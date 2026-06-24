Краткий пересказ от РИА ИИ В России принят 31 закон об укреплении семейных ценностей.

Более трех тысяч многодетных семей из Европы, разделяющих традиционные ценности, переехали в Россию.

В России одной из главных задач государства является защита детей, а женщинам в сложных ситуациях предлагают помощь.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. За последнее время в России принят 31 закон об укреплении семейных ценностей, заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова на Петербургском международном юридическом форуме.

"За последнее время 31 закон об укреплении семейных ценностей был принят нами", - сказала Кузнецова на сессии "Крепкая семья как ценностный ориентир семейного законодательства".

По ее словам, государство помогает гражданам России , проживающим за рубежом, вернуться, особенно когда речь идет о навязывании нетрадиционных ценностей.

"Более трех тысяч семей из Европы переехали в Россию, это многодетные семьи, разделяющие традиционные ценности, которым угрожали забрать из семьи детей, государство защищает их права", - пояснила Кузнецова.

Говоря об абортах, она заметила, что в ряде европейских стран уголовно наказуемо отговаривать женщину делать аборт, тогда как в России, напротив, одной из главных задач государства является защита детей, а женщинам в сложных ситуациях предлагают помощь.