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Биография Анны Кузнецовой
Биография Анны Кузнецовой - РИА Новости, 01.10.2021
Биография Анны Кузнецовой
Анна Юрьевна Кузнецова родилась 3 января 1982 года в городе Пензе. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:32
2021-10-01T15:32
справки
госдума рф
выборы в государственную думу
анна кузнецова
россия
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Анна Юрьевна Кузнецова родилась 3 января 1982 года в городе Пензе.В 2003 году окончила Пензенский государственный педагогический университет по специальности "Педагог-психолог".В июне 2021 года получила диплом магистра по программе "Система государственного и муниципального управления" Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС.С 2002 по 2003 год работала педагогом-психологом многопрофильной гимназии города Пензы.В 2010-2015 годах была руководителем благотворительного фонда "Покров".С 2015 по 2016 год – руководитель Всероссийской ассоциации организаций по защите семьи. Одновременно Кузнецова была руководителем регионального исполкома в Пензенской области обособленного структурного подразделения исполкома общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".9 сентября 2016 года указом президента РФ Владимира Путина Анна Кузнецова назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. 16 января 2019 года президент РФ Владимир Путин вновь назначил Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка сроком на пять лет. 19 июня 2021 года президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", заявил, что кандидатура Анны Кузнецовой должна войти в пятерку лидеров федерального списка от партии "Единая Россия" (ЕР) на выборах в Государственную Думу. Съезд партии утвердил ее кандидатуру в пятерке лидеров. 17-19 сентября 2021 года Анна Кузнецова была избрана в Государственную Думу РФ по федеральному списку партии "Единая Россия".27 сентября 2021 года на встрече с "пятеркой" списка ЕР Владимир Путин заявил, что Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет напрямую непосредственно координировать это направление в самой Государственной думе.29 сентября 2021 года Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием депутатом Государственной Думы.В 2020 году Кузнецова вошла в состав учредителей Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей".С 2021 года включена в состав комиссий Госсовета по направлениям "Социальная политика" и "Образование".В мае 2021 года вошла в совет фонда "Круг добра", который поддерживает детей с тяжелыми заболеваниями.Член президиума Общества русской словесности, член главного штаба движения "Юнармия".Анна Кузнецова – действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2018).В 2021 году за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность она была награждена орденом Дружбы.Кузнецова была отмечена медалями Следственного комитета России, Минобороны России, МВД России, МЧС России и др.Имеет памятную медаль "В память о 700-летии со дня рождения преподобного Сергия Радонежского" и нагрудный знаком "За благие дела" III степени Пензенской епархии Русской православной церкви.Анна Кузнецова замужем, воспитывает семерых детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, госдума рф, выборы в государственную думу, анна кузнецова, россия
15:32 01.10.2021
 

Биография Анны Кузнецовой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Анна Юрьевна Кузнецова родилась 3 января 1982 года в городе Пензе.
В 2003 году окончила Пензенский государственный педагогический университет по специальности "Педагог-психолог".
В июне 2021 года получила диплом магистра по программе "Система государственного и муниципального управления" Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС.
С 2002 по 2003 год работала педагогом-психологом многопрофильной гимназии города Пензы.
В 2010-2015 годах была руководителем благотворительного фонда "Покров".
С 2015 по 2016 год – руководитель Всероссийской ассоциации организаций по защите семьи. Одновременно Кузнецова была руководителем регионального исполкома в Пензенской области обособленного структурного подразделения исполкома общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".
9 сентября 2016 года указом президента РФ Владимира Путина Анна Кузнецова назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.
16 января 2019 года президент РФ Владимир Путин вновь назначил Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка сроком на пять лет.
19 июня 2021 года президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", заявил, что кандидатура Анны Кузнецовой должна войти в пятерку лидеров федерального списка от партии "Единая Россия" (ЕР) на выборах в Государственную Думу. Съезд партии утвердил ее кандидатуру в пятерке лидеров.
17-19 сентября 2021 года Анна Кузнецова была избрана в Государственную Думу РФ по федеральному списку партии "Единая Россия".
27 сентября 2021 года на встрече с "пятеркой" списка ЕР Владимир Путин заявил, что Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет напрямую непосредственно координировать это направление в самой Государственной думе.
29 сентября 2021 года Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием депутатом Государственной Думы.
В 2020 году Кузнецова вошла в состав учредителей Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей".
С 2021 года включена в состав комиссий Госсовета по направлениям "Социальная политика" и "Образование".
В мае 2021 года вошла в совет фонда "Круг добра", который поддерживает детей с тяжелыми заболеваниями.
Член президиума Общества русской словесности, член главного штаба движения "Юнармия".
Анна Кузнецова – действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2018).
В 2021 году за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность она была награждена орденом Дружбы.
Кузнецова была отмечена медалями Следственного комитета России, Минобороны России, МВД России, МЧС России и др.
Имеет памятную медаль "В память о 700-летии со дня рождения преподобного Сергия Радонежского" и нагрудный знаком "За благие дела" III степени Пензенской епархии Русской православной церкви.
Анна Кузнецова замужем, воспитывает семерых детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиГосдума РФВыборы в Государственную думуАнна КузнецоваРоссия
 
 
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