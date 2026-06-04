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Госдума будет добиваться продления программы материнского капитала - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:18 04.06.2026 (обновлено: 14:20 04.06.2026)
Госдума будет добиваться продления программы материнского капитала

ГД будет добиваться продления программы материнского капитала и после 2030 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Госдумы Кузнецова заявила, что программа материнского капитала доказала свою эффективность.
  • Госдума будет добиваться продления программы материнского капитала после 2030 года.
  • Программа нуждается в совершенствовании с учетом новых вызовов, считает Анна Кузнецова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Госдума будет добиваться продления программы материнского капитала и после 2030 года, данная мера поддержки доказала свою эффективность, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ вице-спикер ГД Анна Кузнецова.
"Материнский капитал сегодня одна из самых эффективных мер поддержки семей с детьми. Это доказало время, это подтвердили наши семьи. И несомненно, что материнский капитал должен быть продлен. Мы будем этого добиваться, мы будем обращаться (в правительство РФ - ред.). Сейчас вопрос решен до 2030 года", - сказала Кузнецова.
Парламентарий отметила, что финансирование программы материнского капитала заложено с учетом роста индексации.
Кроме того, Кузнецова считает, что материнский капитал необходимо совершенствовать с учетом новых вызовов.
"Мы должны корректировать его так, чтобы было удобнее получать, чтобы еще было больше возможностей его расходовать с учетом задач, которые стоят перед семьей, но ни в коем случае нельзя подменять обязательства государства материнским капиталом", - добавила она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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