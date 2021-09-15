Золотая осень в России: тысячи километров красоты от Москвы до Магадана
Титовская сопка считается местом силы Забайкалья и одной из главных достопримечательностей Читы. Это потухший вулкан, который извергался еще в мезозойскую эру. Археологи находили там бивни мамонтов, наскальные рисунки, погребения — от каменного века до Средневековья, следы русских поселений. Но главное, что привлекает сюда путешественников, — потрясающие виды. Горный массив находится недалеко от слияния рек Ингода и Чита.
Титовская сопка считается местом силы Забайкалья и одной из главных достопримечательностей Читы. Это потухший вулкан, который извергался еще в мезозойскую эру. Археологи находили там бивни мамонтов, наскальные рисунки, погребения — от каменного века до Средневековья, следы русских поселений. Но главное, что привлекает сюда путешественников, — потрясающие виды. Горный массив находится недалеко от слияния рек Ингода и Чита.
Недавно глава комитета градостроительной политики администрации Читы Александр Зудилов представил план строительства парка с фуникулером на Титовской сопке. Пока же доехать можно на маршрутке до смотровой площадки с часовней, а дальше — пешком.
Недавно глава комитета градостроительной политики администрации Читы Александр Зудилов представил план строительства парка с фуникулером на Титовской сопке. Пока же доехать можно на маршрутке до смотровой площадки с часовней, а дальше — пешком.
Ландшафтный парк, роскошь королевских дворцов и позолоченные осенью пейзажи — где лучшие фотографии, как не в Гатчине? Пригородам Санкт-Петербурга к лицу эта пора.
С 1 по 30 сентября гостей Гатчины приглашают на экскурсию "От роскоши дворца — к сельской идиллии". Покажут парадные залы, парк (в том числе и малоизвестные его уголки), познакомят со страусами Прасковьей и Ерофеем, козлом Сэром на Дворцовой ферме. Отдельно стоит обратить внимание на Приоратский дворец на берегу Черного озера. "Его построили для приора — руководителя территориального подразделения Мальтийского ордена — французского принца Луи-Жозефа Конде. А Павел I был Великим магистром, — объясняла РИА Новости экскурсовод Анастасия Кайнова. — Он попросил архитектора Николая Львова "быстро и дешево" возвести для принца дворец. И архитектор применил необычную для России землебитную технологию. Здание возвели из земляных кирпичей, только башенка каменная. Не было задачи построить надолго. Если бы его создатель знал, что дворец простоит более 200 лет, то, наверное, эта технология распространилась бы по всей стране".
Ландшафтный парк, роскошь королевских дворцов и позолоченные осенью пейзажи — где лучшие фотографии, как не в Гатчине? Пригородам Санкт-Петербурга к лицу эта пора.
С 1 по 30 сентября гостей Гатчины приглашают на экскурсию "От роскоши дворца — к сельской идиллии". Покажут парадные залы, парк (в том числе и малоизвестные его уголки), познакомят со страусами Прасковьей и Ерофеем, козлом Сэром на Дворцовой ферме. Отдельно стоит обратить внимание на Приоратский дворец на берегу Черного озера. "Его построили для приора — руководителя территориального подразделения Мальтийского ордена — французского принца Луи-Жозефа Конде. А Павел I был Великим магистром, — объясняла РИА Новости экскурсовод Анастасия Кайнова. — Он попросил архитектора Николая Львова "быстро и дешево" возвести для принца дворец. И архитектор применил необычную для России землебитную технологию. Здание возвели из земляных кирпичей, только башенка каменная. Не было задачи построить надолго. Если бы его создатель знал, что дворец простоит более 200 лет, то, наверное, эта технология распространилась бы по всей стране".
