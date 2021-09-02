https://ria.ru/20210902/ovtsebyki-1748268977.html

На острове под Магаданом, куда завезли овцебыков, построят турбазу

На острове под Магаданом, куда завезли овцебыков, построят турбазу - РИА Новости, 02.09.2021

На острове под Магаданом, куда завезли овцебыков, построят турбазу

Овцебыки, завезенные на остров Завьялова в 45 километрах от Магадана, размножились, на острове началось строительство туристической базы, рассказал в интервью... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T04:57

2021-09-02T04:57

2021-09-02T04:57

туризм

магаданская область

магадан

владивосток

дальневосточный федеральный университет

сергей носов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Овцебыки, завезенные на остров Завьялова в 45 километрах от Магадана, размножились, на острове началось строительство туристической базы, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Сергей Носов.В 2019 и 2020 годах из Якутии доставили две партии молодых овцебыков на остров Завьялова Магаданской области. Овцебык - ровесник доисторических мамонтов, единственный современный представитель особого рода Ovibos из семейства полорогих. Род Ovibos занимает промежуточное положение между быками и овцами. На остров Завьялова же из другого района Колымы привезли снежных баранов.Он добавил, что в регионе рассчитывают на то, что остров Завьялова заинтересует туристов."Фактически это достаточно смелый эксперимент. Это самая южная популяция овцебыков в мире. Я думаю, что это будет интересно тем туристам, которые ждут с нетерпением, когда можно будет побывать на этом острове. Но уже благоустроенном и приспособленном для приема туристов", - сказал Носов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/turizm-1748268847.html

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магаданская область, магадан, владивосток, дальневосточный федеральный университет, сергей носов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)