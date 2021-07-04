https://ria.ru/20210704/abramtsevo-1739555136.html

Сказочная усадьба под Москвой. Главные достопримечательности Абрамцево

Сказочная усадьба под Москвой. Главные достопримечательности Абрамцево - РИА Новости, 04.07.2021

Сказочная усадьба под Москвой. Главные достопримечательности Абрамцево

Усадьба Абрамцево находится в 60 километрах от Москвы, на дороге в Сергиев Посад. Построили ее в XVIII веке, туда приезжали знаменитые писатели, художники,... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T08:00

2021-07-04T08:00

2021-07-04T08:06

иван тургенев

николай гоголь

михаил врубель

константин коровин

илья репин

валентин серов

василий поленов

туризм

куда поехать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/26372/67/263726758_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_cc8d3c16d0dd7e27c3d79125dd7d6363.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Усадьба Абрамцево находится в 60 километрах от Москвы, на дороге в Сергиев Посад. Построили ее в XVIII веке, туда приезжали знаменитые писатели, художники, скульпторы и артисты. Аксаков написал там сказку "Аленький цветочек", Васнецов — картины "Аленушка" и "Три богатыря", Гоголь читал друзьям второй том "Мертвых душ". Сейчас тут историко-художественный и литературный музей-заповедник. Где увидеть избушку на курьих ножках, баню-теремок и скамью Врубеля — в материале РИА Новости.В гости к писателю АксаковуЗамечательная история Абрамцево началась в 1843-м — тогда барский дом и постройки на берегу реки Воря приобрел писатель Сергей Аксаков. У него гостили Иван Тургенев, Николай Гоголь, Михаил Щепкин, Федор Тютчев.Здесь хозяин усадьбы написал, например, "Сказку ключницы Пелагеи", известную под названием "Аленький цветочек". Страстный рыболов и охотник Аксаков сочинил в Абрамцево "Записки об уженье рыбы", которыми зачитывалась вся Россия. Когда в имение приезжал Тургенев, они с Аксаковым вместе рыбачили и упражнялись в стрельбе. Им было о чем поговорить — гость уже выпустил знаменитые "Записки охотника".В "Дворянском гнезде" Тургенева усадьба Лаврецкого напоминает аксаковскую: сад, заросший лопухами, крыжовником и малиной, выходил к пруду — точно такому же, как в Абрамцево. А главная героиня романа, Лиза Калитина, по описанию похожа на Веру, дочь Аксакова. В персонажах "Отцов и детей" или "Накануне" тоже можно узнать хозяев и гостей дома.Мекка для художниковЧерез три десятка лет у наследников Аксакова поместье купил предприниматель и меценат Савва Мамонтов. При нем здесь подолгу жили художники Репин, Васнецов, Серов, Коровин, Нестеров, Врубель, известные музыканты и актеры. Творческое содружество гостей называлось Абрамцевским художественным кружком.Они писали картины, собирали предметы крестьянского быта, ставили спектакли. В созданных ими мастерских занимались ремеслами — резьбой по дереву и производством майолики.Место встречи – главный домСейчас в главном усадебном доме — экспозиция, посвященная семьям Аксаковых, Мамонтовых и их знаменитым друзьям: фотографии, мебель, картины, книги, изданные при жизни авторов.В мезонине — комната, где часто останавливался Гоголь. Там хранятся его письма и рукописи.В Красной гостиной — мебель семьи Мамонтовых, их портреты. Именно здесь собирались участники художественного кружка. На синей скатерти — автографы знаменитых гостей, вышитые поверх их росписей женой и дочерью хозяина — Елизаветой Григорьевной и Верой.В этом интерьере разыгрывали шарады, ставили пантомимы, домашние спектакли. Пьесу драматурга Александра Островского "Снегурочка", костюмы к которой сделали по эскизам Виктора Васнецова, сперва поставили здесь, а потом перенесли на сцену театра Мамонтова. Роль Деда Мороза досталась самому художнику."Гуляя вокруг абрамцевских прудов, Васнецов искал живописную натуру для картины "Аленушка". Глаза девушки он писал с дочери Мамонтовых, Веры. А Алешу Поповича из "Трех богатырей" — с их сына, Андрея", — объясняет Марина Пригодина. И лошадей художник рисовал не по памяти — лучших ему приводили конюхи хозяев.В столовой усадебного дома Валентин Серов написал "Девочку с персиками" — знаменитый портрет дочери Мамонтовых. И фрукты на столе — из абрамцевской оранжереи, а кленовые листья — из парка. Серова и Коровина — веселых, с удовольствием участвующих в спектаклях, — Мамонтов называл "Коров и Серовин". Как вспоминали дети мецената, они все время что-то придумывали, шутили.