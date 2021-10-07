15:16 07.10.2021 (обновлено: 16:40 07.10.2021)
В Оренбуржье десять человек погибли, отравившись алкоголем
В Оренбургской области десять человек умерли после отравления суррогатным алкоголем
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
УФА, 7 окт — РИА Новости. В Оренбургской области умерли десять человек, по предварительной версии, отравившись суррогатным алкоголем, сообщили местные власти.
По данным СК, девять местных жителей в возрасте от 36 до 73 лет скончались в больнице поселка Красночабанский Домбаровского района 6 и 7 октября. Позднее в пресс-службе губернатора сообщили, что количество умерших выросло до десяти, еще один человек находится в реанимации.
Предварительный диагноз — токсическое действие этанола.
"Даже небольшой объем выпитого алкоголя приводит к летальному исходу. Он продавался в разной таре и в разных местах", — добавили в правительстве региона.
Уголовное дело открыли по статье "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".
На место происшествия выехали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и следователи СК.
В местах, где могли торговать спиртосодержащей жидкостью, провели обыски и изъяли ее образцы.
Губернатор Денис Паслер призвал муниципалитеты подключиться к работе, а жителей региона воздержаться от покупки нелицензированных напитков.
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