День семьи, любви и верности предложили сделать выходным

Краткий пересказ от РИА ИИ Организаторы Всероссийского парада семей обратились к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением ввести нерабочий день в День семьи, любви и верности.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова сообщила, что обратится с вопросом о введении выходного дня 8 июля в правительство, и предложила наделить регионы полномочиями вводить выходной в этот день.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Организаторы Всероссийского парада семей на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" подписали обращение к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову о введении нерабочего дня в День семьи, любви и верности.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. Всероссийский парад семьи пройдет в этот день более чем в 200 городах России.

"Мы бы очень хотели, чтобы 8 июля стало выходным днем… Это на самом деле потребность нашего общества сегодня: придать то значение семье, которое она заслужила. И 8 июля мы решили сделать выходным днем в связи с этим. Не мы, конечно, решили - государство должно решить. Но мы решили, основываясь на обращении к нам со стороны многочисленных наших сторонников, подписчиков и граждан, к министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову ", - сказал на конференции председатель оргкомитета Всероссийского парада семьи Андрей Кормухин.

Он добавил, что организаторы в течение года собирали в соцсетях мнения людей, подавляющее большинство которых высказывались за введение выходного дня.