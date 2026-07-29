ЕР разработала новый "золотой" стандарт по поддержке студенческой семьи

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Единая Россия" разработала новый "золотой" стандарт по поддержке студенческой семьи, который будет внедрен в вузах с 1 сентября, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия").

По ее словам, это режим одного окна: юридическая, психологическая консультации, поддержка по формированию льгот и оформлению льготных пособий в зависимости от ситуации.

"С Торгово-промышленной палатой мы договорились о консультациях по открытию ИП для студенческих семей, которые в этом направлении себя видят и хотят себя реализовать. Сейчас такой формат работы мы начали в 17 пилотных регионах", - подчеркнула вице-спикер.