https://ria.ru/20211016/ekaterinburg-1754870894.html
В Екатеринбурге от отравления метанолом погибли 15 человек
В Екатеринбурге от отравления метанолом погибли 15 человек - РИА Новости, 16.10.2021
В Екатеринбурге от отравления метанолом погибли 15 человек
Не менее 15 человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом, утверждает региональный координатор проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T18:03
2021-10-16T18:03
2021-10-16T20:27
происшествия
оренбургская область
екатеринбург
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Не менее 15 человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом, утверждает региональный координатор проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев. "За последние дни, по предварительным данным, в Екатеринбурге умерло не менее 15 человек от метанола", - написал Чукреев на своей странице в Facebook.Он добавил, что на рыночном комплексе в микрорайоне Вторчермет, где продавался спирт, прошла масштабная операция силовиков, торговцев задержали.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Самое громкое за последнее время дело об отравлении метанолом в суррогатном алкоголе расследуется сейчас в Оренбургской области, где умерли 35 человек.
https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html
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происшествия, оренбургская область, екатеринбург, россия
18:03 16.10.2021 (обновлено: 20:27 16.10.2021)
В Екатеринбурге от отравления метанолом погибли 15 человек
В Екатеринбурге погибли 15 человек от отравления метанолом