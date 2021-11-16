https://ria.ru/20211116/otravlenie-1759314411.html
Появились подробности отравления 11 человек в Казани
Появились подробности отравления 11 человек в Казани - РИА Новости, 16.11.2021
Появились подробности отравления 11 человек в Казани
Прокуратура Татарстана организовала проверку информации об отравлении студентов в Казани, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:18
2021-11-16T16:18
2021-11-16T16:18
происшествия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Прокуратура Татарстана организовала проверку информации об отравлении студентов в Казани, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.По информации минздрава Татарстана, 11 человек во вторник были госпитализированы с горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие – 1999-2000 годов рождения."Проведение надзорных мероприятий поручено прокуратуре Казани. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказал Галиев журналистам.По данным местных СМИ, отравившиеся отмечали день рождения большой компанией, для чего купили с рук спирт в пятилитровом баллоне.СК сообщил о возбуждении уголовного дела."В городе Казани госпитализированы 11 молодых людей 1999-2003 годов рождения с признаками отравления метанолом. Их состояние оценивается как среднее и тяжелое. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, все молодые люди употребили спиртосодержащий напиток, приобретенный у неустановленного лица.
https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф)
Появились подробности отравления 11 человек в Казани
Отравившиеся в Казани студенты отмечали день рождения, купив с рук бутыль со спиртом
КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости.
Прокуратура Татарстана организовала проверку информации об отравлении студентов в Казани
, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.
По информации минздрава Татарстана, 11 человек во вторник были госпитализированы с горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие – 1999-2000 годов рождения.
"Проведение надзорных мероприятий поручено прокуратуре Казани. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказал Галиев журналистам.
По данным местных СМИ, отравившиеся отмечали день рождения большой компанией, для чего купили с рук спирт в пятилитровом баллоне.
СК
сообщил о возбуждении уголовного дела.
"В городе Казани госпитализированы 11 молодых людей 1999-2003 годов рождения с признаками отравления метанолом. Их состояние оценивается как среднее и тяжелое. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, все молодые люди употребили спиртосодержащий напиток, приобретенный у неустановленного лица.