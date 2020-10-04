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Туризм
https://ria.ru/20201004/gatchina-1577947023.html
В Гатчине гулять. Как попасть в подземелье и где увидеть замок из земли
В музей-заповедник "Гатчина", в часе езды от Санкт-Петербурга на машине и в 30 минутах — на поезде, стоит наведаться хотя бы потому, что там роскошные осенние... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T08:00
2020-10-04T18:02
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Светлана Вовк. </strong>В музей-заповедник "Гатчина", в часе езды от Санкт-Петербурга на машине и в 30 минутах — на поезде, стоит наведаться хотя бы потому, что там роскошные осенние пейзажи. Желто-красные деревья отражаются в стальном зеркале озер с лебедями. На фоне — дворцы необычной архитектуры: Приоратский и Гатчинский, открытые для посещений с начала сентября. Чем удивляют туристов личные покои Александра III и Николая I, что говорит нимфа Эхо, живущая в подземелье, и где самое вкусное мороженое заповедника — в фотоленте РИА Новости.
ленинградская область
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гид, маршруты - туризм, куда поехать, куда поехать в выходные, впечатления - туризм, туризм, парки, туристы, фото - туризм, ленинградская область, гатчина, фото

В Гатчине гулять. Как попасть в подземелье и где увидеть замок из земли

08:00 04.10.2020 (обновлено: 18:02 04.10.2020)
 
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Светлана Вовк. В музей-заповедник "Гатчина", в часе езды от Санкт-Петербурга на машине и в 30 минутах — на поезде, стоит наведаться хотя бы потому, что там роскошные осенние пейзажи. Желто-красные деревья отражаются в стальном зеркале озер с лебедями. На фоне — дворцы необычной архитектуры: Приоратский и Гатчинский, открытые для посещений с начала сентября. Чем удивляют туристов личные покои Александра III и Николая I, что говорит нимфа Эхо, живущая в подземелье, и где самое вкусное мороженое заповедника — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Пригородный Эрмитаж" — так называли с позапрошлого века Гатчинский дворец — второй по величине в России. "Там была богатейшая коллекция культурных ценностей. Еще граф Григорий Орлов (первый хозяин) начал собирать оружие, портреты, а последующие владельцы продолжили", — рассказывает гид Вадим Дроздов.

В Великую Отечественную Гатчина на две трети была уничтожена. И если ближние к Петербургу пригороды принялись восстанавливать сразу, то на этом месте в определенный момент поставили крест. "Дворец вывели из списка культурных ценностей, только под влиянием общественности его все-таки стали реставрировать. И сейчас там еще многое нужно воссоздать", — поясняет экскурсовод.

Отдыхающие в Приоратском парке города Гатчина Ленинградской области
1 из 14

"Пригородный Эрмитаж" — так называли с позапрошлого века Гатчинский дворец — второй по величине в России. "Там была богатейшая коллекция культурных ценностей. Еще граф Григорий Орлов (первый хозяин) начал собирать оружие, портреты, а последующие владельцы продолжили", — рассказывает гид Вадим Дроздов.

В Великую Отечественную Гатчина на две трети была уничтожена. И если ближние к Петербургу пригороды принялись восстанавливать сразу, то на этом месте в определенный момент поставили крест. "Дворец вывели из списка культурных ценностей, только под влиянием общественности его все-таки стали реставрировать. И сейчас там еще многое нужно воссоздать", — поясняет экскурсовод.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В музее-заповеднике ограничения из-за коронавируса постепенно снимают с июля — тогда открылись первые залы Гатчинского дворца. "А с 5 сентября мы работаем в обычном режиме, как до пандемии. Но еще в августе нас посетило больше туристов, чем в этом же месяце год назад", — говорит пресс-секретарь "Гатчины" Николай Васильев.

Экскурсовод Анастасия Кайнова предупреждает, что на территории масочный режим строгий. Но сотрудники всегда очень тактично напоминают гостям об этом и никто не раздражается, скандалов нет.

Отдыхающие на берегу Белого озера на территории музея-заповедника Гатчина в Ленинградской области
2 из 14

В музее-заповеднике ограничения из-за коронавируса постепенно снимают с июля — тогда открылись первые залы Гатчинского дворца. "А с 5 сентября мы работаем в обычном режиме, как до пандемии. Но еще в августе нас посетило больше туристов, чем в этом же месяце год назад", — говорит пресс-секретарь "Гатчины" Николай Васильев.

Экскурсовод Анастасия Кайнова предупреждает, что на территории масочный режим строгий. Но сотрудники всегда очень тактично напоминают гостям об этом и никто не раздражается, скандалов нет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии пришлось внести изменения в экскурсионные маршруты. "Чтобы потоки туристов не пересекались, двигаться с группой можно только в одну сторону, вернуться и погулять по особенно понравившимся местам, к сожалению, пока нельзя", — уточняет Николай.

Карпин мост между Белым озером и Карпиным прудом на территории музея-заповедника Гатчина в Ленинградской области
3 из 14

Из-за пандемии пришлось внести изменения в экскурсионные маршруты. "Чтобы потоки туристов не пересекались, двигаться с группой можно только в одну сторону, вернуться и погулять по особенно понравившимся местам, к сожалению, пока нельзя", — уточняет Николай.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Есть ограничения и по количеству человек в группе — не более десяти.

"Из-за коронавируса выставок нет. Зато 4 сентября, впервые с июля 1941 года (со времени эвакуации), открылась часть постоянной экспозиции Гатчинского дворца — комнаты Николая I. Там — личные вещи императора, например один из его последних офицерских сюртуков, подлинная и аналоговая мебель (той же эпохи из других залов)", — перечисляет пресс-секретарь музея-заповедника.

Вход в личные покои — по отдельному билету и только в сопровождении экскурсовода.

Золотая осень в Ленинградской области
4 из 14

Есть ограничения и по количеству человек в группе — не более десяти.

"Из-за коронавируса выставок нет. Зато 4 сентября, впервые с июля 1941 года (со времени эвакуации), открылась часть постоянной экспозиции Гатчинского дворца — комнаты Николая I. Там — личные вещи императора, например один из его последних офицерских сюртуков, подлинная и аналоговая мебель (той же эпохи из других залов)", — перечисляет пресс-секретарь музея-заповедника.

Вход в личные покои — по отдельному билету и только в сопровождении экскурсовода.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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CC BY-SA 4.0 / Florstein /

Дворцово-парковый ансамбль Гатчины приказала обустроить для своего фаворита, графа Григория Орлова, императрица Екатерина II. Архитектор — итальянец Антонио Ринальди. Он же — автор Мраморного дворца, в котором сейчас находится филиал Русского музея.

"Гатчинский — самый нетипичный дворец для Санкт-Петербурга и его окрестностей. Не такой парадный и роскошный, как другие. Вид у него скорее суровый, без декоративных элементов, — отмечает Анастасия Кайнова. — Его задумывали как охотничий европейский замок (фаворит императрицы был страстным охотником)".

Одна из главных достопримечательностей — подземелья. "Гости очень любят поговорить с живущей там нимфой Эхо. На вопрос, кто здесь правил, она вам ответит: "Павел", — говорит гид.

После смерти Орлова Екатерина подарила эту резиденцию сыну — Павлу Петровичу.

При Павле I (а у него Гатчина была самой любимой) здесь обустроили четыре торжественные тронные комнаты. Самая пышная — Верхняя, где император устраивал аудиенции, принимал иностранных послов и важных гостей.

Южный фасад Большого Гатчинского Дворца
5 из 14

Дворцово-парковый ансамбль Гатчины приказала обустроить для своего фаворита, графа Григория Орлова, императрица Екатерина II. Архитектор — итальянец Антонио Ринальди. Он же — автор Мраморного дворца, в котором сейчас находится филиал Русского музея.

"Гатчинский — самый нетипичный дворец для Санкт-Петербурга и его окрестностей. Не такой парадный и роскошный, как другие. Вид у него скорее суровый, без декоративных элементов, — отмечает Анастасия Кайнова. — Его задумывали как охотничий европейский замок (фаворит императрицы был страстным охотником)".

Одна из главных достопримечательностей — подземелья. "Гости очень любят поговорить с живущей там нимфой Эхо. На вопрос, кто здесь правил, она вам ответит: "Павел", — говорит гид.

После смерти Орлова Екатерина подарила эту резиденцию сыну — Павлу Петровичу.

При Павле I (а у него Гатчина была самой любимой) здесь обустроили четыре торжественные тронные комнаты. Самая пышная — Верхняя, где император устраивал аудиенции, принимал иностранных послов и важных гостей.

CC BY-SA 4.0 / Florstein /
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"То, что должно быть, по-хорошему, в любом дворце Петербурга, есть только в Гатчинском — это Чесменская галерея, не отреставрированная после Великой Отечественной войны, — говорит Анастасия. — После череды парадных помещений, когда оказываешься в полуразрушенном, чувства переполняют, и ты осознаешь масштаб разрушений".

Галерея законсервирована как зал памяти, там показывают военную хронику. Только кусочек воссоздан, чтобы было видно, как все раньше выглядело. "На контрасте это просто ужасает", — добавляет экскурсовод.

Туристов не оставляют равнодушными и личные покои Александра III. "Торжественные залы нам показывают во всех дворцах близ Петербурга. И мы думаем, что вот так и жили представители царской семьи. Но на самом деле все это было только для приемов и балов. А личные покои никогда не отличались роскошью, — поясняет Кайнова. — Комната Александра аскетичная, с низкими потолками — так проще было ее отопить в XIX веке".

Это касается и покоев Николая I: всего четыре комнаты с простыми интерьерами, нет шелка на стенах (они выкрашены разной краской), роскошных паркетов.

Карпин пруд и Большой Гатчинский дворец на территории музея-заповедника Гатчина в Ленинградской области
6 из 14

"То, что должно быть, по-хорошему, в любом дворце Петербурга, есть только в Гатчинском — это Чесменская галерея, не отреставрированная после Великой Отечественной войны, — говорит Анастасия. — После череды парадных помещений, когда оказываешься в полуразрушенном, чувства переполняют, и ты осознаешь масштаб разрушений".

Галерея законсервирована как зал памяти, там показывают военную хронику. Только кусочек воссоздан, чтобы было видно, как все раньше выглядело. "На контрасте это просто ужасает", — добавляет экскурсовод.

Туристов не оставляют равнодушными и личные покои Александра III. "Торжественные залы нам показывают во всех дворцах близ Петербурга. И мы думаем, что вот так и жили представители царской семьи. Но на самом деле все это было только для приемов и балов. А личные покои никогда не отличались роскошью, — поясняет Кайнова. — Комната Александра аскетичная, с низкими потолками — так проще было ее отопить в XIX веке".

Это касается и покоев Николая I: всего четыре комнаты с простыми интерьерами, нет шелка на стенах (они выкрашены разной краской), роскошных паркетов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Еще одно место туристического паломничества — ландшафтный английский Гатчинский парк, прилегающий к дворцу. Из 143 гектаров 36 приходятся на водоемы: озера, каналы, пруд. На острове Любви — павильон Венеры.

Золотая осень в Ленинградской области
7 из 14

Еще одно место туристического паломничества — ландшафтный английский Гатчинский парк, прилегающий к дворцу. Из 143 гектаров 36 приходятся на водоемы: озера, каналы, пруд. На острове Любви — павильон Венеры.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Это напоминание о путешествии Павла Петровича и Марии Федоровны по Европе, еще в великокняжеские времена", — рассказывает Вадим. Под именами граф и графиня Северные за 428 дней они посетили много стран и городов. Во Франции Людовик XVI с Марией Антуанеттой оказали им великолепный прием. Но больше всего их потрясло имение принца Конде в Шантильи.

"За столом после каждой перемены блюд золоченую и серебряную посуду слуги выбрасывали в окно, в ров — она была одноразовой. Им показали парк, в котором был остров Любви с павильоном Венеры в стилистике самого гламурного в то время рококо, — поясняет гид. — Позже Павел Петрович буквально на цитаты все это растащил по собственным пригородным резиденциям".

Гатчинский павильон Венеры — одна из таких реплик.

Павильон Венеры на острове Любви в Гатчинском дворцовом парке
8 из 14

"Это напоминание о путешествии Павла Петровича и Марии Федоровны по Европе, еще в великокняжеские времена", — рассказывает Вадим. Под именами граф и графиня Северные за 428 дней они посетили много стран и городов. Во Франции Людовик XVI с Марией Антуанеттой оказали им великолепный прием. Но больше всего их потрясло имение принца Конде в Шантильи.

"За столом после каждой перемены блюд золоченую и серебряную посуду слуги выбрасывали в окно, в ров — она была одноразовой. Им показали парк, в котором был остров Любви с павильоном Венеры в стилистике самого гламурного в то время рококо, — поясняет гид. — Позже Павел Петрович буквально на цитаты все это растащил по собственным пригородным резиденциям".

Гатчинский павильон Венеры — одна из таких реплик.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Приоратский дворец, словно сказочный замок, вырастает над Черным озером в удаленной части одноименного парка.

"Он уникален и по назначению — построен для приора (руководителя территориального подразделения) Мальтийского ордена французского принца Луи-Жозефа Конде. А Павел I был Великим магистром. Когда Наполеон изгнал рыцарей этого ордена с Мальты, российский император помогал им, приглашал в Петербург", — говорит Анастасия.

Павел попросил Николая Львова "быстро и дешево" возвести для принца дворец. И архитектор применил необычную для России технологию землебитного строения. Здание возвели из земляных кирпичей, только башенка каменная. "Не стояло задачи построить надолго. Если бы его создатель знал, что дворец простоит более 200 лет, то, наверное, эта технология распространилась бы по всей стране. Она очень дешевая и пожаробезопасная", — отмечает гид.

Кстати, Конде так и не приехал в Гатчину, как и мальтийские рыцари.

Зато уже в XIX веке здесь впервые чествовали будущую невесту Николая II Марию Александровну.

Приоратский дворец на берегу Черного озера в Гатчине Ленинградской области
9 из 14

Приоратский дворец, словно сказочный замок, вырастает над Черным озером в удаленной части одноименного парка.

"Он уникален и по назначению — построен для приора (руководителя территориального подразделения) Мальтийского ордена французского принца Луи-Жозефа Конде. А Павел I был Великим магистром. Когда Наполеон изгнал рыцарей этого ордена с Мальты, российский император помогал им, приглашал в Петербург", — говорит Анастасия.

Павел попросил Николая Львова "быстро и дешево" возвести для принца дворец. И архитектор применил необычную для России технологию землебитного строения. Здание возвели из земляных кирпичей, только башенка каменная. "Не стояло задачи построить надолго. Если бы его создатель знал, что дворец простоит более 200 лет, то, наверное, эта технология распространилась бы по всей стране. Она очень дешевая и пожаробезопасная", — отмечает гид.

Кстати, Конде так и не приехал в Гатчину, как и мальтийские рыцари.

Зато уже в XIX веке здесь впервые чествовали будущую невесту Николая II Марию Александровну.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Вадим Дроздов описал, как император со свитой тестировали землебитную систему: "Львов, которого называли "русским Леонардо", построил сначала угол. Дамы кололи его зонтиками, кавалеры рубили палашами, пока не убедились в том, что сооружение прочное".

Золотая осень в Ленинградской области
10 из 14

Вадим Дроздов описал, как император со свитой тестировали землебитную систему: "Львов, которого называли "русским Леонардо", построил сначала угол. Дамы кололи его зонтиками, кавалеры рубили палашами, пока не убедились в том, что сооружение прочное".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Обратите внимание на красивую Покровскую церковь. Ее возвели на средства простого купца третьей гильдии, владельца бакалейной лавки Кузьмы Карповича Карпова.

"Он был бездетным и когда в конце жизни выиграл астрономическую сумму — 100 тысяч рублей, то оставить деньги было некому, и Карпов решил потратить их на благотворительность. Кто-то подсказал посоветоваться с отцом Иоанном Кронштадтским. Тот ему, естественно, сказал: построй храм", — рассказывает Вадим.

Гатчинский Покровский собор (собор Покрова Пресвятой Богородицы) в Гатчине Ленинградской области
11 из 14

Обратите внимание на красивую Покровскую церковь. Ее возвели на средства простого купца третьей гильдии, владельца бакалейной лавки Кузьмы Карповича Карпова.

"Он был бездетным и когда в конце жизни выиграл астрономическую сумму — 100 тысяч рублей, то оставить деньги было некому, и Карпов решил потратить их на благотворительность. Кто-то подсказал посоветоваться с отцом Иоанном Кронштадтским. Тот ему, естественно, сказал: построй храм", — рассказывает Вадим.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

После прогулки и экскурсий в заповеднике можно перекусить. "Туристы очень любят мороженое во Дворцовом кафе, ради него туда специально идут", — говорит Николай Васильев. Это на галерее первого этажа Центрального корпуса.

Вадим Дроздов рекомендует заглянуть в уютное кафе "Часы" на Соборной площади. А лучший кофе с плюшками — по соседству, в кондитерской "Буше".

Золотая осень в Ленинградской области
12 из 14

После прогулки и экскурсий в заповеднике можно перекусить. "Туристы очень любят мороженое во Дворцовом кафе, ради него туда специально идут", — говорит Николай Васильев. Это на галерее первого этажа Центрального корпуса.

Вадим Дроздов рекомендует заглянуть в уютное кафе "Часы" на Соборной площади. А лучший кофе с плюшками — по соседству, в кондитерской "Буше".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

На Лебяжьем острове в Гатчине есть домик для этих царственных, грациозных птиц. Николай рассказывает, что одна парочка — постоянные многолетние обитатели. Они гонят со своей территории всех чужаков, которые пытаются там поселиться.

Золотая осень в Ленинградской области
13 из 14

На Лебяжьем острове в Гатчине есть домик для этих царственных, грациозных птиц. Николай рассказывает, что одна парочка — постоянные многолетние обитатели. Они гонят со своей территории всех чужаков, которые пытаются там поселиться.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Туристы в соцсетях пишут про наших диких лебедей, очень они им нравятся. А в этом году к привычной паре присоединились еще пять птиц. Вот ждем, наблюдаем — улетят или останутся", — добавляет Николай.

Лебедь на Черном озере в Приоратском парке города Гатчина Ленинградской области
14 из 14

"Туристы в соцсетях пишут про наших диких лебедей, очень они им нравятся. А в этом году к привычной паре присоединились еще пять птиц. Вот ждем, наблюдаем — улетят или останутся", — добавляет Николай.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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