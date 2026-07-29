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ЕР разработала новый "золотой" стандарт по поддержке студенческой семьи - РИА Новости, 29.07.2026
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18:49 29.07.2026
ЕР разработала новый "золотой" стандарт по поддержке студенческой семьи

С 1 сентября в вузах введут новый стандарт поддержки студенческой семьи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк"Единая Россия"
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Единая Россия". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Единая Россия" разработала новый "золотой" стандарт по поддержке студенческой семьи.
  • Стандарт будет внедрен в вузах с 1 сентября и предусматривает режим одного окна для юридической и психологической консультаций, а также поддержки по формированию льгот и оформлению льготных пособий.
  • "Единая Россия" договорилась с Торгово-промышленной палатой о консультациях по открытию ИП для студенческих семей и уже начала работу в 17 пилотных регионах.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Единая Россия" разработала новый "золотой" стандарт по поддержке студенческой семьи, который будет внедрен в вузах с 1 сентября, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия").
"Буквально на днях оформлены последние предложения для нового "золотого" стандарта, который формируется "Единой Россией" и будет с 1 сентября внедрен в вузах по поддержке студенческой семьи", - сказала Кузнецова, слова которой приводятся в канале фракции на платформе "Макс".
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По ее словам, это режим одного окна: юридическая, психологическая консультации, поддержка по формированию льгот и оформлению льготных пособий в зависимости от ситуации.
"С Торгово-промышленной палатой мы договорились о консультациях по открытию ИП для студенческих семей, которые в этом направлении себя видят и хотят себя реализовать. Сейчас такой формат работы мы начали в 17 пилотных регионах", - подчеркнула вице-спикер.
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