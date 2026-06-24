Рейтинг@Mail.ru
Кузнецова: в России принят 31 закон об укреплении семейных ценностей - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 24.06.2026

Кузнецова: в России принят 31 закон об укреплении семейных ценностей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАнна Кузнецова
Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Анна Кузнецова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России принят 31 закон об укреплении семейных ценностей.
  • Более трех тысяч многодетных семей из Европы, разделяющих традиционные ценности, переехали в Россию.
  • В России одной из главных задач государства является защита детей, а женщинам в сложных ситуациях предлагают помощь.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. За последнее время в России принят 31 закон об укреплении семейных ценностей, заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова на Петербургском международном юридическом форуме.
"За последнее время 31 закон об укреплении семейных ценностей был принят нами", - сказала Кузнецова на сессии "Крепкая семья как ценностный ориентир семейного законодательства".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Захарова объяснила, почему Politico отказалось публиковать статью Лаврова
Вчера, 09:39
По ее словам, государство помогает гражданам России, проживающим за рубежом, вернуться, особенно когда речь идет о навязывании нетрадиционных ценностей.
"Более трех тысяч семей из Европы переехали в Россию, это многодетные семьи, разделяющие традиционные ценности, которым угрожали забрать из семьи детей, государство защищает их права", - пояснила Кузнецова.
Говоря об абортах, она заметила, что в ряде европейских стран уголовно наказуемо отговаривать женщину делать аборт, тогда как в России, напротив, одной из главных задач государства является защита детей, а женщинам в сложных ситуациях предлагают помощь.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Семья во время отдыха - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
В РПЦ предложили России и ее союзникам подписать конвенцию о защите семьи
16 июня, 13:45
 
РоссияЕвропаСанкт-ПетербургАнна КузнецоваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала