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Сказочная усадьба под Москвой. Главные достопримечательности Абрамцево
Сказочная усадьба под Москвой. Главные достопримечательности Абрамцево - РИА Новости, 04.07.2021
Сказочная усадьба под Москвой. Главные достопримечательности Абрамцево
Усадьба Абрамцево находится в 60 километрах от Москвы, на дороге в Сергиев Посад. Построили ее в XVIII веке, туда приезжали знаменитые писатели, художники,... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T08:00
2021-07-04T08:06
иван тургенев
николай гоголь
михаил врубель
константин коровин
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Усадьба Абрамцево находится в 60 километрах от Москвы, на дороге в Сергиев Посад. Построили ее в XVIII веке, туда приезжали знаменитые писатели, художники, скульпторы и артисты. Аксаков написал там сказку "Аленький цветочек", Васнецов — картины "Аленушка" и "Три богатыря", Гоголь читал друзьям второй том "Мертвых душ". Сейчас тут историко-художественный и литературный музей-заповедник. Где увидеть избушку на курьих ножках, баню-теремок и скамью Врубеля — в материале РИА Новости.В гости к писателю АксаковуЗамечательная история Абрамцево началась в 1843-м — тогда барский дом и постройки на берегу реки Воря приобрел писатель Сергей Аксаков. У него гостили Иван Тургенев, Николай Гоголь, Михаил Щепкин, Федор Тютчев.Здесь хозяин усадьбы написал, например, "Сказку ключницы Пелагеи", известную под названием "Аленький цветочек". Страстный рыболов и охотник Аксаков сочинил в Абрамцево "Записки об уженье рыбы", которыми зачитывалась вся Россия. Когда в имение приезжал Тургенев, они с Аксаковым вместе рыбачили и упражнялись в стрельбе. Им было о чем поговорить — гость уже выпустил знаменитые "Записки охотника".В "Дворянском гнезде" Тургенева усадьба Лаврецкого напоминает аксаковскую: сад, заросший лопухами, крыжовником и малиной, выходил к пруду — точно такому же, как в Абрамцево. А главная героиня романа, Лиза Калитина, по описанию похожа на Веру, дочь Аксакова. В персонажах "Отцов и детей" или "Накануне" тоже можно узнать хозяев и гостей дома.Мекка для художниковЧерез три десятка лет у наследников Аксакова поместье купил предприниматель и меценат Савва Мамонтов. При нем здесь подолгу жили художники Репин, Васнецов, Серов, Коровин, Нестеров, Врубель, известные музыканты и актеры. Творческое содружество гостей называлось Абрамцевским художественным кружком.Они писали картины, собирали предметы крестьянского быта, ставили спектакли. В созданных ими мастерских занимались ремеслами — резьбой по дереву и производством майолики.Место встречи – главный домСейчас в главном усадебном доме — экспозиция, посвященная семьям Аксаковых, Мамонтовых и их знаменитым друзьям: фотографии, мебель, картины, книги, изданные при жизни авторов.В мезонине — комната, где часто останавливался Гоголь. Там хранятся его письма и рукописи.В Красной гостиной — мебель семьи Мамонтовых, их портреты. Именно здесь собирались участники художественного кружка. На синей скатерти — автографы знаменитых гостей, вышитые поверх их росписей женой и дочерью хозяина — Елизаветой Григорьевной и Верой.В этом интерьере разыгрывали шарады, ставили пантомимы, домашние спектакли. Пьесу драматурга Александра Островского "Снегурочка", костюмы к которой сделали по эскизам Виктора Васнецова, сперва поставили здесь, а потом перенесли на сцену театра Мамонтова. Роль Деда Мороза досталась самому художнику."Гуляя вокруг абрамцевских прудов, Васнецов искал живописную натуру для картины "Аленушка". Глаза девушки он писал с дочери Мамонтовых, Веры. А Алешу Поповича из "Трех богатырей" — с их сына, Андрея", — объясняет Марина Пригодина. И лошадей художник рисовал не по памяти — лучших ему приводили конюхи хозяев.В столовой усадебного дома Валентин Серов написал "Девочку с персиками" — знаменитый портрет дочери Мамонтовых. И фрукты на столе — из абрамцевской оранжереи, а кленовые листья — из парка. Серова и Коровина — веселых, с удовольствием участвующих в спектаклях, — Мамонтов называл "Коров и Серовин". Как вспоминали дети мецената, они все время что-то придумывали, шутили.