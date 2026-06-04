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ГД ведет работу над проектом о профилактике разводов, заявила вице-спикер - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:07 04.06.2026
ГД ведет работу над проектом о профилактике разводов, заявила вице-спикер

Вице-спикер Кузнецова: ГД ведет работу над проектом о профилактике разводов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума при участии правительства ведет работу над законопроектом о психологической помощи и примирении при разводе.
  • Законопроект направлен на сохранение семей и защиту детей при разводе родителей.
  • Психологическая помощь позволит избежать юридических ловушек, например, при определении места проживания ребенка.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Госдума при участии правительства РФ ведет работу над законопроектом о психологической помощи и примирении при разводе, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ вице-спикер ГД Анна Кузнецова.
"Ситуации бывают разные, нередко бывает, что есть шанс на сохранение семьи. И это побудило нас написать проект закона, который позволяет при желании получить бесплатную психологическую консультацию для тех людей, которые находятся в процессе принятия решения о разводе", - сказала Кузнецова.
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Она подчеркнула, что специалисты, которые будут подготовлены для такой работы, должны иметь "все нужные компетенции для того, чтобы помогать найти правильный ответ".
Парламентарий отметила, что эта инициатива направлена и на защиту детей.
"Если в браке рождены дети, то, как правило, в пылу конфликта они остаются на втором плане, а еще хуже, когда становятся разменной монетой. Психолог поможет разобраться и принять решения в интересах семьи. Мы видим, как тяжело детям при разводе родителей. Поддержка, медиация, психологическое сопровождение помогут решить этот вопрос правильно", - подчеркнула она.
Кузнецова добавила, что данный законопроект также позволит не попасть в "юридические ловушки", которые могут возникнуть, например, при определении дальнейшего места проживания ребенка.
"Мы сейчас ведем переговоры с правительством. Мы вносим уточнения, договариваемся о формулировках. И я надеюсь, что эта идея будет поддержана", - заключила она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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