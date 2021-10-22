https://ria.ru/20211022/metanol-1755823766.html
В Москве три человека отравились метанолом
В Москве три человека отравились метанолом - РИА Новости, 22.10.2021
В Москве три человека отравились метанолом
Один человек погиб, еще двое пострадали от отравления метанолом на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:13
2021-10-22T16:13
2021-10-22T16:15
происшествия
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали от отравления метанолом на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.По информации прокуратуры, 11 октября трое мужчин в кафе на улице Академика Семенова употребляли принесенный с собой алкоголь, который они купили у неизвестных в Московской области. Вскоре их госпитализировали с отравлением метанолом. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один из потерпевших скончался."Ход расследования уголовного дела, возбужденного 22 октября по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), поставлен прокуратурой Москвы на контроль", - говорится в сообщении.В последнее время в России зафиксировано два резонансных случая массовой гибели людей после употребления суррогатного алкоголя: в Оренбургской области скончались 35 человек, в Свердловской области – 24."Следствие не связывает данный случай с аналогичными происшествиями в других регионах", - подчеркивается в релизе прокуратуры.
https://ria.ru/20210825/metanol-1747205739.html
https://ria.ru/20211016/otravlenie-1754877209.html
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происшествия, москва, россия
16:13 22.10.2021 (обновлено: 16:15 22.10.2021)
В Москве три человека отравились метанолом
В Москве три человека отравились метанолом, один из них погиб