Туристы, недавно побывавшие на Алтае, советуют: выбирайте осень! Меньше путешественников, но погода по-прежнему комфортная: на этой неделе 11-15, потом похолоднее, но красоты все те же. Как рассказывал гид Олег Кардаков, на левом берегу реки Катуни есть уникальные Тавдинские пещеры (входы расположены в отвесных скалах — по крутым ступеням). Одна из туристок как-то зимой одолела подъем и прогулку по пещерам в шубе и на каблуках. Осенью же достаточно куртки, кроссовок или другой удобной обуви.
А по словам фотогида по Горному Алтаю Романа Воробьева, если на Байкал охотники за красивыми кадрами едут преимущественно зимой, чтобы поснимать знаменитый лед, то на Алтай осенью — ради золотых красок.
Туристы, недавно побывавшие на Алтае, советуют: выбирайте осень! Меньше путешественников, но погода по-прежнему комфортная: на этой неделе 11-15, потом похолоднее, но красоты все те же. Как рассказывал гид Олег Кардаков, на левом берегу реки Катуни есть уникальные Тавдинские пещеры (входы расположены в отвесных скалах — по крутым ступеням). Одна из туристок как-то зимой одолела подъем и прогулку по пещерам в шубе и на каблуках. Осенью же достаточно куртки, кроссовок или другой удобной обуви.
А по словам фотогида по Горному Алтаю Романа Воробьева, если на Байкал охотники за красивыми кадрами едут преимущественно зимой, чтобы поснимать знаменитый лед, то на Алтай осенью — ради золотых красок.
"Крым осенью — это лучшее, что может быть. Дело даже не в комфортном бархатном сезоне, — говорит директор Крымского туристского центра Елена Юрченко. — Прежде всего это обширная экскурсионная программа, оздоровление, что никак не рекомендуется жарким летом. А также все, что связано с эно- и гастрономическим отдыхом. Поучаствуйте в сборе урожая, почувствуйте себя настоящим тружеником села на полуострове". Также осенью много фестивалей, этнических мероприятий — например, в Бахчисарайском районе.
"Крым осенью — это лучшее, что может быть. Дело даже не в комфортном бархатном сезоне, — говорит директор Крымского туристского центра Елена Юрченко. — Прежде всего это обширная экскурсионная программа, оздоровление, что никак не рекомендуется жарким летом. А также все, что связано с эно- и гастрономическим отдыхом. Поучаствуйте в сборе урожая, почувствуйте себя настоящим тружеником села на полуострове". Также осенью много фестивалей, этнических мероприятий — например, в Бахчисарайском районе.
Ну и еще один сюрприз: на федеральной трассе "Таврида" недавно появился портрет кота Мостика. Рисунок огромный, и резко тормозить, чтобы его рассмотреть, не нужно. А сам знаменитый кот Мостик — символ строительства Крымского моста — переселился в региональное подразделение МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
Ну и еще один сюрприз: на федеральной трассе "Таврида" недавно появился портрет кота Мостика. Рисунок огромный, и резко тормозить, чтобы его рассмотреть, не нужно. А сам знаменитый кот Мостик — символ строительства Крымского моста — переселился в региональное подразделение МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
Красота осенней Камчатки в контрастах — яркий ковер из листьев и заснеженные сопки. Прохладная, но приятная погода — и пар, понимающийся над термальными источниками. Ну и конечно, грибы, ягоды, рыбалка, экскурсии.
Знаменитые медведи Камчатки тоже активно рыбачат. В притоках Курильского озера они ждут очередного подхода нерки. Эксперты Кроноцкого заповедника уточняют, что нерест в Курильском озере длится до конца февраля.
Красота осенней Камчатки в контрастах — яркий ковер из листьев и заснеженные сопки. Прохладная, но приятная погода — и пар, понимающийся над термальными источниками. Ну и конечно, грибы, ягоды, рыбалка, экскурсии.
Знаменитые медведи Камчатки тоже активно рыбачат. В притоках Курильского озера они ждут очередного подхода нерки. Эксперты Кроноцкого заповедника уточняют, что нерест в Курильском озере длится до конца февраля.
