https://ria.ru/20211116/otravlenie-1759314411.html

Появились подробности отравления 11 человек в Казани

Появились подробности отравления 11 человек в Казани - РИА Новости, 16.11.2021

Появились подробности отравления 11 человек в Казани

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации об отравлении студентов в Казани, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:18

2021-11-16T16:18

2021-11-16T16:18

происшествия

казань

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Прокуратура Татарстана организовала проверку информации об отравлении студентов в Казани, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.По информации минздрава Татарстана, 11 человек во вторник были госпитализированы с горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие – 1999-2000 годов рождения."Проведение надзорных мероприятий поручено прокуратуре Казани. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказал Галиев журналистам.По данным местных СМИ, отравившиеся отмечали день рождения большой компанией, для чего купили с рук спирт в пятилитровом баллоне.СК сообщил о возбуждении уголовного дела."В городе Казани госпитализированы 11 молодых людей 1999-2003 годов рождения с признаками отравления метанолом. Их состояние оценивается как среднее и тяжелое. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, все молодые люди употребили спиртосодержащий напиток, приобретенный у неустановленного лица.

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф)