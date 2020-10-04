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В Гатчине гулять. Как попасть в подземелье и где увидеть замок из земли

В музей-заповедник "Гатчина", в часе езды от Санкт-Петербурга на машине и в 30 минутах — на поезде, стоит наведаться хотя бы потому, что там роскошные осенние... РИА Новости, 04.10.2020

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Светлана Вовк. </strong>В музей-заповедник "Гатчина", в часе езды от Санкт-Петербурга на машине и в 30 минутах — на поезде, стоит наведаться хотя бы потому, что там роскошные осенние пейзажи. Желто-красные деревья отражаются в стальном зеркале озер с лебедями. На фоне — дворцы необычной архитектуры: Приоратский и Гатчинский, открытые для посещений с начала сентября. Чем удивляют туристов личные покои Александра III и Николая I, что говорит нимфа Эхо, живущая в подземелье, и где самое вкусное мороженое заповедника — в фотоленте РИА Новости.

ленинградская область

гатчина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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