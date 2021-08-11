https://ria.ru/20210811/puteshestviya-1745209106.html

Миллион лайков в Крыму, Алтае и на Кавказе: лучшие места для инстаграма

Миллион лайков в Крыму, Алтае и на Кавказе: лучшие места для инстаграма - РИА Новости, 11.08.2021

Миллион лайков в Крыму, Алтае и на Кавказе: лучшие места для инстаграма

Погулять по лавандовым полям Крыма, рассмотреть затейливый рисунок трещин байкальского льда, увидеть три радуги одновременно — вот ради чего едут в фототур... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T08:00

2021-08-11T08:00

2021-08-11T08:12

туризм

достопримечательности

артек

домбай

туризм

кавказ

россия

отдых в россии 2021 летом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745171115_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5f9b844e531270998f590e83ad35010.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Погулять по лавандовым полям Крыма, рассмотреть затейливый рисунок трещин байкальского льда, увидеть три радуги одновременно — вот ради чего едут в фототур. Плюс такого путешествия — красивые фото в инстаграме, минус — режим: спать мало, снимать быстро, перемещаться много. Но чего не сделаешь ради лайков! Куда и как отправиться за самыми красивыми фотографиями и чем ради этого придется пожертвовать — в материале РИА Новости.От рассвета до заката"Если лишить меня возможности путешествовать и снимать, я буду как бегун, которому ампутировали ногу. Жить можно, но зачем?" — так объясняет мотивы любителей фототуров Наталья Фирсова, координатор групп компании Unitour.Такие поездки сильно отличаются от обычных туристических, термин "отдых" к ним не всегда применим. "Главная особенность — жесткий тайминг. Расписание зависит от требований фотографа, — рассказывает Роман Воробьев, директор компании "Айгертур" и фотогид по Горному Алтаю. — Есть так называемые золотые часы — рассвет и закат. Часто группа прибывает на точку съемки за полчаса до восхода солнца, когда обычные туристы еще мирно спят в отеле"."Осенью мы были в фототуре в Крыму, планировали на рассвете снимать Адалары — два небольших скалистых острова в Черном море, недалеко от Гурзуфа, — рассказывает Наталья Фирсова. — Ночь, небо мрачное, участники готовили камеры и наблюдали в кромешной темноте огоньки на воде. На рассвете солнце вышло из облаков, и мы увидели, что светящиеся точки — это иллюминация на фрегате "Херсонес", который под парусами стоял в бухте напротив "Артека". И все залито алым и золотым. Невероятно!"В фототурах локации выбирают иначе, чем в экскурсионных: гидам важно определить, где снимки по умолчанию получатся удачными, рассчитать ракурс, говорит фотограф Анна Домовец. Она проводит фотодевичники в Карачаево-Черкесии, на Домбае и в Тебердинском заповеднике. "Пару локаций организаторы заранее готовят под съемку: приглашают декоратора, флориста, подбирают реквизит, — говорит она. — Здесь участники тура могут побыть в роли и моделей, и фотографов".Непростой график путешествия подходит не всем: в группе не больше десяти участников, говорят эксперты. "Толпа — это плохо, мешают друг другу снимать", — объясняет Наталья Фирсова. Небольшие группы — одна из причин роста интереса к фототурам в период пандемии: путешественники стараются по возможности минимизировать контакты, добавляет Домовец.А еще в фототурах не бывает плохой погоды — напротив, блогеры ее очень любят. "В ливень мы с группой поехали в Лисью бухту — залив в Крыму между мысами Карадаг и Меганом. Когда дождь прошел, на небе появились сразу три радуги", — рассказывает руководитель проекта "Крымфототур" Алексей Агеев. Кроме того, есть места, которые в ненастье выглядят необычно. "Например, осенью в пасмурный день случаются "облакопады": туча "стекает" через край скалы Ай-Петри. В свете уходящего солнца это просто какая-то магия", — приводит он пример.Поездки круглый годПандемия существенно сократила географию поездок, в том числе и в фототурах. Снимать пейзажи Тосканы, пески Намибии, храмы Бутана, вершины Тибета или лавандовые поля Прованса стало невозможно: то границы закрыты, то самолеты не летают, то дипломаты визы не выдают.Зато фототуры по России очень востребованы. Правда, предупреждают гиды, отели теперь нужно бронировать заранее: число желающих поездить по стране в этом году значительно выросло.При этом популярность направления для фотографов связана с сезоном. Например, на Алтай чаще едут осенью ради золотого леса, на Байкал — зимой, чтобы поснимать лед невероятной красоты, перечисляет Роман Воробьев.Крым привлекает любителей фотографии летом: сделать снимки лавандовых полей, а также розовых озер Сасык-Сиваш и Кояшское.На Камчатку фотопутешественники отправляются во второй половине лета и в сентябре, а за Северным сиянием в Мурманской области охотятся с ноября по февраль. На Кавказе прекрасны летние месяцы и золотая осень, отмечает Анна Домовец.Туры, в которых снимают природные достопримечательности и городские красоты, называют пейзажными. Именно их участники мало спят, шутят гиды. "Съемка на натуре — это закаты и рассветы. Мы приезжаем на точки засветло, уезжаем после захода солнца", — говорит Наталья Фирсова.Поездки "на цветение" или на какое-то мероприятие называют событийными. В фототурах по городам чаще всего делают жанровые кадры, ловят в объектив людей и сцены из повседневной жизни.Для профи, чайников и блогеровДо появления соцсетей считалось, что это поездки только для фотографов. "Сейчас границы между профессионалами и любителями сильно размыты — многим нужен контент для соцсетей, и все хотят делать его качественно", — объясняет Роман Воробьев."В фототуры едут не столько профессионалы, сколько любители — как правило, в группе их 80 процентов, — рассказывает он. — Есть и совсем неснимающие". Последние — ради возможности путешествовать в небольшой компании, посещать необычные места и фотографироваться на фоне достопримечательностей без толп туристов.В поездке, по словам Агеева, проходит и обучение: никто наедине с камерой не бросает. Организаторы привозят на место, показывают, если нужно, самые выигрышные локации. "И говорят, где и как встать, чтобы хорошо получиться в кадре, а потом советуют, как обработать фото", — добавляет он.Современные телефоны выдают очень неплохие картинки для соцсетей, считает Анна Домовец. Главное — заранее разобраться в настройках. "Но, если есть желание действительно погрузиться в создание фотографий, без хорошей техники не обойтись. Ведь в процессе мастера дают рекомендации по настройкам и другим параметрам". А самое важное в списке фототехники туриста — это, конечно, штатив, отмечает Алексей Агеев.Плата за красоту Эксперты говорят, что стоимость фототура немного выше, чем экскурсионного: подготовка занимает больше времени. Кроме того, поездка на интересный объект — это дополнительные траты на транспорт.К примеру, пятидневный фотодевичник в Карачаево-Черкесии обойдется в 24 тысячи рублей — с завтраками, но без авиаперелета. Экскурсионный тур с теми же параметрами можно найти на пять тысяч дешевле.Впрочем, Алексей Агеев говорит, что фототур дороже только на первый взгляд. "Нет никаких дополнительных расходов. Из-за ранних выездов и поздних возвращений организаторы обеспечивают все — от трансфера и жилья до еды. С группами всегда работает повар, иначе никак", — рассказывает он. А на экскурсии, покупку сувениров и прочие необязательные траты времени элементарно не остается.

https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html

https://ria.ru/20210803/dombay-1743942756.html

https://ria.ru/20210810/polety-1744560394.html

https://ria.ru/20210208/siyanie-1590541024.html

https://ria.ru/20210719/osetiya-1741079317.html

https://ria.ru/20210724/fotosessiya-1742194626.html

https://ria.ru/20210706/dostoprimechatelnosti-1739869937.html

https://ria.ru/20210715/gelendzhik-1740927169.html

домбай

кавказ

россия

камчатский край

республика крым

республика алтай

байкал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

достопримечательности, артек, домбай, туризм, кавказ, россия, отдых в россии 2021 летом, камчатский край, республика крым, республика алтай, байкал, блогер, фотография