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Символ Крымского моста кот Мостик начал работать в МИА "Россия сегодня"
Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик стал частью журналистского коллектива крымского представительства МИА "Россия сегодня" в Симферополе,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:05
кот мостик
крымский мост
миа "россия сегодня"
симферополь
европа
краснодарский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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кот мостик, крымский мост, миа "россия сегодня", симферополь, европа, краснодарский край, общество

Символ Крымского моста кот Мостик начал работать в МИА "Россия сегодня"

14:26 16.07.2020 (обновлено: 19:05 16.07.2020)
3837
© Аккаунт Кота Мостика в InstagramСимвол Крымского моста кот Мостик в редакции РИА Новости в Симферополе
Символ Крымского моста кот Мостик в редакции РИА Новости в Симферополе
© Аккаунт Кота Мостика в Instagram
Символ Крымского моста кот Мостик в редакции РИА Новости в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик стал частью журналистского коллектива крымского представительства МИА "Россия сегодня" в Симферополе, сообщила руководитель проектов крымского представительства Анна Дятлова.
На днях Мостик сообщил, что завершает вахту на Крымском мосту, где за главного теперь остается чайка Валера. Кот решил сменить профессию, так как мост уже построили и ввели в эксплуатацию.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоКот Мостик
Кот Мостик
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Кот Мостик
"Кот Мостик уже переехал в Симферополь. Сегодня у него первый официальный рабочий день в качестве журналиста крымского представительства МИА "Россия сегодня". Наш новый сотрудник уже успел принять участие в первой в его жизни планерке. Кот Мостик на глазах перепрофилируется из строителя в журналиста", — рассказала Дятлова РИА Новости.
По ее словам, в нынешних условиях, когда людям не хватает хороших новостей и чего-то необычного, котоновости станут источником позитива.
"Стратегия и дальнейший план ведения котом Мостиком соцсетей обсуждается. Его подписчиков ждут отчеты из интересных и увлекательных поездок по Крыму, а также разнообразные публикации на актуальную и полезную тематику. Теперь все смогут узнать, что такое профессия журналиста", — добавила Дятлова.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревКот Мостик
Кот Мостик
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Кот Мостик
Кот Мостик — ровесник и талисман стройки. Рыжего кота подбросили строителям, когда они только приехали на берег Керченского пролива. Рабочие поселили его в своей бытовке. Кот подрос и стал "инспектором" на стройке. Он наблюдал за погружением свай и опор, а также за сборкой и подъемом пролетов. На стройке для Мостика создали специальный отдел — "Котмостнадзор". Вместе с котом стройку инспектировали чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожную часть открыли в мае 2018 года, движение пассажирских поездов началось в декабре 2019-го, а грузовых — в конце минувшего июня.
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Кот МостикКрымский мостМИА "Россия сегодня"СимферопольЕвропаКраснодарский крайОбщество
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