В этом году в Кижах после сорокалетней реставрации открылось "восьмое чудо света" — церковь Преображения Господня, построенная в 1714 году. Если получится приехать 16-17 сентября, попадете на программу "Золотая осень на острове Кижи". За две тысячи рублей — проживание в доме-памятнике крестьянина Ананьева, питание, баня и экскурсии. "Можно побывать в разных частях острова, встретиться с реставраторами, пройти мастер-классы", — уточняют в музее-заповеднике. И подчеркивают: в Карелии сейчас уже настоящая золотая осень!
В этом году в Кижах после сорокалетней реставрации открылось "восьмое чудо света" — церковь Преображения Господня, построенная в 1714 году. Если получится приехать 16-17 сентября, попадете на программу "Золотая осень на острове Кижи". За две тысячи рублей — проживание в доме-памятнике крестьянина Ананьева, питание, баня и экскурсии. "Можно побывать в разных частях острова, встретиться с реставраторами, пройти мастер-классы", — уточняют в музее-заповеднике. И подчеркивают: в Карелии сейчас уже настоящая золотая осень!
На Ставрополье не жарко, но по-прежнему светит солнце, дождей мало. Для здоровья, за которым обычно и едут в Кавминводы, — то, что нужно. Сто двадцать лет назад в Кисловодском парке проложили первый в России маршрут для лечебной ходьбы — терренкур. Сейчас их шесть, от одного до шести километров. Можно погулять по парку, а потом подняться по местной канатной дороге и полюбоваться ландшафтами. Сейчас, правда, идут технические запуски, так как ожидают поставку новых кабинок. Но прокатиться в старых вполне реально. Великолепные краски, роскошные фотографии.
На Ставрополье не жарко, но по-прежнему светит солнце, дождей мало. Для здоровья, за которым обычно и едут в Кавминводы, — то, что нужно. Сто двадцать лет назад в Кисловодском парке проложили первый в России маршрут для лечебной ходьбы — терренкур. Сейчас их шесть, от одного до шести километров. Можно погулять по парку, а потом подняться по местной канатной дороге и полюбоваться ландшафтами. Сейчас, правда, идут технические запуски, так как ожидают поставку новых кабинок. Но прокатиться в старых вполне реально. Великолепные краски, роскошные фотографии.
"Осенний сезон на Соловках, когда не очень много туристов, — это возможность побыть один на один с памятниками, с природой. Такая камерная история, — говорит заведующая образовательным отделом заповедника Екатерина Мазилова.— Навигация заканчивается примерно через месяц, но суда ходят не так часто, как летом".
Екатерина советует посетить Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника — это особая территория, где выращивают культуры, несвойственные северному климату.
Но не стоит забывать об экипировке.
"Мы даже летом рекомендуем брать одежду потеплее на случай ветра и дождя, осенью это особо актуально, — объясняет Екатерина. — Зонт не сильно поможет из-за ветров, а дождевики, непромокаемые куртки очень нужны. И удобная обувь для длительных прогулок".
"Осенний сезон на Соловках, когда не очень много туристов, — это возможность побыть один на один с памятниками, с природой. Такая камерная история, — говорит заведующая образовательным отделом заповедника Екатерина Мазилова.— Навигация заканчивается примерно через месяц, но суда ходят не так часто, как летом".
Екатерина советует посетить Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника — это особая территория, где выращивают культуры, несвойственные северному климату.
Но не стоит забывать об экипировке.
"Мы даже летом рекомендуем брать одежду потеплее на случай ветра и дождя, осенью это особо актуально, — объясняет Екатерина. — Зонт не сильно поможет из-за ветров, а дождевики, непромокаемые куртки очень нужны. И удобная обувь для длительных прогулок".
