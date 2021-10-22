Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/otravleniya-1755777622.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с отравлениями суррогатным алкоголем
В Кремле прокомментировали ситуацию с отравлениями суррогатным алкоголем - РИА Новости, 22.10.2021
В Кремле прокомментировали ситуацию с отравлениями суррогатным алкоголем
Инцидентами с отравлениями суррогатным алкоголем на Урале занимаются соответствующие службы, вся помощь гражданам оказывается, дополнительных поручений давать... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:01
2021-10-22T13:01
происшествия
екатеринбург
дмитрий песков
массовое отравление метанолом на урале
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753630824_4:0:1152:646_1920x0_80_0_0_af055070146fdcbdfefe07b53f6b0385.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Инцидентами с отравлениями суррогатным алкоголем на Урале занимаются соответствующие службы, вся помощь гражданам оказывается, дополнительных поручений давать не нужно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным прокуратуры, число жертв уже возросло до 24. Суд в четверг арестовал трех обвиняемых в продаже суррогата."Слушайте, не нужно давать никаких поручений, все соответствующие ведомства этим занимаются. С одной стороны, это преступники, которые производят суррогатный алкоголь, с которыми занимаются правоохранительные органы, и путь, как это все попадает в торговлю, тоже этим занимаются правоохранительные органы. И медицинские службы оказывают помощь гражданам. Поэтому в этом случае вся помощь оказывается",- сказал Песков, отвечая на вопрос, обратили ли внимание в Кремле на данные случаи и даны ли поручения соответствующим ведомствам.На вопрос о причинах, почему люди покупают такой дешевый алкоголь, Песков ответил, что в Кремле не занимаются подобным анализом.
https://ria.ru/20211021/otravlenie-1755608763.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753630824_147:0:1008:646_1920x0_80_0_0_64f7bf4dc6e15319a0fdec6b4a43b4a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, екатеринбург, дмитрий песков, массовое отравление метанолом на урале
13:01 22.10.2021
 
В Кремле прокомментировали ситуацию с отравлениями суррогатным алкоголем

Песков: случаями отравлениями суррогатным алкоголем уже занимаются, поручения не нужны

© Следственное управление СК РФ по Оренбургской областиСпиртосодержащая продукция, изъятая сотрудниками СК России по Оренбургской области. Кадр видео
Спиртосодержащая продукция, изъятая сотрудниками СК России по Оренбургской области. Кадр видео
© Следственное управление СК РФ по Оренбургской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Инцидентами с отравлениями суррогатным алкоголем на Урале занимаются соответствующие службы, вся помощь гражданам оказывается, дополнительных поручений давать не нужно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным прокуратуры, число жертв уже возросло до 24. Суд в четверг арестовал трех обвиняемых в продаже суррогата.
"Слушайте, не нужно давать никаких поручений, все соответствующие ведомства этим занимаются. С одной стороны, это преступники, которые производят суррогатный алкоголь, с которыми занимаются правоохранительные органы, и путь, как это все попадает в торговлю, тоже этим занимаются правоохранительные органы. И медицинские службы оказывают помощь гражданам. Поэтому в этом случае вся помощь оказывается",- сказал Песков, отвечая на вопрос, обратили ли внимание в Кремле на данные случаи и даны ли поручения соответствующим ведомствам.
На вопрос о причинах, почему люди покупают такой дешевый алкоголь, Песков ответил, что в Кремле не занимаются подобным анализом.
"Это просто преступность, и правоохранительные органы этим занимаются. Мы просто не можем анализом этого заниматься в Кремле",- сказал пресс-секретарь президента.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 15:50
На Урале число погибших от метанола выросло до 25 человек
 
ПроисшествияЕкатеринбургДмитрий ПесковМассовое отравление метанолом на Урале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале