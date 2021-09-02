На острове под Магаданом, куда завезли овцебыков, построят турбазу
Губернатор Колымы Носов: на острове Завьялова, куда завезли овцебыков, построят турбазу
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Овцебыки, завезенные на остров Завьялова в 45 километрах от Магадана, размножились, на острове началось строительство туристической базы, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Сергей Носов.
В 2019 и 2020 годах из Якутии доставили две партии молодых овцебыков на остров Завьялова Магаданской области. Овцебык - ровесник доисторических мамонтов, единственный современный представитель особого рода Ovibos из семейства полорогих. Род Ovibos занимает промежуточное положение между быками и овцами. На остров Завьялова же из другого района Колымы привезли снежных баранов.
"Там уже делаются террасы. И инвестор докладывает, что работа идет в соответствии с графиком. Это очень радует, если будет нужна помощь, мы этому проекту всегда поможем. Что касается животного мира Завьялова, у нас появились первые уже местные овцебыки, в этом году. И процесс продолжается, сейчас начинается период осеннего гона. И будем ждать новорожденных уже в следующем году. Что касается снежных баранов, они прижились, они и обитали на этом острове, сейчас мы просто восстанавливаем поголовье", - рассказал Носов.
Он добавил, что в регионе рассчитывают на то, что остров Завьялова заинтересует туристов.
"Фактически это достаточно смелый эксперимент. Это самая южная популяция овцебыков в мире. Я думаю, что это будет интересно тем туристам, которые ждут с нетерпением, когда можно будет побывать на этом острове. Но уже благоустроенном и приспособленном для приема туристов", - сказал Носов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.