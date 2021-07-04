Сказочная усадьба под Москвой. Главные достопримечательности Абрамцево
08:00 04.07.2021 (обновлено: 08:06 04.07.2021)
© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкОбразец русской керамики XIX века. Художник Михаил Врубель
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Усадьба Абрамцево находится в 60 километрах от Москвы, на дороге в Сергиев Посад. Построили ее в XVIII веке, туда приезжали знаменитые писатели, художники, скульпторы и артисты. Аксаков написал там сказку "Аленький цветочек", Васнецов — картины "Аленушка" и "Три богатыря", Гоголь читал друзьям второй том "Мертвых душ". Сейчас тут историко-художественный и литературный музей-заповедник. Где увидеть избушку на курьих ножках, баню-теремок и скамью Врубеля — в материале РИА Новости.
В гости к писателю Аксакову
Замечательная история Абрамцево началась в 1843-м — тогда барский дом и постройки на берегу реки Воря приобрел писатель Сергей Аксаков. У него гостили Иван Тургенев, Николай Гоголь, Михаил Щепкин, Федор Тютчев.
Здесь хозяин усадьбы написал, например, "Сказку ключницы Пелагеи", известную под названием "Аленький цветочек".
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево
Страстный рыболов и охотник Аксаков сочинил в Абрамцево "Записки об уженье рыбы", которыми зачитывалась вся Россия.
"Ему в подарок часто присылали удочки, а одна восторженная поклонница сплела леску из собственных волос. В то время их делали обычно из конского волоса. Писатель дал удочке имя Леди и хвастал ею перед друзьями", — рассказывает гид Марина Пригодина.
Когда в имение приезжал Тургенев, они с Аксаковым вместе рыбачили и упражнялись в стрельбе. Им было о чем поговорить — гость уже выпустил знаменитые "Записки охотника".
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево
В "Дворянском гнезде" Тургенева усадьба Лаврецкого напоминает аксаковскую: сад, заросший лопухами, крыжовником и малиной, выходил к пруду — точно такому же, как в Абрамцево. А главная героиня романа, Лиза Калитина, по описанию похожа на Веру, дочь Аксакова.
В персонажах "Отцов и детей" или "Накануне" тоже можно узнать хозяев и гостей дома.
Мекка для художников
Через три десятка лет у наследников Аксакова поместье купил предприниматель и меценат Савва Мамонтов.
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево
При нем здесь подолгу жили художники Репин, Васнецов, Серов, Коровин, Нестеров, Врубель, известные музыканты и актеры. Творческое содружество гостей называлось Абрамцевским художественным кружком.
Они писали картины, собирали предметы крестьянского быта, ставили спектакли. В созданных ими мастерских занимались ремеслами — резьбой по дереву и производством майолики.
"Савва Иванович был женат на Елизавете Сапожниковой. По одной линии она — двоюродная сестра Константина Алексеева (Станиславского — по творческому псевдониму), а по другой — Третьякова. Поэтому многие картины, написанные в Абрамцево, стали золотым фондом Третьяковской галереи", — говорит Марина Пригодина.
Место встречи – главный дом
Сейчас в главном усадебном доме — экспозиция, посвященная семьям Аксаковых, Мамонтовых и их знаменитым друзьям: фотографии, мебель, картины, книги, изданные при жизни авторов.
В мезонине — комната, где часто останавливался Гоголь. Там хранятся его письма и рукописи.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкКрасная гостиная в главном доме. Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник "Абрамцево" в Сергиево-Посадском районе
Красная гостиная в главном доме. Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник "Абрамцево" в Сергиево-Посадском районе
В Красной гостиной — мебель семьи Мамонтовых, их портреты. Именно здесь собирались участники художественного кружка. На синей скатерти — автографы знаменитых гостей, вышитые поверх их росписей женой и дочерью хозяина — Елизаветой Григорьевной и Верой.
В этом интерьере разыгрывали шарады, ставили пантомимы, домашние спектакли. Пьесу драматурга Александра Островского "Снегурочка", костюмы к которой сделали по эскизам Виктора Васнецова, сперва поставили здесь, а потом перенесли на сцену театра Мамонтова. Роль Деда Мороза досталась самому художнику.
Столовая Мамонтовых в Абрамцево
"Гуляя вокруг абрамцевских прудов, Васнецов искал живописную натуру для картины "Аленушка". Глаза девушки он писал с дочери Мамонтовых, Веры. А Алешу Поповича из "Трех богатырей" — с их сына, Андрея", — объясняет Марина Пригодина. И лошадей художник рисовал не по памяти — лучших ему приводили конюхи хозяев.
