Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали дать оценку атаке ВСУ на Архипо-Осиповку - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 03.08.2026
В Госдуме призвали дать оценку атаке ВСУ на Архипо-Осиповку

Кузнецова призвала Совбез ООН дать оценку атаке БПЛА ВСУ на пляж в Геленджике

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАнна Кузнецова
Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Анна Кузнецова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова призвала правозащитные институты мира оценить атаку БПЛА ВСУ на Архипо-Осиповку в Геленджике.
  • Кузнецова считает, что видео удара ВСУ по пляжу в Краснодарском крае должны быть рассмотрены на заседании Совбеза ООН и в европейских парламентах государств, которые поставляют Киеву вооружение.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правозащитным институтам мира необходимо дать оценку атаке БПЛА ВСУ на Архипо-Осиповку в Геленджике, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
В понедельник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших есть трое детей.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших при атаке БПЛА
Вчера, 15:34
"Мы призываем все правозащитные институты мира дать оценку очередному теракту боевиков ВСУ. После ужасов Второй мировой войны в Декларацию прав ребенка было включено положение о том, что "ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и помощь". А здесь целенаправленное убийство детей… не отсутствие защиты и помощи… а прямой удар с целью уничтожения", - написала Кузнецова в своем канале на платформе "Макс".
Парламентарий также считает, что видео удара ВСУ по пляжу в Краснодарском крае должны быть рассмотрены на заседании Совбеза ООН и в европейских парламентах тех государств, которые поставляют Киеву вооружение.
Она отметила, что народ Европы должен знать как их власть помогает террористам убивать российских детей. Кроме того, по ее словам, 20% поставляемого Киеву оружия перепродается и идет "на подпитку" международных террористических группировок, которые идут на теракты во всем мире и в том числе в странах Европы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Захарова назвала страны НАТО спонсорами терроризма
Вчера, 15:33
"Мы в Госдуме фиксируем все преступные действия против несовершеннолетних со стороны киевского режима. На днях удар был по детской площадке в Белгороде, погиб ребенок. Только с начала 2026 года убиты 42 ребенка, а пострадали 304. Каждая погубленная детская жизнь - это приговор киевской хунте и режиму Зеленского, который, не имея легитимности, держит в заложниках свою страну и угрожает миру", - добавила она.
Кузнецова подчеркнула, что в отношении всех тех, кто совершает преступления против детей, должен быть применен правовой принцип Extremis malis extrema remedia - "Против крайних зол - крайние меры".
"Скорбим по погибшим... Наши герои, наши воины, разобьют этого зверя. Враг ответит за все", - заключила она.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Лантратова прокомментировала атаку ВСУ на Геленджик
Вчера, 17:47
 
ГеленджикКраснодарский крайКиевАнна КузнецоваВениамин КондратьевВооруженные силы УкраиныГосдума РФООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала