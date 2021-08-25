https://ria.ru/20210825/otravlenie-1747150946.html

Число жертв отравления алкоголем в Карелии выросло до пяти человек

Число жертв отравления алкоголем в Карелии выросло до пяти человек - РИА Новости, 25.08.2021

Число жертв отравления алкоголем в Карелии выросло до пяти человек

Пятый человек скончался после отравления суррогатным алкоголем в Карелии, еще трое находятся в больнице, их состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:47

2021-08-25T10:47

2021-08-25T10:49

происшествия

пудожский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Пятый человек скончался после отравления суррогатным алкоголем в Карелии, еще трое находятся в больнице, их состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.В понедельник в Пудожском районе Карелии суррогатами алкоголя отравились 8 рабочих из Белоруссии. Один человек умер до приезда скорой помощи, второй – в Пудожской ЦРБ, третий – в Медвежьегорской ЦРБ, во вторник скончался еще один мужчина, поступивший в Республиканскую больницу имени В.А. Баранова."К сожалению, скончался еще один человек в Республиканской больнице имени В.А. Баранова. Врачи делали все возможное, однако спасти его не удалось. В настоящее время еще три человека находятся в Медвежьегорской ЦРБ, их состояние удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.СК возбудил дело по статье "сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц". По версии следствия, работники предприятия употребили, предположительно, суррогатный алкоголь. Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола. По имеющейся у следствия информации, алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Карелии.

https://ria.ru/20210824/otravlenie-1746999176.html

https://ria.ru/20210811/penza-1745367784.html

пудожский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пудожский район, следственный комитет россии (ск рф)