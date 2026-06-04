ГД ведет работу над проектом о профилактике разводов, заявила вице-спикер

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума при участии правительства ведет работу над законопроектом о психологической помощи и примирении при разводе.

Законопроект направлен на сохранение семей и защиту детей при разводе родителей.

Психологическая помощь позволит избежать юридических ловушек, например, при определении места проживания ребенка.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Госдума при участии правительства РФ ведет работу над законопроектом о психологической помощи и примирении при разводе, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ вице-спикер ГД Анна Кузнецова.

"Ситуации бывают разные, нередко бывает, что есть шанс на сохранение семьи. И это побудило нас написать проект закона, который позволяет при желании получить бесплатную психологическую консультацию для тех людей, которые находятся в процессе принятия решения о разводе", - сказала Кузнецова

Она подчеркнула, что специалисты, которые будут подготовлены для такой работы, должны иметь "все нужные компетенции для того, чтобы помогать найти правильный ответ".

Парламентарий отметила, что эта инициатива направлена и на защиту детей.

"Если в браке рождены дети, то, как правило, в пылу конфликта они остаются на втором плане, а еще хуже, когда становятся разменной монетой. Психолог поможет разобраться и принять решения в интересах семьи. Мы видим, как тяжело детям при разводе родителей. Поддержка, медиация, психологическое сопровождение помогут решить этот вопрос правильно", - подчеркнула она.

Кузнецова добавила, что данный законопроект также позволит не попасть в "юридические ловушки", которые могут возникнуть, например, при определении дальнейшего места проживания ребенка.

"Мы сейчас ведем переговоры с правительством. Мы вносим уточнения, договариваемся о формулировках. И я надеюсь, что эта идея будет поддержана", - заключила она.