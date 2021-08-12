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В Алтайском крае три человека погибли, выпив "паленый" коньяк
В Алтайском крае три человека погибли, выпив "паленый" коньяк - РИА Новости, 12.08.2021
В Алтайском крае три человека погибли, выпив "паленый" коньяк
Трое жителей погибли в Алтайском крае, выпив суррогатный алкоголь, ещё несколько человек в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:48
2021-08-12T12:48
2021-08-12T12:48
происшествия
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БАРНАУЛ, 12 авг - РИА Новости. Трое жителей погибли в Алтайском крае, выпив суррогатный алкоголь, ещё несколько человек в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю."По данным следствия, вечером 08 августа 2021 года в одном из сел Усть-Калманского района местные жители, на праздновании дня рождения употребили алкогольный напиток неизвестной марки, приобретенный на территории города Барнаула. На следующий день несколько человек были госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается медицинская помощь. Одна из женщин, спустя непродолжительное время, скончалась", - говорится в сообщении.Похожий инцидент произошел в Барнауле, там "в результате употребления спиртосодержащей жидкости скончались два молодых человека", уточняют в СУСК. В ведомстве РИА Новости сообщили, что люди покупали спиртосодержащую жидкость под видом коньяка, происхождение которого неизвестно.Следователи занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего, допрашивают свидетелей и очевидцев, назначены необходимые судебные экспертизы, добавляется в сообщении."Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц)", - сообщают в СУСК.
https://ria.ru/20210811/penza-1745367784.html
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происшествия, барнаул, алтайский край, россия
В Алтайском крае три человека погибли, выпив "паленый" коньяк
Трое жителей погибли в Алтайском крае, выпив суррогатный алкоголь, ещё несколько человек в больнице