В Гатчине гулять. Как попасть в подземелье и где увидеть замок из земли
"Пригородный Эрмитаж" — так называли с позапрошлого века Гатчинский дворец — второй по величине в России. "Там была богатейшая коллекция культурных ценностей. Еще граф Григорий Орлов (первый хозяин) начал собирать оружие, портреты, а последующие владельцы продолжили", — рассказывает гид Вадим Дроздов.
В Великую Отечественную Гатчина на две трети была уничтожена. И если ближние к Петербургу пригороды принялись восстанавливать сразу, то на этом месте в определенный момент поставили крест. "Дворец вывели из списка культурных ценностей, только под влиянием общественности его все-таки стали реставрировать. И сейчас там еще многое нужно воссоздать", — поясняет экскурсовод.
"Пригородный Эрмитаж" — так называли с позапрошлого века Гатчинский дворец — второй по величине в России. "Там была богатейшая коллекция культурных ценностей. Еще граф Григорий Орлов (первый хозяин) начал собирать оружие, портреты, а последующие владельцы продолжили", — рассказывает гид Вадим Дроздов.
В Великую Отечественную Гатчина на две трети была уничтожена. И если ближние к Петербургу пригороды принялись восстанавливать сразу, то на этом месте в определенный момент поставили крест. "Дворец вывели из списка культурных ценностей, только под влиянием общественности его все-таки стали реставрировать. И сейчас там еще многое нужно воссоздать", — поясняет экскурсовод.
В музее-заповеднике ограничения из-за коронавируса постепенно снимают с июля — тогда открылись первые залы Гатчинского дворца. "А с 5 сентября мы работаем в обычном режиме, как до пандемии. Но еще в августе нас посетило больше туристов, чем в этом же месяце год назад", — говорит пресс-секретарь "Гатчины" Николай Васильев.
Экскурсовод Анастасия Кайнова предупреждает, что на территории масочный режим строгий. Но сотрудники всегда очень тактично напоминают гостям об этом и никто не раздражается, скандалов нет.
В музее-заповеднике ограничения из-за коронавируса постепенно снимают с июля — тогда открылись первые залы Гатчинского дворца. "А с 5 сентября мы работаем в обычном режиме, как до пандемии. Но еще в августе нас посетило больше туристов, чем в этом же месяце год назад", — говорит пресс-секретарь "Гатчины" Николай Васильев.
Экскурсовод Анастасия Кайнова предупреждает, что на территории масочный режим строгий. Но сотрудники всегда очень тактично напоминают гостям об этом и никто не раздражается, скандалов нет.
Из-за пандемии пришлось внести изменения в экскурсионные маршруты. "Чтобы потоки туристов не пересекались, двигаться с группой можно только в одну сторону, вернуться и погулять по особенно понравившимся местам, к сожалению, пока нельзя", — уточняет Николай.
Из-за пандемии пришлось внести изменения в экскурсионные маршруты. "Чтобы потоки туристов не пересекались, двигаться с группой можно только в одну сторону, вернуться и погулять по особенно понравившимся местам, к сожалению, пока нельзя", — уточняет Николай.
Есть ограничения и по количеству человек в группе — не более десяти.
"Из-за коронавируса выставок нет. Зато 4 сентября, впервые с июля 1941 года (со времени эвакуации), открылась часть постоянной экспозиции Гатчинского дворца — комнаты Николая I. Там — личные вещи императора, например один из его последних офицерских сюртуков, подлинная и аналоговая мебель (той же эпохи из других залов)", — перечисляет пресс-секретарь музея-заповедника.
Вход в личные покои — по отдельному билету и только в сопровождении экскурсовода.
Есть ограничения и по количеству человек в группе — не более десяти.
"Из-за коронавируса выставок нет. Зато 4 сентября, впервые с июля 1941 года (со времени эвакуации), открылась часть постоянной экспозиции Гатчинского дворца — комнаты Николая I. Там — личные вещи императора, например один из его последних офицерских сюртуков, подлинная и аналоговая мебель (той же эпохи из других залов)", — перечисляет пресс-секретарь музея-заповедника.
Вход в личные покои — по отдельному билету и только в сопровождении экскурсовода.
Дворцово-парковый ансамбль Гатчины приказала обустроить для своего фаворита, графа Григория Орлова, императрица Екатерина II. Архитектор — итальянец Антонио Ринальди. Он же — автор Мраморного дворца, в котором сейчас находится филиал Русского музея.
"Гатчинский — самый нетипичный дворец для Санкт-Петербурга и его окрестностей. Не такой парадный и роскошный, как другие. Вид у него скорее суровый, без декоративных элементов, — отмечает Анастасия Кайнова. — Его задумывали как охотничий европейский замок (фаворит императрицы был страстным охотником)".
Одна из главных достопримечательностей — подземелья. "Гости очень любят поговорить с живущей там нимфой Эхо. На вопрос, кто здесь правил, она вам ответит: "Павел", — говорит гид.
После смерти Орлова Екатерина подарила эту резиденцию сыну — Павлу Петровичу.
При Павле I (а у него Гатчина была самой любимой) здесь обустроили четыре торжественные тронные комнаты. Самая пышная — Верхняя, где император устраивал аудиенции, принимал иностранных послов и важных гостей.
Дворцово-парковый ансамбль Гатчины приказала обустроить для своего фаворита, графа Григория Орлова, императрица Екатерина II. Архитектор — итальянец Антонио Ринальди. Он же — автор Мраморного дворца, в котором сейчас находится филиал Русского музея.
"Гатчинский — самый нетипичный дворец для Санкт-Петербурга и его окрестностей. Не такой парадный и роскошный, как другие. Вид у него скорее суровый, без декоративных элементов, — отмечает Анастасия Кайнова. — Его задумывали как охотничий европейский замок (фаворит императрицы был страстным охотником)".
Одна из главных достопримечательностей — подземелья. "Гости очень любят поговорить с живущей там нимфой Эхо. На вопрос, кто здесь правил, она вам ответит: "Павел", — говорит гид.
После смерти Орлова Екатерина подарила эту резиденцию сыну — Павлу Петровичу.
При Павле I (а у него Гатчина была самой любимой) здесь обустроили четыре торжественные тронные комнаты. Самая пышная — Верхняя, где император устраивал аудиенции, принимал иностранных послов и важных гостей.
"То, что должно быть, по-хорошему, в любом дворце Петербурга, есть только в Гатчинском — это Чесменская галерея, не отреставрированная после Великой Отечественной войны, — говорит Анастасия. — После череды парадных помещений, когда оказываешься в полуразрушенном, чувства переполняют, и ты осознаешь масштаб разрушений".
Галерея законсервирована как зал памяти, там показывают военную хронику. Только кусочек воссоздан, чтобы было видно, как все раньше выглядело. "На контрасте это просто ужасает", — добавляет экскурсовод.
Туристов не оставляют равнодушными и личные покои Александра III. "Торжественные залы нам показывают во всех дворцах близ Петербурга. И мы думаем, что вот так и жили представители царской семьи. Но на самом деле все это было только для приемов и балов. А личные покои никогда не отличались роскошью, — поясняет Кайнова. — Комната Александра аскетичная, с низкими потолками — так проще было ее отопить в XIX веке".
Это касается и покоев Николая I: всего четыре комнаты с простыми интерьерами, нет шелка на стенах (они выкрашены разной краской), роскошных паркетов.
"То, что должно быть, по-хорошему, в любом дворце Петербурга, есть только в Гатчинском — это Чесменская галерея, не отреставрированная после Великой Отечественной войны, — говорит Анастасия. — После череды парадных помещений, когда оказываешься в полуразрушенном, чувства переполняют, и ты осознаешь масштаб разрушений".
Галерея законсервирована как зал памяти, там показывают военную хронику. Только кусочек воссоздан, чтобы было видно, как все раньше выглядело. "На контрасте это просто ужасает", — добавляет экскурсовод.
Туристов не оставляют равнодушными и личные покои Александра III. "Торжественные залы нам показывают во всех дворцах близ Петербурга. И мы думаем, что вот так и жили представители царской семьи. Но на самом деле все это было только для приемов и балов. А личные покои никогда не отличались роскошью, — поясняет Кайнова. — Комната Александра аскетичная, с низкими потолками — так проще было ее отопить в XIX веке".
Это касается и покоев Николая I: всего четыре комнаты с простыми интерьерами, нет шелка на стенах (они выкрашены разной краской), роскошных паркетов.
Еще одно место туристического паломничества — ландшафтный английский Гатчинский парк, прилегающий к дворцу. Из 143 гектаров 36 приходятся на водоемы: озера, каналы, пруд. На острове Любви — павильон Венеры.
Еще одно место туристического паломничества — ландшафтный английский Гатчинский парк, прилегающий к дворцу. Из 143 гектаров 36 приходятся на водоемы: озера, каналы, пруд. На острове Любви — павильон Венеры.
"Это напоминание о путешествии Павла Петровича и Марии Федоровны по Европе, еще в великокняжеские времена", — рассказывает Вадим. Под именами граф и графиня Северные за 428 дней они посетили много стран и городов. Во Франции Людовик XVI с Марией Антуанеттой оказали им великолепный прием. Но больше всего их потрясло имение принца Конде в Шантильи.
"За столом после каждой перемены блюд золоченую и серебряную посуду слуги выбрасывали в окно, в ров — она была одноразовой. Им показали парк, в котором был остров Любви с павильоном Венеры в стилистике самого гламурного в то время рококо, — поясняет гид. — Позже Павел Петрович буквально на цитаты все это растащил по собственным пригородным резиденциям".
Гатчинский павильон Венеры — одна из таких реплик.
"Это напоминание о путешествии Павла Петровича и Марии Федоровны по Европе, еще в великокняжеские времена", — рассказывает Вадим. Под именами граф и графиня Северные за 428 дней они посетили много стран и городов. Во Франции Людовик XVI с Марией Антуанеттой оказали им великолепный прием. Но больше всего их потрясло имение принца Конде в Шантильи.
"За столом после каждой перемены блюд золоченую и серебряную посуду слуги выбрасывали в окно, в ров — она была одноразовой. Им показали парк, в котором был остров Любви с павильоном Венеры в стилистике самого гламурного в то время рококо, — поясняет гид. — Позже Павел Петрович буквально на цитаты все это растащил по собственным пригородным резиденциям".
Гатчинский павильон Венеры — одна из таких реплик.
Приоратский дворец, словно сказочный замок, вырастает над Черным озером в удаленной части одноименного парка.
"Он уникален и по назначению — построен для приора (руководителя территориального подразделения) Мальтийского ордена французского принца Луи-Жозефа Конде. А Павел I был Великим магистром. Когда Наполеон изгнал рыцарей этого ордена с Мальты, российский император помогал им, приглашал в Петербург", — говорит Анастасия.
Павел попросил Николая Львова "быстро и дешево" возвести для принца дворец. И архитектор применил необычную для России технологию землебитного строения. Здание возвели из земляных кирпичей, только башенка каменная. "Не стояло задачи построить надолго. Если бы его создатель знал, что дворец простоит более 200 лет, то, наверное, эта технология распространилась бы по всей стране. Она очень дешевая и пожаробезопасная", — отмечает гид.
Кстати, Конде так и не приехал в Гатчину, как и мальтийские рыцари.
Зато уже в XIX веке здесь впервые чествовали будущую невесту Николая II Марию Александровну.
Приоратский дворец, словно сказочный замок, вырастает над Черным озером в удаленной части одноименного парка.
"Он уникален и по назначению — построен для приора (руководителя территориального подразделения) Мальтийского ордена французского принца Луи-Жозефа Конде. А Павел I был Великим магистром. Когда Наполеон изгнал рыцарей этого ордена с Мальты, российский император помогал им, приглашал в Петербург", — говорит Анастасия.
Павел попросил Николая Львова "быстро и дешево" возвести для принца дворец. И архитектор применил необычную для России технологию землебитного строения. Здание возвели из земляных кирпичей, только башенка каменная. "Не стояло задачи построить надолго. Если бы его создатель знал, что дворец простоит более 200 лет, то, наверное, эта технология распространилась бы по всей стране. Она очень дешевая и пожаробезопасная", — отмечает гид.
Кстати, Конде так и не приехал в Гатчину, как и мальтийские рыцари.
Зато уже в XIX веке здесь впервые чествовали будущую невесту Николая II Марию Александровну.
Вадим Дроздов описал, как император со свитой тестировали землебитную систему: "Львов, которого называли "русским Леонардо", построил сначала угол. Дамы кололи его зонтиками, кавалеры рубили палашами, пока не убедились в том, что сооружение прочное".
Вадим Дроздов описал, как император со свитой тестировали землебитную систему: "Львов, которого называли "русским Леонардо", построил сначала угол. Дамы кололи его зонтиками, кавалеры рубили палашами, пока не убедились в том, что сооружение прочное".
Обратите внимание на красивую Покровскую церковь. Ее возвели на средства простого купца третьей гильдии, владельца бакалейной лавки Кузьмы Карповича Карпова.
"Он был бездетным и когда в конце жизни выиграл астрономическую сумму — 100 тысяч рублей, то оставить деньги было некому, и Карпов решил потратить их на благотворительность. Кто-то подсказал посоветоваться с отцом Иоанном Кронштадтским. Тот ему, естественно, сказал: построй храм", — рассказывает Вадим.
Обратите внимание на красивую Покровскую церковь. Ее возвели на средства простого купца третьей гильдии, владельца бакалейной лавки Кузьмы Карповича Карпова.
"Он был бездетным и когда в конце жизни выиграл астрономическую сумму — 100 тысяч рублей, то оставить деньги было некому, и Карпов решил потратить их на благотворительность. Кто-то подсказал посоветоваться с отцом Иоанном Кронштадтским. Тот ему, естественно, сказал: построй храм", — рассказывает Вадим.
После прогулки и экскурсий в заповеднике можно перекусить. "Туристы очень любят мороженое во Дворцовом кафе, ради него туда специально идут", — говорит Николай Васильев. Это на галерее первого этажа Центрального корпуса.
Вадим Дроздов рекомендует заглянуть в уютное кафе "Часы" на Соборной площади. А лучший кофе с плюшками — по соседству, в кондитерской "Буше".
После прогулки и экскурсий в заповеднике можно перекусить. "Туристы очень любят мороженое во Дворцовом кафе, ради него туда специально идут", — говорит Николай Васильев. Это на галерее первого этажа Центрального корпуса.
Вадим Дроздов рекомендует заглянуть в уютное кафе "Часы" на Соборной площади. А лучший кофе с плюшками — по соседству, в кондитерской "Буше".
На Лебяжьем острове в Гатчине есть домик для этих царственных, грациозных птиц. Николай рассказывает, что одна парочка — постоянные многолетние обитатели. Они гонят со своей территории всех чужаков, которые пытаются там поселиться.
На Лебяжьем острове в Гатчине есть домик для этих царственных, грациозных птиц. Николай рассказывает, что одна парочка — постоянные многолетние обитатели. Они гонят со своей территории всех чужаков, которые пытаются там поселиться.
"Туристы в соцсетях пишут про наших диких лебедей, очень они им нравятся. А в этом году к привычной паре присоединились еще пять птиц. Вот ждем, наблюдаем — улетят или останутся", — добавляет Николай.
"Туристы в соцсетях пишут про наших диких лебедей, очень они им нравятся. А в этом году к привычной паре присоединились еще пять птиц. Вот ждем, наблюдаем — улетят или останутся", — добавляет Николай.