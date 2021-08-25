10:47 25.08.2021 (обновлено: 10:49 25.08.2021)
Число жертв отравления алкоголем в Карелии выросло до пяти человек
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Карелии выросло до пяти человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Пятый человек скончался после отравления суррогатным алкоголем в Карелии, еще трое находятся в больнице, их состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.
В понедельник в Пудожском районе Карелии суррогатами алкоголя отравились 8 рабочих из Белоруссии. Один человек умер до приезда скорой помощи, второй – в Пудожской ЦРБ, третий – в Медвежьегорской ЦРБ, во вторник скончался еще один мужчина, поступивший в Республиканскую больницу имени В.А. Баранова.
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"К сожалению, скончался еще один человек в Республиканской больнице имени В.А. Баранова. Врачи делали все возможное, однако спасти его не удалось. В настоящее время еще три человека находятся в Медвежьегорской ЦРБ, их состояние удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.
СК возбудил дело по статье "сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц". По версии следствия, работники предприятия употребили, предположительно, суррогатный алкоголь. Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола. По имеющейся у следствия информации, алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Карелии.
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