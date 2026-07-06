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День семьи, любви и верности предложили сделать выходным - РИА Новости, 06.07.2026
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14:02 06.07.2026 (обновлено: 14:08 06.07.2026)
День семьи, любви и верности предложили сделать выходным

Котякова попросили сделать День семьи, любви и верности выходным

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоСемья на отдыхе
Семья на отдыхе - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Семья на отдыхе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Организаторы Всероссийского парада семей обратились к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением ввести нерабочий день в День семьи, любви и верности.
  • День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля.
  • Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова сообщила, что обратится с вопросом о введении выходного дня 8 июля в правительство, и предложила наделить регионы полномочиями вводить выходной в этот день.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Организаторы Всероссийского парада семей на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" подписали обращение к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову о введении нерабочего дня в День семьи, любви и верности.
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. Всероссийский парад семьи пройдет в этот день более чем в 200 городах России.
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"Мы бы очень хотели, чтобы 8 июля стало выходным днем… Это на самом деле потребность нашего общества сегодня: придать то значение семье, которое она заслужила. И 8 июля мы решили сделать выходным днем в связи с этим. Не мы, конечно, решили - государство должно решить. Но мы решили, основываясь на обращении к нам со стороны многочисленных наших сторонников, подписчиков и граждан, к министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову", - сказал на конференции председатель оргкомитета Всероссийского парада семьи Андрей Кормухин.
Он добавил, что организаторы в течение года собирали в соцсетях мнения людей, подавляющее большинство которых высказывались за введение выходного дня.
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Анна Кузнецова, присутствующая на пресс-конференции, сообщила, что обратится с этим вопросом в правительство, а также предложила наделить регионы полномочиями вводить выходной в этот день.
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ОбществоРоссияАнтон КотяковАнна Кузнецова
 
 
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