В столовой усадебного дома Валентин Серов написал "Девочку с персиками" — знаменитый портрет дочери Мамонтовых. И фрукты на столе — из абрамцевской оранжереи, а кленовые листья — из парка. Серова и Коровина — веселых, с удовольствием участвующих в спектаклях, — Мамонтов называл "Коров и Серовин". Как вспоминали дети мецената, они все время что-то придумывали, шутили.
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево
В советское время часть территории имения занимал санаторий. В 1938-м напротив главного дома построили лечебный корпус. Теперь в нем выставка "Абрамцево. Искусство XX века". Там можно увидеть картины Фалька, Кончаловского, Лентулова, скульптуры Веры Мухиной.
Что еще нельзя пропустить в Абрамцево
Действующая церковь Спаса Нерукотворного — один из памятников русского модерна. Возводить ее начали в 1881-м — неслучайно: годом ранее узенькая речка Воря так разлилась, что крестьяне на Пасху не попали в храм на другом берегу.
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево. Церковь Спаса Нерукотворного
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево. Церковь Спаса Нерукотворного
Василий Поленов спроектировал церковь в аскетичном стиле новгородских храмов, но в итоге построили ее по более декоративному, сказочному проекту Васнецова. Он же создал образ Богоматери для иконостаса и украсил клиросы орнаментами и бабочками. Пол церкви выложили в виде цветка из мелких камней с берега Вори.
Иконы для храма писали участники Абрамцевского художественного кружка. Автор главной — образа Спаса Нерукотворного — Илья Репин. В усадьбе он делал первые зарисовки к задуманной там картине "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". В окрестных деревнях мастер находил нужные ему типажи. Так же, как и Михаил Нестеров и Константин Коровин: абрамцевские пейзажи они переносили на холст, а героев картин писали с местных жителей.
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево. "Избушка на курьих ножках"
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево. "Избушка на курьих ножках"
Неподалеку от церкви — беседка в тени деревьев: ее прозвали "избушкой на курьих ножках". Автор проекта — также Виктор Васнецов. Двускатная крыша увенчана резным коньком, на фронтоне сова и летучая мышь — популярные декоративные мотивы русского модерна.
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево. Студия-мастерская
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево. Студия-мастерская
Студия-мастерская, построенная в 1873-м по проекту Виктора Гартмана — единственное деревянное произведение архитектора, сохранившееся до наших дней. Крыльцо, наличники и карнизы украшены тонким резным орнаментом, словно вышивкой. Здесь выставлены живопись и керамика Михаила Врубеля: он часто бывал в усадьбе с женой, оперной певицей Надеждой Забелой, и сыном Саввой, названным в честь мецената. Мастер изготовил для Мамонтовых множество работ — панно, декораций, картин. И даже участвовал в отделке их столичного дома.
Рядом со студией — сказочная "Скамья Врубеля" из цветной обожженной глины, покрытой глазурью. Говорят, что особенно художнику нравилось рисовать эскизы для изразцов. Плитками с цветочным орнаментом украшены почти все печи в постройках усадьбы.
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево. "Скамья Врубеля"
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево. "Скамья Врубеля"
В бане-теремке при Аксаковых парились, а при Мамонтовых она стала флигелем для гостей. Сейчас там хранят изделия абрамцевской столярно-резчицкой мастерской: мебель, предметы быта, изготовленные по эскизам художницы и декоратора Елены Поленовой, сестры Василия Поленова.
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево
Кстати, именно в усадьбе художник познакомился с двоюродной сестрой жены Саввы Мамонтова, Натальей Якунчиковой, и позже женился на ней. На территории построили дом, где семья жила какое-то время. Его прозвали "Поленовской дачей".
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево
По дорожкам в живописном ухоженном усадебном парке и возле прудов приятно погулять в любое время года. Есть здесь дерево великан — дуб, посаженный в 1770-м. Диаметр ствола — около полутора метров, а высота — примерно 30. Гигант огорожен небольшим забором. Работники музея, шутя, называют его старейшим сотрудником учреждения.
Правила посещения усадьбы
Возле входа на территорию имения есть стоянка, велопарковка и кафе.
От железнодорожной станции "Абрамцево" за 20 минут можно дойти до касс по лесной тропе с деревянным настилом.
© Фото : Александр АндреевУсадьба Абрамцево
© Фото : Александр Андреев
Усадьба Абрамцево
Электронные билеты нужно купить не позднее чем за сутки.
Главный усадебный дом можно посетить только с экскурсией — каждый час с десяти утра. Стоимость — 300 рублей. Из-за ковидных ограничений в группе всего 15 человек.
Чтобы побывать в остальных постройках, придется доплатить от 70 до 200 рублей. Или приобрести единый билет за 500.
За прогулку в парке — 60 рублей, но при покупке одного из более дорогих билетов походить по территории можно бесплатно.