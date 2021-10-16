https://ria.ru/20211016/ekaterinburg-1754870894.html

В Екатеринбурге от отравления метанолом погибли 15 человек

В Екатеринбурге от отравления метанолом погибли 15 человек - РИА Новости, 16.10.2021

В Екатеринбурге от отравления метанолом погибли 15 человек

Не менее 15 человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом, утверждает региональный координатор проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T18:03

2021-10-16T18:03

2021-10-16T20:27

происшествия

оренбургская область

екатеринбург

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Не менее 15 человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом, утверждает региональный координатор проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев. "За последние дни, по предварительным данным, в Екатеринбурге умерло не менее 15 человек от метанола", - написал Чукреев на своей странице в Facebook.Он добавил, что на рыночном комплексе в микрорайоне Вторчермет, где продавался спирт, прошла масштабная операция силовиков, торговцев задержали.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Самое громкое за последнее время дело об отравлении метанолом в суррогатном алкоголе расследуется сейчас в Оренбургской области, где умерли 35 человек.

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

оренбургская область

екатеринбург

россия

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происшествия, оренбургская область, екатеринбург, россия