В советское время часть территории имения занимал санаторий. В 1938-м напротив главного дома построили лечебный корпус. Теперь в нем выставка "Абрамцево. Искусство XX века". Там можно увидеть картины Фалька, Кончаловского, Лентулова, скульптуры Веры Мухиной.Что еще нельзя пропустить в АбрамцевоДействующая церковь Спаса Нерукотворного — один из памятников русского модерна. Возводить ее начали в 1881-м — неслучайно: годом ранее узенькая речка Воря так разлилась, что крестьяне на Пасху не попали в храм на другом берегу.Василий Поленов спроектировал церковь в аскетичном стиле новгородских храмов, но в итоге построили ее по более декоративному, сказочному проекту Васнецова. Он же создал образ Богоматери для иконостаса и украсил клиросы орнаментами и бабочками. Пол церкви выложили в виде цветка из мелких камней с берега Вори.Иконы для храма писали участники Абрамцевского художественного кружка. Автор главной — образа Спаса Нерукотворного — Илья Репин. В усадьбе он делал первые зарисовки к задуманной там картине "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". В окрестных деревнях мастер находил нужные ему типажи. Так же, как и Михаил Нестеров и Константин Коровин: абрамцевские пейзажи они переносили на холст, а героев картин писали с местных жителей.Неподалеку от церкви — беседка в тени деревьев: ее прозвали "избушкой на курьих ножках". Автор проекта — также Виктор Васнецов. Двускатная крыша увенчана резным коньком, на фронтоне сова и летучая мышь — популярные декоративные мотивы русского модерна.Студия-мастерская, построенная в 1873-м по проекту Виктора Гартмана — единственное деревянное произведение архитектора, сохранившееся до наших дней. Крыльцо, наличники и карнизы украшены тонким резным орнаментом, словно вышивкой. Здесь выставлены живопись и керамика Михаила Врубеля: он часто бывал в усадьбе с женой, оперной певицей Надеждой Забелой, и сыном Саввой, названным в честь мецената. Мастер изготовил для Мамонтовых множество работ — панно, декораций, картин. И даже участвовал в отделке их столичного дома.Рядом со студией — сказочная "Скамья Врубеля" из цветной обожженной глины, покрытой глазурью. Говорят, что особенно художнику нравилось рисовать эскизы для изразцов. Плитками с цветочным орнаментом украшены почти все печи в постройках усадьбы.В бане-теремке при Аксаковых парились, а при Мамонтовых она стала флигелем для гостей. Сейчас там хранят изделия абрамцевской столярно-резчицкой мастерской: мебель, предметы быта, изготовленные по эскизам художницы и декоратора Елены Поленовой, сестры Василия Поленова.Кстати, именно в усадьбе художник познакомился с двоюродной сестрой жены Саввы Мамонтова, Натальей Якунчиковой, и позже женился на ней. На территории построили дом, где семья жила какое-то время. Его прозвали "Поленовской дачей".По дорожкам в живописном ухоженном усадебном парке и возле прудов приятно погулять в любое время года. Есть здесь дерево великан — дуб, посаженный в 1770-м. Диаметр ствола — около полутора метров, а высота — примерно 30. Гигант огорожен небольшим забором. Работники музея, шутя, называют его старейшим сотрудником учреждения.Правила посещения усадьбыВозле входа на территорию имения есть стоянка, велопарковка и кафе.От железнодорожной станции "Абрамцево" за 20 минут можно дойти до касс по лесной тропе с деревянным настилом.Электронные билеты нужно купить не позднее чем за сутки.Главный усадебный дом можно посетить только с экскурсией — каждый час с десяти утра. Стоимость — 300 рублей. Из-за ковидных ограничений в группе всего 15 человек.Чтобы побывать в остальных постройках, придется доплатить от 70 до 200 рублей. Или приобрести единый билет за 500.За прогулку в парке — 60 рублей, но при покупке одного из более дорогих билетов походить по территории можно бесплатно.
https://ria.ru/20210702/pushkinogore-1739269086.html
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Сказочная усадьба под Москвой. Главные достопримечательности Абрамцево

08:00 04.07.2021 (обновлено: 08:06 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкОбразец русской керамики XIX века. Художник Михаил Врубель
Образец русской керамики XIX века. Художник Михаил Врубель - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Усадьба Абрамцево находится в 60 километрах от Москвы, на дороге в Сергиев Посад. Построили ее в XVIII веке, туда приезжали знаменитые писатели, художники, скульпторы и артисты. Аксаков написал там сказку "Аленький цветочек", Васнецов — картины "Аленушка" и "Три богатыря", Гоголь читал друзьям второй том "Мертвых душ". Сейчас тут историко-художественный и литературный музей-заповедник. Где увидеть избушку на курьих ножках, баню-теремок и скамью Врубеля — в материале РИА Новости.

В гости к писателю Аксакову

Замечательная история Абрамцево началась в 1843-м — тогда барский дом и постройки на берегу реки Воря приобрел писатель Сергей Аксаков. У него гостили Иван Тургенев, Николай Гоголь, Михаил Щепкин, Федор Тютчев.
Здесь хозяин усадьбы написал, например, "Сказку ключницы Пелагеи", известную под названием "Аленький цветочек".
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево
Усадьба Абрамцево - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево
Страстный рыболов и охотник Аксаков сочинил в Абрамцево "Записки об уженье рыбы", которыми зачитывалась вся Россия.

"Ему в подарок часто присылали удочки, а одна восторженная поклонница сплела леску из собственных волос. В то время их делали обычно из конского волоса. Писатель дал удочке имя Леди и хвастал ею перед друзьями", — рассказывает гид Марина Пригодина.

Когда в имение приезжал Тургенев, они с Аксаковым вместе рыбачили и упражнялись в стрельбе. Им было о чем поговорить — гость уже выпустил знаменитые "Записки охотника".
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево
Усадьба Абрамцево - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево
В "Дворянском гнезде" Тургенева усадьба Лаврецкого напоминает аксаковскую: сад, заросший лопухами, крыжовником и малиной, выходил к пруду — точно такому же, как в Абрамцево. А главная героиня романа, Лиза Калитина, по описанию похожа на Веру, дочь Аксакова.
В персонажах "Отцов и детей" или "Накануне" тоже можно узнать хозяев и гостей дома.

Мекка для художников

Через три десятка лет у наследников Аксакова поместье купил предприниматель и меценат Савва Мамонтов.
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево
Усадьба Абрамцево - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево
При нем здесь подолгу жили художники Репин, Васнецов, Серов, Коровин, Нестеров, Врубель, известные музыканты и актеры. Творческое содружество гостей называлось Абрамцевским художественным кружком.
Они писали картины, собирали предметы крестьянского быта, ставили спектакли. В созданных ими мастерских занимались ремеслами — резьбой по дереву и производством майолики.
Михайловский парк при усадьбе-музее Ганнибалов-Пушкиных Михайловское в Псковской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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"Савва Иванович был женат на Елизавете Сапожниковой. По одной линии она — двоюродная сестра Константина Алексеева (Станиславского — по творческому псевдониму), а по другой — Третьякова. Поэтому многие картины, написанные в Абрамцево, стали золотым фондом Третьяковской галереи", — говорит Марина Пригодина.

Место встречи – главный дом

Сейчас в главном усадебном доме — экспозиция, посвященная семьям Аксаковых, Мамонтовых и их знаменитым друзьям: фотографии, мебель, картины, книги, изданные при жизни авторов.
В мезонине — комната, где часто останавливался Гоголь. Там хранятся его письма и рукописи.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкКрасная гостиная в главном доме. Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник "Абрамцево" в Сергиево-Посадском районе
Красная гостиная в главном доме. в Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник Абрамцево в Сергиево-Посадском районе - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Красная гостиная в главном доме. Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник "Абрамцево" в Сергиево-Посадском районе
В Красной гостиной — мебель семьи Мамонтовых, их портреты. Именно здесь собирались участники художественного кружка. На синей скатерти — автографы знаменитых гостей, вышитые поверх их росписей женой и дочерью хозяина — Елизаветой Григорьевной и Верой.
В этом интерьере разыгрывали шарады, ставили пантомимы, домашние спектакли. Пьесу драматурга Александра Островского "Снегурочка", костюмы к которой сделали по эскизам Виктора Васнецова, сперва поставили здесь, а потом перенесли на сцену театра Мамонтова. Роль Деда Мороза досталась самому художнику.
© РИА Новости / Ярин / Перейти в фотобанкСтоловая Мамонтовых в Абрамцево
Столовая Мамонтовых в Абрамцево - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Ярин
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Столовая Мамонтовых в Абрамцево
"Гуляя вокруг абрамцевских прудов, Васнецов искал живописную натуру для картины "Аленушка". Глаза девушки он писал с дочери Мамонтовых, Веры. А Алешу Поповича из "Трех богатырей" — с их сына, Андрея", — объясняет Марина Пригодина. И лошадей художник рисовал не по памяти — лучших ему приводили конюхи хозяев.
В столовой усадебного дома Валентин Серов написал "Девочку с персиками" — знаменитый портрет дочери Мамонтовых. И фрукты на столе — из абрамцевской оранжереи, а кленовые листья — из парка. Серова и Коровина — веселых, с удовольствием участвующих в спектаклях, — Мамонтов называл "Коров и Серовин". Как вспоминали дети мецената, они все время что-то придумывали, шутили.
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево
Усадьба Абрамцево - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево
В советское время часть территории имения занимал санаторий. В 1938-м напротив главного дома построили лечебный корпус. Теперь в нем выставка "Абрамцево. Искусство XX века". Там можно увидеть картины Фалька, Кончаловского, Лентулова, скульптуры Веры Мухиной.

