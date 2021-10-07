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В Оренбуржье десять человек погибли, отравившись алкоголем
В Оренбуржье десять человек погибли, отравившись алкоголем - РИА Новости, 07.10.2021
В Оренбуржье десять человек погибли, отравившись алкоголем
В Оренбургской области умерли десять человек, по предварительной версии, отравившись суррогатным алкоголем, сообщили местные власти. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:16
2021-10-07T16:40
происшествия
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УФА, 7 окт — РИА Новости. В Оренбургской области умерли десять человек, по предварительной версии, отравившись суррогатным алкоголем, сообщили местные власти.По данным СК, девять местных жителей в возрасте от 36 до 73 лет скончались в больнице поселка Красночабанский Домбаровского района 6 и 7 октября. Позднее в пресс-службе губернатора сообщили, что количество умерших выросло до десяти, еще один человек находится в реанимации.Предварительный диагноз — токсическое действие этанола."Даже небольшой объем выпитого алкоголя приводит к летальному исходу. Он продавался в разной таре и в разных местах", — добавили в правительстве региона.Уголовное дело открыли по статье "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".На место происшествия выехали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и следователи СК.В местах, где могли торговать спиртосодержащей жидкостью, провели обыски и изъяли ее образцы.Губернатор Денис Паслер призвал муниципалитеты подключиться к работе, а жителей региона воздержаться от покупки нелицензированных напитков.
https://ria.ru/20211005/otravlenie-1753168510.html
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происшествия
15:16 07.10.2021 (обновлено: 16:40 07.10.2021)
 
В Оренбуржье десять человек погибли, отравившись алкоголем

В Оренбургской области десять человек умерли после отравления суррогатным алкоголем

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 7 окт — РИА Новости. В Оренбургской области умерли десять человек, по предварительной версии, отравившись суррогатным алкоголем, сообщили местные власти.
По данным СК, девять местных жителей в возрасте от 36 до 73 лет скончались в больнице поселка Красночабанский Домбаровского района 6 и 7 октября. Позднее в пресс-службе губернатора сообщили, что количество умерших выросло до десяти, еще один человек находится в реанимации.
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Вскрытие умерших в приюте в Чехове собак показало, что произошло отравление
Предварительный диагноз — токсическое действие этанола.
"Даже небольшой объем выпитого алкоголя приводит к летальному исходу. Он продавался в разной таре и в разных местах", — добавили в правительстве региона.
Уголовное дело открыли по статье "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".
На место происшествия выехали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и следователи СК.
В местах, где могли торговать спиртосодержащей жидкостью, провели обыски и изъяли ее образцы.
Губернатор Денис Паслер призвал муниципалитеты подключиться к работе, а жителей региона воздержаться от покупки нелицензированных напитков.
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