дел по разным статьям: о производстве и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек; производство, приобретение, хранение и перевозка немаркированного алкоголя в крупном размере группой по предварительному сговору; незаконное производство и оборот алкоголя в крупном размере.
Задержаны три человека: 29-летний житель города Орск, 60-летний мужчина из села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский Домбаровского района. По самой тяжкой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.
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