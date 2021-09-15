Золотая осень в России: тысячи километров красоты от Москвы до Магадана

Ландшафтный парк, роскошь королевских дворцов и позолоченные осенью пейзажи — где лучшие фотографии, как не в Гатчине? Пригородам Санкт-Петербурга к лицу эта пора.

С 1 по 30 сентября гостей Гатчины приглашают на экскурсию "От роскоши дворца — к сельской идиллии". Покажут парадные залы, парк (в том числе и малоизвестные его уголки), познакомят со страусами Прасковьей и Ерофеем, козлом Сэром на Дворцовой ферме. Отдельно стоит обратить внимание на Приоратский дворец на берегу Черного озера. "Его построили для приора — руководителя территориального подразделения Мальтийского ордена — французского принца Луи-Жозефа Конде. А Павел I был Великим магистром, — объясняла РИА Новости экскурсовод Анастасия Кайнова. — Он попросил архитектора Николая Львова "быстро и дешево" возвести для принца дворец. И архитектор применил необычную для России землебитную технологию. Здание возвели из земляных кирпичей, только башенка каменная. Не было задачи построить надолго. Если бы его создатель знал, что дворец простоит более 200 лет, то, наверное, эта технология распространилась бы по всей стране".