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В Алтайском крае три человека погибли, выпив "паленый" коньяк
В Алтайском крае три человека погибли, выпив "паленый" коньяк - РИА Новости, 12.08.2021
В Алтайском крае три человека погибли, выпив "паленый" коньяк
Трое жителей погибли в Алтайском крае, выпив суррогатный алкоголь, ещё несколько человек в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:48
2021-08-12T12:48
происшествия
барнаул
алтайский край
россия
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БАРНАУЛ, 12 авг - РИА Новости. Трое жителей погибли в Алтайском крае, выпив суррогатный алкоголь, ещё несколько человек в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю."По данным следствия, вечером 08 августа 2021 года в одном из сел Усть-Калманского района местные жители, на праздновании дня рождения употребили алкогольный напиток неизвестной марки, приобретенный на территории города Барнаула. На следующий день несколько человек были госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается медицинская помощь. Одна из женщин, спустя непродолжительное время, скончалась", - говорится в сообщении.Похожий инцидент произошел в Барнауле, там "в результате употребления спиртосодержащей жидкости скончались два молодых человека", уточняют в СУСК. В ведомстве РИА Новости сообщили, что люди покупали спиртосодержащую жидкость под видом коньяка, происхождение которого неизвестно.Следователи занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего, допрашивают свидетелей и очевидцев, назначены необходимые судебные экспертизы, добавляется в сообщении."Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц)", - сообщают в СУСК.
https://ria.ru/20210811/penza-1745367784.html
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происшествия, барнаул, алтайский край, россия
12:48 12.08.2021
 
В Алтайском крае три человека погибли, выпив "паленый" коньяк

Трое жителей погибли в Алтайском крае, выпив суррогатный алкоголь, ещё несколько человек в больнице

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БАРНАУЛ, 12 авг - РИА Новости. Трое жителей погибли в Алтайском крае, выпив суррогатный алкоголь, ещё несколько человек в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю.
"По данным следствия, вечером 08 августа 2021 года в одном из сел Усть-Калманского района местные жители, на праздновании дня рождения употребили алкогольный напиток неизвестной марки, приобретенный на территории города Барнаула. На следующий день несколько человек были госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается медицинская помощь. Одна из женщин, спустя непродолжительное время, скончалась", - говорится в сообщении.
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Похожий инцидент произошел в Барнауле, там "в результате употребления спиртосодержащей жидкости скончались два молодых человека", уточняют в СУСК. В ведомстве РИА Новости сообщили, что люди покупали спиртосодержащую жидкость под видом коньяка, происхождение которого неизвестно.
Следователи занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего, допрашивают свидетелей и очевидцев, назначены необходимые судебные экспертизы, добавляется в сообщении.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц)", - сообщают в СУСК.
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