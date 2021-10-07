https://ria.ru/20211007/otravlenie-1753521701.html

В Оренбуржье десять человек погибли, отравившись алкоголем

В Оренбуржье десять человек погибли, отравившись алкоголем - РИА Новости, 07.10.2021

В Оренбуржье десять человек погибли, отравившись алкоголем

В Оренбургской области умерли десять человек, по предварительной версии, отравившись суррогатным алкоголем, сообщили местные власти. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:16

2021-10-07T15:16

2021-10-07T16:40

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg

УФА, 7 окт — РИА Новости. В Оренбургской области умерли десять человек, по предварительной версии, отравившись суррогатным алкоголем, сообщили местные власти.По данным СК, девять местных жителей в возрасте от 36 до 73 лет скончались в больнице поселка Красночабанский Домбаровского района 6 и 7 октября. Позднее в пресс-службе губернатора сообщили, что количество умерших выросло до десяти, еще один человек находится в реанимации.Предварительный диагноз — токсическое действие этанола."Даже небольшой объем выпитого алкоголя приводит к летальному исходу. Он продавался в разной таре и в разных местах", — добавили в правительстве региона.Уголовное дело открыли по статье "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".На место происшествия выехали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и следователи СК.В местах, где могли торговать спиртосодержащей жидкостью, провели обыски и изъяли ее образцы.Губернатор Денис Паслер призвал муниципалитеты подключиться к работе, а жителей региона воздержаться от покупки нелицензированных напитков.

https://ria.ru/20211005/otravlenie-1753168510.html

https://ria.ru/20211004/otravlenie-1752930614.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия