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Туризм
https://ria.ru/20210915/osen-1748598581.html
Золотая осень в России: тысячи километров красоты от Москвы до Магадана
Золотая осень в России: тысячи километров красоты от Москвы до Магадана - РИА Новости, 15.09.2021
Золотая осень в России: тысячи километров красоты от Москвы до Магадана
Яркие краски, ворох золотых листьев под ногами — впереди осень. Самые лучшие фото для Instagram можно с равным успехом сделать и в Москве, и на Алтае, и на... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T08:00
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фото
туризм
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санкт-петербург
чита
магаданская область
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Яркие краски, ворох золотых листьев под ногами — впереди осень. Самые лучшие фото для Instagram можно с равным успехом сделать и в Москве, и на Алтае, и на Камчатке. На юге — череда винных и воздушных праздников, тоже очень красиво. А главную дорогу Крыма украшает с недавних пор портрет самого известного — рыжего — кота полуострова. О том, где встретить золотую осень в России, — в материале РИА Новости.
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08:00 15.09.2021 (обновлено: 09:51 15.09.2021)
 

Золотая осень в России: тысячи километров красоты от Москвы до Магадана

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Яркие краски, ворох золотых листьев под ногами — впереди осень. Самые лучшие фото для Instagram можно с равным успехом сделать и в Москве, и на Алтае, и на Камчатке. На юге — череда винных и воздушных праздников, тоже очень красиво. А главную дорогу Крыма украшает с недавних пор портрет самого известного — рыжего — кота полуострова. О том, где встретить золотую осень в России, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Титовская сопка считается местом силы Забайкалья и одной из главных достопримечательностей Читы. Это потухший вулкан, который извергался еще в мезозойскую эру. Археологи находили там бивни мамонтов, наскальные рисунки, погребения — от каменного века до Средневековья, следы русских поселений. Но главное, что привлекает сюда путешественников, — потрясающие виды. Горный массив находится недалеко от слияния рек Ингода и Чита.

Вид на реку Ингода с Титовской сопки
1 из 13

Титовская сопка считается местом силы Забайкалья и одной из главных достопримечательностей Читы. Это потухший вулкан, который извергался еще в мезозойскую эру. Археологи находили там бивни мамонтов, наскальные рисунки, погребения — от каменного века до Средневековья, следы русских поселений. Но главное, что привлекает сюда путешественников, — потрясающие виды. Горный массив находится недалеко от слияния рек Ингода и Чита.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Недавно глава комитета градостроительной политики администрации Читы Александр Зудилов представил план строительства парка с фуникулером на Титовской сопке. Пока же доехать можно на маршрутке до смотровой площадки с часовней, а дальше — пешком.

Осень в Забайкалье
2 из 13

Недавно глава комитета градостроительной политики администрации Читы Александр Зудилов представил план строительства парка с фуникулером на Титовской сопке. Пока же доехать можно на маршрутке до смотровой площадки с часовней, а дальше — пешком.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Ландшафтный парк, роскошь королевских дворцов и позолоченные осенью пейзажи — где лучшие фотографии, как не в Гатчине? Пригородам Санкт-Петербурга к лицу эта пора.

С 1 по 30 сентября гостей Гатчины приглашают на экскурсию "От роскоши дворца — к сельской идиллии". Покажут парадные залы, парк (в том числе и малоизвестные его уголки), познакомят со страусами Прасковьей и Ерофеем, козлом Сэром на Дворцовой ферме. Отдельно стоит обратить внимание на Приоратский дворец на берегу Черного озера. "Его построили для приора — руководителя территориального подразделения Мальтийского ордена — французского принца Луи-Жозефа Конде. А Павел I был Великим магистром, — объясняла РИА Новости экскурсовод Анастасия Кайнова. — Он попросил архитектора Николая Львова "быстро и дешево" возвести для принца дворец. И архитектор применил необычную для России землебитную технологию. Здание возвели из земляных кирпичей, только башенка каменная. Не было задачи построить надолго. Если бы его создатель знал, что дворец простоит более 200 лет, то, наверное, эта технология распространилась бы по всей стране".

Приоратский дворец на берегу Черного озера в Гатчине Ленинградской области
3 из 13

Ландшафтный парк, роскошь королевских дворцов и позолоченные осенью пейзажи — где лучшие фотографии, как не в Гатчине? Пригородам Санкт-Петербурга к лицу эта пора.

С 1 по 30 сентября гостей Гатчины приглашают на экскурсию "От роскоши дворца — к сельской идиллии". Покажут парадные залы, парк (в том числе и малоизвестные его уголки), познакомят со страусами Прасковьей и Ерофеем, козлом Сэром на Дворцовой ферме. Отдельно стоит обратить внимание на Приоратский дворец на берегу Черного озера. "Его построили для приора — руководителя территориального подразделения Мальтийского ордена — французского принца Луи-Жозефа Конде. А Павел I был Великим магистром, — объясняла РИА Новости экскурсовод Анастасия Кайнова. — Он попросил архитектора Николая Львова "быстро и дешево" возвести для принца дворец. И архитектор применил необычную для России землебитную технологию. Здание возвели из земляных кирпичей, только башенка каменная. Не было задачи построить надолго. Если бы его создатель знал, что дворец простоит более 200 лет, то, наверное, эта технология распространилась бы по всей стране".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Туристы, недавно побывавшие на Алтае, советуют: выбирайте осень! Меньше путешественников, но погода по-прежнему комфортная: на этой неделе 11-15, потом похолоднее, но красоты все те же. Как рассказывал гид Олег Кардаков, на левом берегу реки Катуни есть уникальные Тавдинские пещеры (входы расположены в отвесных скалах — по крутым ступеням). Одна из туристок как-то зимой одолела подъем и прогулку по пещерам в шубе и на каблуках. Осенью же достаточно куртки, кроссовок или другой удобной обуви.

А по словам фотогида по Горному Алтаю Романа Воробьева, если на Байкал охотники за красивыми кадрами едут преимущественно зимой, чтобы поснимать знаменитый лед, то на Алтай осенью — ради золотых красок.

Река Катунь в Республике Алтай
4 из 13

Туристы, недавно побывавшие на Алтае, советуют: выбирайте осень! Меньше путешественников, но погода по-прежнему комфортная: на этой неделе 11-15, потом похолоднее, но красоты все те же. Как рассказывал гид Олег Кардаков, на левом берегу реки Катуни есть уникальные Тавдинские пещеры (входы расположены в отвесных скалах — по крутым ступеням). Одна из туристок как-то зимой одолела подъем и прогулку по пещерам в шубе и на каблуках. Осенью же достаточно куртки, кроссовок или другой удобной обуви.

А по словам фотогида по Горному Алтаю Романа Воробьева, если на Байкал охотники за красивыми кадрами едут преимущественно зимой, чтобы поснимать знаменитый лед, то на Алтай осенью — ради золотых красок.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

"Крым осенью — это лучшее, что может быть. Дело даже не в комфортном бархатном сезоне, — говорит директор Крымского туристского центра Елена Юрченко. — Прежде всего это обширная экскурсионная программа, оздоровление, что никак не рекомендуется жарким летом. А также все, что связано с эно- и гастрономическим отдыхом. Поучаствуйте в сборе урожая, почувствуйте себя настоящим тружеником села на полуострове". Также осенью много фестивалей, этнических мероприятий — например, в Бахчисарайском районе.

Знаменитый кот Мостик (кот Моста), ставший символом строительства Крымского моста, после завершения стройки переселился в региональное подразделение МИА Россия сегодня в Симферополе
5 из 13

"Крым осенью — это лучшее, что может быть. Дело даже не в комфортном бархатном сезоне, — говорит директор Крымского туристского центра Елена Юрченко. — Прежде всего это обширная экскурсионная программа, оздоровление, что никак не рекомендуется жарким летом. А также все, что связано с эно- и гастрономическим отдыхом. Поучаствуйте в сборе урожая, почувствуйте себя настоящим тружеником села на полуострове". Также осенью много фестивалей, этнических мероприятий — например, в Бахчисарайском районе.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости

Ну и еще один сюрприз: на федеральной трассе "Таврида" недавно появился портрет кота Мостика. Рисунок огромный, и резко тормозить, чтобы его рассмотреть, не нужно. А сам знаменитый кот Мостик — символ строительства Крымского моста — переселился в региональное подразделение МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

Кот Мостик на фоне граффити со своим изображением на трассе Таврида в Крыму
6 из 13

Ну и еще один сюрприз: на федеральной трассе "Таврида" недавно появился портрет кота Мостика. Рисунок огромный, и резко тормозить, чтобы его рассмотреть, не нужно. А сам знаменитый кот Мостик — символ строительства Крымского моста — переселился в региональное подразделение МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

© РИА Новости
© Pixabay / Natalia_Kollegova

Красота осенней Камчатки в контрастах — яркий ковер из листьев и заснеженные сопки. Прохладная, но приятная погода — и пар, понимающийся над термальными источниками. Ну и конечно, грибы, ягоды, рыбалка, экскурсии.

Знаменитые медведи Камчатки тоже активно рыбачат. В притоках Курильского озера они ждут очередного подхода нерки. Эксперты Кроноцкого заповедника уточняют, что нерест в Курильском озере длится до конца февраля.

Камчатка
7 из 13

Красота осенней Камчатки в контрастах — яркий ковер из листьев и заснеженные сопки. Прохладная, но приятная погода — и пар, понимающийся над термальными источниками. Ну и конечно, грибы, ягоды, рыбалка, экскурсии.

Знаменитые медведи Камчатки тоже активно рыбачат. В притоках Курильского озера они ждут очередного подхода нерки. Эксперты Кроноцкого заповедника уточняют, что нерест в Курильском озере длится до конца февраля.

© Pixabay / Natalia_Kollegova
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

В этом году в Кижах после сорокалетней реставрации открылось "восьмое чудо света" — церковь Преображения Господня, построенная в 1714 году. Если получится приехать 16-17 сентября, попадете на программу "Золотая осень на острове Кижи". За две тысячи рублей — проживание в доме-памятнике крестьянина Ананьева, питание, баня и экскурсии. "Можно побывать в разных частях острова, встретиться с реставраторами, пройти мастер-классы", — уточняют в музее-заповеднике. И подчеркивают: в Карелии сейчас уже настоящая золотая осень!

Ветряная мельница Биканина с острова Волкостров. Остров Кижи. Онежское озеро
8 из 13

В этом году в Кижах после сорокалетней реставрации открылось "восьмое чудо света" — церковь Преображения Господня, построенная в 1714 году. Если получится приехать 16-17 сентября, попадете на программу "Золотая осень на острове Кижи". За две тысячи рублей — проживание в доме-памятнике крестьянина Ананьева, питание, баня и экскурсии. "Можно побывать в разных частях острова, встретиться с реставраторами, пройти мастер-классы", — уточняют в музее-заповеднике. И подчеркивают: в Карелии сейчас уже настоящая золотая осень!

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

На Ставрополье не жарко, но по-прежнему светит солнце, дождей мало. Для здоровья, за которым обычно и едут в Кавминводы, — то, что нужно. Сто двадцать лет назад в Кисловодском парке проложили первый в России маршрут для лечебной ходьбы — терренкур. Сейчас их шесть, от одного до шести километров. Можно погулять по парку, а потом подняться по местной канатной дороге и полюбоваться ландшафтами. Сейчас, правда, идут технические запуски, так как ожидают поставку новых кабинок. Но прокатиться в старых вполне реально. Великолепные краски, роскошные фотографии.

Вид на фуникулер в национальном парке Кисловодский в Ставропольском крае
9 из 13

На Ставрополье не жарко, но по-прежнему светит солнце, дождей мало. Для здоровья, за которым обычно и едут в Кавминводы, — то, что нужно. Сто двадцать лет назад в Кисловодском парке проложили первый в России маршрут для лечебной ходьбы — терренкур. Сейчас их шесть, от одного до шести километров. Можно погулять по парку, а потом подняться по местной канатной дороге и полюбоваться ландшафтами. Сейчас, правда, идут технические запуски, так как ожидают поставку новых кабинок. Но прокатиться в старых вполне реально. Великолепные краски, роскошные фотографии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

"Осенний сезон на Соловках, когда не очень много туристов, — это возможность побыть один на один с памятниками, с природой. Такая камерная история, — говорит заведующая образовательным отделом заповедника Екатерина Мазилова.— Навигация заканчивается примерно через месяц, но суда ходят не так часто, как летом".

Екатерина советует посетить Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника — это особая территория, где выращивают культуры, несвойственные северному климату.

Но не стоит забывать об экипировке.

"Мы даже летом рекомендуем брать одежду потеплее на случай ветра и дождя, осенью это особо актуально, — объясняет Екатерина. — Зонт не сильно поможет из-за ветров, а дождевики, непромокаемые куртки очень нужны. И удобная обувь для длительных прогулок".

Соловецкий монастырь в Архангельской области
10 из 13

"Осенний сезон на Соловках, когда не очень много туристов, — это возможность побыть один на один с памятниками, с природой. Такая камерная история, — говорит заведующая образовательным отделом заповедника Екатерина Мазилова.— Навигация заканчивается примерно через месяц, но суда ходят не так часто, как летом".

Екатерина советует посетить Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника — это особая территория, где выращивают культуры, несвойственные северному климату.

Но не стоит забывать об экипировке.

"Мы даже летом рекомендуем брать одежду потеплее на случай ветра и дождя, осенью это особо актуально, — объясняет Екатерина. — Зонт не сильно поможет из-за ветров, а дождевики, непромокаемые куртки очень нужны. И удобная обувь для длительных прогулок".

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Тревел-блогер Дмитрий Куликов, называющий себя амбассадором Дальнего Востока, рекомендует посетить Итуруп, самый развитый в плане инфраструктуры остров Курильской гряды, именно осенью. Зимой там снежно, часто бывает пурга. Летом — мороси, мошки. Осенью температура от десяти до 20 градусов, а кроны деревьев раскрашены всеми оттенками желтого, красного, оранжевого. Попасть на остров не так уж просто. Нужно долететь до Южно-Сахалинска, пересесть на теплоход "Игорь Фархутдинов", самолет или вертолет.

На острове обязательно побывайте у Белых скал, кружевных из-за ветра и воды, на лавовом плато Янкито. И вулканы, конечно, осмотрите, например Баранский — с горячими источниками у подножья.

Растительный пейзаж острова Итуруп. Сахалинская область
11 из 13

Тревел-блогер Дмитрий Куликов, называющий себя амбассадором Дальнего Востока, рекомендует посетить Итуруп, самый развитый в плане инфраструктуры остров Курильской гряды, именно осенью. Зимой там снежно, часто бывает пурга. Летом — мороси, мошки. Осенью температура от десяти до 20 градусов, а кроны деревьев раскрашены всеми оттенками желтого, красного, оранжевого. Попасть на остров не так уж просто. Нужно долететь до Южно-Сахалинска, пересесть на теплоход "Игорь Фархутдинов", самолет или вертолет.

На острове обязательно побывайте у Белых скал, кружевных из-за ветра и воды, на лавовом плато Янкито. И вулканы, конечно, осмотрите, например Баранский — с горячими источниками у подножья.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© Depositphotos / kaikups

В Магаданской области золотая не только осень, но и любое время года. Тут ежегодно добывают примерно 24,5 тонны этого драгоценного металла. Но главная достопримечательность — первозданная природа: на три квадратных километра всего один житель.

Фразой "Приезжайте к нам на Колыму" уже вряд ли кого-то испугаешь. Суровый край с крайне коротким летом (июнь — это еще весна) и золотой осенью в августе и сентябре (скоро закончится!) привлекает все больше гостей, появляются новые объекты. Например, недавно на острове Завьялова приступили к строительству туристической базы. До этого туда завезли овцебыков из Якутии и снежных баранов. По словам губернатора Сергея Носова, это достаточно смелый эксперимент. Путешественники уже интересуются.

Осень в Магаданской области, Дальний Восток
12 из 13

В Магаданской области золотая не только осень, но и любое время года. Тут ежегодно добывают примерно 24,5 тонны этого драгоценного металла. Но главная достопримечательность — первозданная природа: на три квадратных километра всего один житель.

Фразой "Приезжайте к нам на Колыму" уже вряд ли кого-то испугаешь. Суровый край с крайне коротким летом (июнь — это еще весна) и золотой осенью в августе и сентябре (скоро закончится!) привлекает все больше гостей, появляются новые объекты. Например, недавно на острове Завьялова приступили к строительству туристической базы. До этого туда завезли овцебыков из Якутии и снежных баранов. По словам губернатора Сергея Носова, это достаточно смелый эксперимент. Путешественники уже интересуются.

© Depositphotos / kaikups
© РИА Новости / Алексей Савостин / Перейти в фотобанк

В Москве и области на золотую осень пока только намеки: большинство деревьев все еще в летних нарядах. Красочный листопад, леса и парки в охре и золоте — это в октябре. Самое время для романтических прогулок по усадьбам, например Абрамцево или Мураново, по паркам. Даже полузаброшенные, как, скажем, Суханово, подарят незабываемые фотографии.

А в столице планируют фестиваль "Золотая осень" (в прошлом году он не состоялся). Но даже если пандемия вновь помешает гастрономическому празднику, то интересные мероприятия и в центре города, и в парках, и на выставках есть всегда.

Мужчина ловит рыбу на территории усадебного парка Суханово в Московской области
13 из 13

В Москве и области на золотую осень пока только намеки: большинство деревьев все еще в летних нарядах. Красочный листопад, леса и парки в охре и золоте — это в октябре. Самое время для романтических прогулок по усадьбам, например Абрамцево или Мураново, по паркам. Даже полузаброшенные, как, скажем, Суханово, подарят незабываемые фотографии.

А в столице планируют фестиваль "Золотая осень" (в прошлом году он не состоялся). Но даже если пандемия вновь помешает гастрономическому празднику, то интересные мероприятия и в центре города, и в парках, и на выставках есть всегда.

© РИА Новости / Алексей Савостин
Перейти в фотобанк
 
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