Тревел-блогер Дмитрий Куликов, называющий себя амбассадором Дальнего Востока, рекомендует посетить Итуруп, самый развитый в плане инфраструктуры остров Курильской гряды, именно осенью. Зимой там снежно, часто бывает пурга. Летом — мороси, мошки. Осенью температура от десяти до 20 градусов, а кроны деревьев раскрашены всеми оттенками желтого, красного, оранжевого. Попасть на остров не так уж просто. Нужно долететь до Южно-Сахалинска, пересесть на теплоход "Игорь Фархутдинов", самолет или вертолет.
На острове обязательно побывайте у Белых скал, кружевных из-за ветра и воды, на лавовом плато Янкито. И вулканы, конечно, осмотрите, например Баранский — с горячими источниками у подножья.
Тревел-блогер Дмитрий Куликов, называющий себя амбассадором Дальнего Востока, рекомендует посетить Итуруп, самый развитый в плане инфраструктуры остров Курильской гряды, именно осенью. Зимой там снежно, часто бывает пурга. Летом — мороси, мошки. Осенью температура от десяти до 20 градусов, а кроны деревьев раскрашены всеми оттенками желтого, красного, оранжевого. Попасть на остров не так уж просто. Нужно долететь до Южно-Сахалинска, пересесть на теплоход "Игорь Фархутдинов", самолет или вертолет.
На острове обязательно побывайте у Белых скал, кружевных из-за ветра и воды, на лавовом плато Янкито. И вулканы, конечно, осмотрите, например Баранский — с горячими источниками у подножья.
В Магаданской области золотая не только осень, но и любое время года. Тут ежегодно добывают примерно 24,5 тонны этого драгоценного металла. Но главная достопримечательность — первозданная природа: на три квадратных километра всего один житель.
Фразой "Приезжайте к нам на Колыму" уже вряд ли кого-то испугаешь. Суровый край с крайне коротким летом (июнь — это еще весна) и золотой осенью в августе и сентябре (скоро закончится!) привлекает все больше гостей, появляются новые объекты. Например, недавно на острове Завьялова приступили к строительству туристической базы. До этого туда завезли овцебыков из Якутии и снежных баранов. По словам губернатора Сергея Носова, это достаточно смелый эксперимент. Путешественники уже интересуются.
В Магаданской области золотая не только осень, но и любое время года. Тут ежегодно добывают примерно 24,5 тонны этого драгоценного металла. Но главная достопримечательность — первозданная природа: на три квадратных километра всего один житель.
Фразой "Приезжайте к нам на Колыму" уже вряд ли кого-то испугаешь. Суровый край с крайне коротким летом (июнь — это еще весна) и золотой осенью в августе и сентябре (скоро закончится!) привлекает все больше гостей, появляются новые объекты. Например, недавно на острове Завьялова приступили к строительству туристической базы. До этого туда завезли овцебыков из Якутии и снежных баранов. По словам губернатора Сергея Носова, это достаточно смелый эксперимент. Путешественники уже интересуются.
В Москве и области на золотую осень пока только намеки: большинство деревьев все еще в летних нарядах. Красочный листопад, леса и парки в охре и золоте — это в октябре. Самое время для романтических прогулок по усадьбам, например Абрамцево или Мураново, по паркам. Даже полузаброшенные, как, скажем, Суханово, подарят незабываемые фотографии.
А в столице планируют фестиваль "Золотая осень" (в прошлом году он не состоялся). Но даже если пандемия вновь помешает гастрономическому празднику, то интересные мероприятия и в центре города, и в парках, и на выставках есть всегда.
В Москве и области на золотую осень пока только намеки: большинство деревьев все еще в летних нарядах. Красочный листопад, леса и парки в охре и золоте — это в октябре. Самое время для романтических прогулок по усадьбам, например Абрамцево или Мураново, по паркам. Даже полузаброшенные, как, скажем, Суханово, подарят незабываемые фотографии.
А в столице планируют фестиваль "Золотая осень" (в прошлом году он не состоялся). Но даже если пандемия вновь помешает гастрономическому празднику, то интересные мероприятия и в центре города, и в парках, и на выставках есть всегда.