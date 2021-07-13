https://ria.ru/20210713/muranovo-1740431395.html

Усадьба Мураново: настоящая dolce vita недалеко от столицы

Усадьба Мураново: настоящая dolce vita недалеко от столицы - РИА Новости, 13.07.2021

Усадьба Мураново: настоящая dolce vita недалеко от столицы

Устроить небольшой отпуск вдали от жаркого города, в прохладной тени деревьев и около барского дома с прудом — вполне реально. Дамы в длинных светлых платьях и... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T08:00

2021-07-13T08:00

2021-07-13T10:32

туризм

отдых в россии 2021 летом

куда поехать в выходные

россия

туризм

туристы

маршруты - туризм

алексей толстой (писатель)

федор тютчев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740071452_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_950aacd35342947be0904dfb4949d26d.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Устроить небольшой отпуск вдали от жаркого города, в прохладной тени деревьев и около барского дома с прудом — вполне реально. Дамы в длинных светлых платьях и с зонтиками от солнца прогуливаются по аллеям, неподалеку играют в крокет, звучат романсы — нет, это не съемки исторического фильма, а музей-заповедник "Усадьба Мураново". О том, как спастись от суеты там, где время течет размеренно, о необычном варенье и щах из ананасов, а также о династии Тютчевых — в материале РИА Новости.Тютчев тут не жил"Здесь все экспонаты подлинные. Потомки попросили оставить все как было", — начинает экскурсию по главному дому усадьбы гид Татьяна.По ее словам, имений, где все осталось ровно так, как было при владельцах, в России всего два. Второе — Ясная Поляна Льва Толстого, которую писатель покинул в 1910-м.Правда — и это кардинальное отличие — в Мураново Федор Тютчев, вероятно, никогда и не был. Тут жили его потомки, но они сделали все, чтобы чувствовалось присутствие поэта. До славы Ясной Поляны Мураново далеко, зато оно ближе к Москве и добраться до усадьбы намного проще, чем до тульского музея-заповедника. От центра столицы по трассе — примерно 60 километров сначала по Ярославскому шоссе (М8), а потом по Старо-Ярославскому: ехать нужно по указателям, заблудиться сложно. Если на электричке, то от остановок "Софрино" и "Ашукинская" (от Ярославского вокзала в сторону Сергиево-Посада) ходит автобус № 34. Вторая станция к усадьбе намного ближе. Такси обойдется примерно в 170-200 рублей. Пешком — четыре километра.История Мураново и буквенный вопросИстория Мураново — это тесное переплетение поэзии, архитектуры, браков и родственных связей. Становится понятно, при чем здесь все-таки Федор Тютчев.В начале XIX века небольшую подмосковную усадьбу с ничем не примечательным деревянным домом приобрела племянница Потемкина Екатерина Энгельгардт. На ее дочери женился поэт Евгений Боратынский.В фамилии "о" не ошибка, это допустимый вариант. "Сам поэт многие письма и деловые бумаги обычно подписывал "Боратынский". А во всех художественных произведениях, кроме последнего прижизненного сборника "Сумерки", он уже Баратынский", — объясняют в Мураново. — Желание возобновить написание через "о" основано на том, что фамилия произошла от названия замка, построенного в XIV веке в Галиции предками Евгения Абрамовича: "Боратынь", то есть "Бог ратует".Поэт стал фактическим владельцем усадьбы. Без архитектора, по собственным чертежам, он за год возвел новый дом в 750 квадратных метров. Именно это здание сейчас — главная достопримечательность. "Из-за того что строили особняк срочно, часть бревен ставили вертикально, чтобы не было усадки", — объясняют в музее-заповеднике.После окончания строительства Боратынский отправился в путешествие по Европе, но в поездке скончался. Дом отошел к семье Путята, чья дочь Ольга стала женой сына Федора Тютчева Ивана. Тут-то и началось создание музея: к наследию Боратынского добавили автографы, книги, портреты, личные вещи Федора Тютчева и членов его семьи. После революции усадьбу передали государству, благодаря чему здания, обстановку, вещи удалось сохранить. Кстати, первые директора музея — внук и правнук поэта.Буфет с секретом и двухсотлетние часыДаже тем, кто не любит историю, стоит посетить главный дом с экскурсией. Она длится около часа и не утомляет.В особняке есть удивительные пейзажи — романтичный морской Алексея Саврасова и закат Ивана Айвазовского: художники решили поменяться сюжетами. На оконных драпировках — вышивка, выполненная женой Тютчева Эрнестиной.Из необычной мебели — женское бюро со множество ящичков, причем у каждого свой ключ. Еще есть стол-сороконожка: в сложенном виде он круглый, а для гостей его раздвигали на всю комнату, так что рассаживались 20 человек. Рядом часы, которые отбивают время вот уже более двухсот лет. И удивительное ноу-хау XIX века: массивный буфет, сделанный из двуспальной кровати.Обязательно зайдите в кабинет Тютчева — его перевезли практически нетронутым. Здесь множество портретов, связанных с историей семьи. Например, Лев Толстой был влюблен в дочь Тютчева, Екатерину, хотел жениться, но потом разочаровался и заявил, что девушка для него — слишком "оранжерейное растение". Она в итоге так и не вышла замуж.Еще на экскурсии расскажут про интересный желтый флигель в углу усадьбы и почему возле него периодически можно увидеть припаркованный автомобиль. "Там живут потомки Тютчева, — говорит гид. — Нет, это не частная собственность, но они имеют право приезжать на отдых в любое время".Потом, как советуют в усадьбе, стоит "пройтись по розовой и липовой аллеям, увидеть то, что сохранилось от системы прудов, насладиться приятной прохладой под тенью вековых дубов и лиственниц".Поэты, крокет и цена вопросаВ усадьбе устраивают поэтические и музыкальные вечера с исполнением романсов на стихи Тютчева и Боратынского. На последний день июля запланировали "Проект: ПОЭТ" с участием современных литераторов и артистов.Со вторника по воскресенье можно почувствовать себя спортсменом позапрошлого века. Тут возродили традицию усадебных игр XIX века, и в мае в Мураново открыли сезон крокета. Все, что нужно, чтобы принять участие, — интеллект, командный дух, желание сразиться и 300 рублей (с человека за час). Для детей и льготных категорий — в два раза дешевле."Важный момент, — по будням играем строго по предварительной записи", — уточняют в усадьбе. В выходные бронировать время необязательно, но иногда может не оказаться свободных сеансов.Поездка в Мураново в целом не разорит. Самое дорогое — экскурсия: 400/450 рублей (это без льгот, будни/выходные), съемка платная — 100 рублей (любительская). Также экскурсии проводят по кухне и парку усадьбы, но уже за 200/250 рублей. В сам заповедник пускают за 50 рублей, вход на различные экспозиции — 30-50.Дети могут поучаствовать в квестах: недорого (100-200 рублей), но, как обещают, познавательно и интересно.Щи из квашеных ананасов и варенье из чилиВ усадебном амбаре работает кафе. Есть два нюанса. В летний период (до конца сентября) усадьба открыта до 20:00, но касса, все экскурсии и вход в музеи — до 18:00 (после этого билеты в парк можно купить только онлайн). В это же время закрывается и кафе. Карты в нем не принимают, но можно сделать перевод, если будет интернет. "В 2006-м в усадьбу попала шаровая молния, был пожар. Нам металлическую крышу сделали, и возникают проблемы со связью", — объясняют в кафе.Обратите внимание на блины: порция всего 150 рублей, а в числе добавок — не стандартное варенье, а земляника, перетертая с сахаром."В музейном кафе подают наши классические мурановские блюда: щи из квашеных ананасов (в оранжерее в XIX веке выращивали самые разные южные фрукты, включая персики и абрикосы), вафли по рецепту XIX века, чай с местными травами", — рассказывает сотрудник усадьбы.Тут же можно приобрести необычные лакомства. Например, джем "ананасы в шампанском", сладости с коньяком, а для любителей острого — конфитюр с перцем чили и копченым халапеньо.Кстати, в конце августа в усадьбе традиционно проходит фестиваль, посвященный варенью: с конкурсами и, конечно, с дегустацией. В общем, здесь знают толк в dolce vita.

https://ria.ru/20210708/murom-1739605608.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в россии 2021 летом, куда поехать в выходные, россия, туризм, туристы, маршруты - туризм, алексей толстой (писатель), федор тютчев, иван айвазовский, москва