Что еще нельзя пропустить в Абрамцево

Действующая церковь Спаса Нерукотворного — один из памятников русского модерна. Возводить ее начали в 1881-м — неслучайно: годом ранее узенькая речка Воря так разлилась, что крестьяне на Пасху не попали в храм на другом берегу.
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево. Церковь Спаса Нерукотворного
Усадьба Абрамцево. Церковь Спаса Нерукотворного - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево. Церковь Спаса Нерукотворного
Василий Поленов спроектировал церковь в аскетичном стиле новгородских храмов, но в итоге построили ее по более декоративному, сказочному проекту Васнецова. Он же создал образ Богоматери для иконостаса и украсил клиросы орнаментами и бабочками. Пол церкви выложили в виде цветка из мелких камней с берега Вори.
Иконы для храма писали участники Абрамцевского художественного кружка. Автор главной — образа Спаса Нерукотворного — Илья Репин. В усадьбе он делал первые зарисовки к задуманной там картине "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". В окрестных деревнях мастер находил нужные ему типажи. Так же, как и Михаил Нестеров и Константин Коровин: абрамцевские пейзажи они переносили на холст, а героев картин писали с местных жителей.
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево. "Избушка на курьих ножках"
Усадьба Абрамцево. Избушка на курьих ножках - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево. "Избушка на курьих ножках"
Неподалеку от церкви — беседка в тени деревьев: ее прозвали "избушкой на курьих ножках". Автор проекта — также Виктор Васнецов. Двускатная крыша увенчана резным коньком, на фронтоне сова и летучая мышь — популярные декоративные мотивы русского модерна.
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево. Студия-мастерская
Усадьба Абрамцево. Студия-мастерская - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево. Студия-мастерская
Студия-мастерская, построенная в 1873-м по проекту Виктора Гартмана — единственное деревянное произведение архитектора, сохранившееся до наших дней. Крыльцо, наличники и карнизы украшены тонким резным орнаментом, словно вышивкой. Здесь выставлены живопись и керамика Михаила Врубеля: он часто бывал в усадьбе с женой, оперной певицей Надеждой Забелой, и сыном Саввой, названным в честь мецената. Мастер изготовил для Мамонтовых множество работ — панно, декораций, картин. И даже участвовал в отделке их столичного дома.
Рядом со студией — сказочная "Скамья Врубеля" из цветной обожженной глины, покрытой глазурью. Говорят, что особенно художнику нравилось рисовать эскизы для изразцов. Плитками с цветочным орнаментом украшены почти все печи в постройках усадьбы.
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево. "Скамья Врубеля"
Усадьба Абрамцево. Скамья Врубеля - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево. "Скамья Врубеля"
В бане-теремке при Аксаковых парились, а при Мамонтовых она стала флигелем для гостей. Сейчас там хранят изделия абрамцевской столярно-резчицкой мастерской: мебель, предметы быта, изготовленные по эскизам художницы и декоратора Елены Поленовой, сестры Василия Поленова.
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево
Усадьба Абрамцево - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево
Кстати, именно в усадьбе художник познакомился с двоюродной сестрой жены Саввы Мамонтова, Натальей Якунчиковой, и позже женился на ней. На территории построили дом, где семья жила какое-то время. Его прозвали "Поленовской дачей".
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево
Усадьба Абрамцево - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево
По дорожкам в живописном ухоженном усадебном парке и возле прудов приятно погулять в любое время года. Есть здесь дерево великан — дуб, посаженный в 1770-м. Диаметр ствола — около полутора метров, а высота — примерно 30. Гигант огорожен небольшим забором. Работники музея, шутя, называют его старейшим сотрудником учреждения.

Правила посещения усадьбы

Возле входа на территорию имения есть стоянка, велопарковка и кафе.
От железнодорожной станции "Абрамцево" за 20 минут можно дойти до касс по лесной тропе с деревянным настилом.
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево
Усадьба Абрамцево - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево
Электронные билеты нужно купить не позднее чем за сутки.
Главный усадебный дом можно посетить только с экскурсией — каждый час с десяти утра. Стоимость — 300 рублей. Из-за ковидных ограничений в группе всего 15 человек.
Чтобы побывать в остальных постройках, придется доплатить от 70 до 200 рублей. Или приобрести единый билет за 500.
За прогулку в парке — 60 рублей, но при покупке одного из более дорогих билетов походить по территории можно бесплатно.
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