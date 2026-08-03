Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова призвала правозащитные институты мира оценить атаку БПЛА ВСУ на Архипо-Осиповку в Геленджике.

Кузнецова считает, что видео удара ВСУ по пляжу в Краснодарском крае должны быть рассмотрены на заседании Совбеза ООН и в европейских парламентах государств, которые поставляют Киеву вооружение.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правозащитным институтам мира необходимо дать оценку атаке БПЛА ВСУ на Архипо-Осиповку в Геленджике, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

В понедельник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших есть трое детей.

"Мы призываем все правозащитные институты мира дать оценку очередному теракту боевиков ВСУ. После ужасов Второй мировой войны в Декларацию прав ребенка было включено положение о том, что "ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и помощь". А здесь целенаправленное убийство детей… не отсутствие защиты и помощи… а прямой удар с целью уничтожения", - написала Кузнецова в своем канале на платформе "Макс".

Парламентарий также считает, что видео удара ВСУ по пляжу в Краснодарском крае должны быть рассмотрены на заседании Совбеза ООН и в европейских парламентах тех государств, которые поставляют Киеву вооружение.

Она отметила, что народ Европы должен знать как их власть помогает террористам убивать российских детей. Кроме того, по ее словам, 20% поставляемого Киеву оружия перепродается и идет "на подпитку" международных террористических группировок, которые идут на теракты во всем мире и в том числе в странах Европы.

"Мы в Госдуме фиксируем все преступные действия против несовершеннолетних со стороны киевского режима. На днях удар был по детской площадке в Белгороде, погиб ребенок. Только с начала 2026 года убиты 42 ребенка, а пострадали 304. Каждая погубленная детская жизнь - это приговор киевской хунте и режиму Зеленского, который, не имея легитимности, держит в заложниках свою страну и угрожает миру", - добавила она.

Кузнецова подчеркнула, что в отношении всех тех, кто совершает преступления против детей, должен быть применен правовой принцип Extremis malis extrema remedia - "Против крайних зол - крайние меры".