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Число жертв отравления алкоголем в Карелии выросло до пяти человек
Число жертв отравления алкоголем в Карелии выросло до пяти человек - РИА Новости, 25.08.2021
Число жертв отравления алкоголем в Карелии выросло до пяти человек
Пятый человек скончался после отравления суррогатным алкоголем в Карелии, еще трое находятся в больнице, их состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:47
2021-08-25T10:49
происшествия
пудожский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Пятый человек скончался после отравления суррогатным алкоголем в Карелии, еще трое находятся в больнице, их состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.В понедельник в Пудожском районе Карелии суррогатами алкоголя отравились 8 рабочих из Белоруссии. Один человек умер до приезда скорой помощи, второй – в Пудожской ЦРБ, третий – в Медвежьегорской ЦРБ, во вторник скончался еще один мужчина, поступивший в Республиканскую больницу имени В.А. Баранова."К сожалению, скончался еще один человек в Республиканской больнице имени В.А. Баранова. Врачи делали все возможное, однако спасти его не удалось. В настоящее время еще три человека находятся в Медвежьегорской ЦРБ, их состояние удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.СК возбудил дело по статье "сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц". По версии следствия, работники предприятия употребили, предположительно, суррогатный алкоголь. Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола. По имеющейся у следствия информации, алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Карелии.
https://ria.ru/20210824/otravlenie-1746999176.html
https://ria.ru/20210811/penza-1745367784.html
пудожский район
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происшествия, пудожский район, следственный комитет россии (ск рф)
10:47 25.08.2021 (обновлено: 10:49 25.08.2021)
 
Число жертв отравления алкоголем в Карелии выросло до пяти человек

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Карелии выросло до пяти человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Пятый человек скончался после отравления суррогатным алкоголем в Карелии, еще трое находятся в больнице, их состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.
В понедельник в Пудожском районе Карелии суррогатами алкоголя отравились 8 рабочих из Белоруссии. Один человек умер до приезда скорой помощи, второй – в Пудожской ЦРБ, третий – в Медвежьегорской ЦРБ, во вторник скончался еще один мужчина, поступивший в Республиканскую больницу имени В.А. Баранова.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 12:09
В Карелии четверо белорусов умерли от отравления алкоголем
"К сожалению, скончался еще один человек в Республиканской больнице имени В.А. Баранова. Врачи делали все возможное, однако спасти его не удалось. В настоящее время еще три человека находятся в Медвежьегорской ЦРБ, их состояние удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.
СК возбудил дело по статье "сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц". По версии следствия, работники предприятия употребили, предположительно, суррогатный алкоголь. Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола. По имеющейся у следствия информации, алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Карелии.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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ПроисшествияПудожский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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