В советское время часть территории имения занимал санаторий. В 1938-м напротив главного дома построили лечебный корпус. Теперь в нем выставка "Абрамцево. Искусство XX века". Там можно увидеть картины Фалька, Кончаловского, Лентулова, скульптуры Веры Мухиной.Что еще нельзя пропустить в АбрамцевоДействующая церковь Спаса Нерукотворного — один из памятников русского модерна. Возводить ее начали в 1881-м — неслучайно: годом ранее узенькая речка Воря так разлилась, что крестьяне на Пасху не попали в храм на другом берегу.Василий Поленов спроектировал церковь в аскетичном стиле новгородских храмов, но в итоге построили ее по более декоративному, сказочному проекту Васнецова. Он же создал образ Богоматери для иконостаса и украсил клиросы орнаментами и бабочками. Пол церкви выложили в виде цветка из мелких камней с берега Вори.Иконы для храма писали участники Абрамцевского художественного кружка. Автор главной — образа Спаса Нерукотворного — Илья Репин. В усадьбе он делал первые зарисовки к задуманной там картине "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". В окрестных деревнях мастер находил нужные ему типажи. Так же, как и Михаил Нестеров и Константин Коровин: абрамцевские пейзажи они переносили на холст, а героев картин писали с местных жителей.Неподалеку от церкви — беседка в тени деревьев: ее прозвали "избушкой на курьих ножках". Автор проекта — также Виктор Васнецов. Двускатная крыша увенчана резным коньком, на фронтоне сова и летучая мышь — популярные декоративные мотивы русского модерна.Студия-мастерская, построенная в 1873-м по проекту Виктора Гартмана — единственное деревянное произведение архитектора, сохранившееся до наших дней. Крыльцо, наличники и карнизы украшены тонким резным орнаментом, словно вышивкой. Здесь выставлены живопись и керамика Михаила Врубеля: он часто бывал в усадьбе с женой, оперной певицей Надеждой Забелой, и сыном Саввой, названным в честь мецената. Мастер изготовил для Мамонтовых множество работ — панно, декораций, картин. И даже участвовал в отделке их столичного дома.Рядом со студией — сказочная "Скамья Врубеля" из цветной обожженной глины, покрытой глазурью. Говорят, что особенно художнику нравилось рисовать эскизы для изразцов. Плитками с цветочным орнаментом украшены почти все печи в постройках усадьбы.В бане-теремке при Аксаковых парились, а при Мамонтовых она стала флигелем для гостей. Сейчас там хранят изделия абрамцевской столярно-резчицкой мастерской: мебель, предметы быта, изготовленные по эскизам художницы и декоратора Елены Поленовой, сестры Василия Поленова.Кстати, именно в усадьбе художник познакомился с двоюродной сестрой жены Саввы Мамонтова, Натальей Якунчиковой, и позже женился на ней. На территории построили дом, где семья жила какое-то время. Его прозвали "Поленовской дачей".По дорожкам в живописном ухоженном усадебном парке и возле прудов приятно погулять в любое время года. Есть здесь дерево великан — дуб, посаженный в 1770-м. Диаметр ствола — около полутора метров, а высота — примерно 30. Гигант огорожен небольшим забором. Работники музея, шутя, называют его старейшим сотрудником учреждения.Правила посещения усадьбыВозле входа на территорию имения есть стоянка, велопарковка и кафе.От железнодорожной станции "Абрамцево" за 20 минут можно дойти до касс по лесной тропе с деревянным настилом.Электронные билеты нужно купить не позднее чем за сутки.Главный усадебный дом можно посетить только с экскурсией — каждый час с десяти утра. Стоимость — 300 рублей. Из-за ковидных ограничений в группе всего 15 человек.Чтобы побывать в остальных постройках, придется доплатить от 70 до 200 рублей. Или приобрести единый билет за 500.За прогулку в парке — 60 рублей, но при покупке одного из более дорогих билетов походить по территории можно бесплатно.

https://ria.ru/20210702/pushkinogore-1739269086.html

https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван тургенев, николай гоголь, михаил врубель, константин коровин, илья репин, валентин серов, василий поленов, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть , куда сходить , усадьба, туризм, михаил нестеров, вера мухина, третьяковская галерея, отдых