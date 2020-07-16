Символ Крымского моста кот Мостик начал работать в МИА "Россия сегодня"

На днях Мостик сообщил, что завершает вахту на Крымском мосту, где за главного теперь остается чайка Валера. Кот решил сменить профессию, так как мост уже построили и ввели в эксплуатацию.

Кот Мостик уже переехал в Симферополь. Сегодня у него первый официальный рабочий день в качестве журналиста крымского представительства МИА "Россия сегодня". Наш новый сотрудник уже успел принять участие в первой в его жизни планерке. Кот Мостик на глазах перепрофилируется из строителя в журналиста", — рассказала Дятлова РИА Новости.

По ее словам, в нынешних условиях, когда людям не хватает хороших новостей и чего-то необычного, котоновости станут источником позитива.

"Стратегия и дальнейший план ведения котом Мостиком соцсетей обсуждается. Его подписчиков ждут отчеты из интересных и увлекательных поездок по Крыму, а также разнообразные публикации на актуальную и полезную тематику. Теперь все смогут узнать, что такое профессия журналиста", — добавила Дятлова.

Кот Мостик — ровесник и талисман стройки. Рыжего кота подбросили строителям, когда они только приехали на берег Керченского пролива. Рабочие поселили его в своей бытовке. Кот подрос и стал "инспектором" на стройке. Он наблюдал за погружением свай и опор, а также за сборкой и подъемом пролетов. На стройке для Мостика создали специальный отдел — "Котмостнадзор". Вместе с котом стройку инспектировали чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.