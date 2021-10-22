В Кремле прокомментировали ситуацию с отравлениями суррогатным алкоголем
Песков: случаями отравлениями суррогатным алкоголем уже занимаются, поручения не нужны
© Следственное управление СК РФ по Оренбургской областиСпиртосодержащая продукция, изъятая сотрудниками СК России по Оренбургской области. Кадр видео
© Следственное управление СК РФ по Оренбургской области
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Инцидентами с отравлениями суррогатным алкоголем на Урале занимаются соответствующие службы, вся помощь гражданам оказывается, дополнительных поручений давать не нужно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным прокуратуры, число жертв уже возросло до 24. Суд в четверг арестовал трех обвиняемых в продаже суррогата.
"Слушайте, не нужно давать никаких поручений, все соответствующие ведомства этим занимаются. С одной стороны, это преступники, которые производят суррогатный алкоголь, с которыми занимаются правоохранительные органы, и путь, как это все попадает в торговлю, тоже этим занимаются правоохранительные органы. И медицинские службы оказывают помощь гражданам. Поэтому в этом случае вся помощь оказывается",- сказал Песков, отвечая на вопрос, обратили ли внимание в Кремле на данные случаи и даны ли поручения соответствующим ведомствам.
На вопрос о причинах, почему люди покупают такой дешевый алкоголь, Песков ответил, что в Кремле не занимаются подобным анализом.
"Это просто преступность, и правоохранительные органы этим занимаются. Мы просто не можем анализом этого заниматься в Кремле",- сказал пресс-секретарь президента.
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