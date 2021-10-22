https://ria.ru/20211022/otravleniya-1755777622.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с отравлениями суррогатным алкоголем

В Кремле прокомментировали ситуацию с отравлениями суррогатным алкоголем - РИА Новости, 22.10.2021

В Кремле прокомментировали ситуацию с отравлениями суррогатным алкоголем

Инцидентами с отравлениями суррогатным алкоголем на Урале занимаются соответствующие службы, вся помощь гражданам оказывается, дополнительных поручений давать... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:01

2021-10-22T13:01

2021-10-22T13:01

происшествия

екатеринбург

дмитрий песков

массовое отравление метанолом на урале

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Инцидентами с отравлениями суррогатным алкоголем на Урале занимаются соответствующие службы, вся помощь гражданам оказывается, дополнительных поручений давать не нужно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным прокуратуры, число жертв уже возросло до 24. Суд в четверг арестовал трех обвиняемых в продаже суррогата."Слушайте, не нужно давать никаких поручений, все соответствующие ведомства этим занимаются. С одной стороны, это преступники, которые производят суррогатный алкоголь, с которыми занимаются правоохранительные органы, и путь, как это все попадает в торговлю, тоже этим занимаются правоохранительные органы. И медицинские службы оказывают помощь гражданам. Поэтому в этом случае вся помощь оказывается",- сказал Песков, отвечая на вопрос, обратили ли внимание в Кремле на данные случаи и даны ли поручения соответствующим ведомствам.На вопрос о причинах, почему люди покупают такой дешевый алкоголь, Песков ответил, что в Кремле не занимаются подобным анализом.

https://ria.ru/20211021/otravlenie-1755608763.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, дмитрий песков, массовое отравление метанолом на урале