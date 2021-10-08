https://ria.ru/20211008/otravlenie-1753620621.html

В Оренбуржье число погибших из-за отравления алкоголем возросло до 17

В Оренбуржье число погибших из-за отравления алкоголем возросло до 17 - РИА Новости, 08.10.2021

В Оренбуржье число погибших из-за отравления алкоголем возросло до 17

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 17, еще 16 человек находятся в больнице, всего пострадавших 33, рассказали в правительстве... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T09:56

2021-10-08T09:56

2021-10-08T15:05

происшествия

оренбургская область

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УФА, 8 окт — РИА Новости. Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 17, еще 16 человек находятся в больнице, всего пострадавших 33, рассказали в правительстве региона.По данным областного Минздрава, на востоке области работает бригада лучших наркологов и реаниматологов."Мобилизованы все ресурсы, в том числе аппараты ИВЛ, готова к работе санавиация. Необходимо срочно выявить всех, кто употреблял подобную спиртосодержащую жидкость, чтобы спасти людей", — пояснили в ведомстве.От момента ухудшения самочувствия до летального исхода достаточно часа, поэтому сейчас все силы надо бросить на подворовой обход населения, особенно социально неблагополучных семей, добавили там.Возбуждено пять уголовных дел по разным статьям: о производстве и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек; производство, приобретение, хранение и перевозка немаркированного алкоголя в крупном размере группой по предварительному сговору; незаконное производство и оборот алкоголя в крупном размере.Задержаны три человека: 29-летний житель города Орск, 60-летний мужчина из села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский Домбаровского района. По самой тяжкой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20191221/1562668582.html

https://ria.ru/20210825/metanol-1747205739.html

оренбургская область

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2021

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Следственные действия в рамках уголовного дела об отравлениях Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области продолжается расследование уголовного дела по факту отравлений с летальными исходами жителей Оренбургской области. 2021-10-08T09:56 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбургская область