https://ria.ru/20210911/bardin-1749321664.html

Биография Гарри Бардина

Биография Гарри Бардина - РИА Новости, 11.09.2021

Биография Гарри Бардина

Известный российский режиссер анимационного кино Гарри Бардин (настоящее имя Гарри Яковлевич Барденштейн) родился 11 сентября 1941 года в Оренбурге. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T05:13

2021-09-11T05:13

2021-09-11T05:13

справки

гарри бардин

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Известный российский режиссер анимационного кино Гарри Бардин (настоящее имя Гарри Яковлевич Барденштейн) родился 11 сентября 1941 года в Оренбурге. В 1968 году окончил Школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) по классу актерского мастерства. В 1968-1973 годах работал драматическим актером в Театре имени Гоголя, снимался в кино. На его счету небольшие роли в фильмах "Розыгрыш" (1976), "Подарок судьбы" (1977), "Москва слезам не верит" (1979), "Личное дело судьи Ивановой" (1985) и др. Как актер, озвучивал мультфильмы, среди которых "Волшебник Изумрудного города" (1974), "Волк и семеро козлят на новый лад" (1975), "Халиф-аист" (1981). В 1974 году совместно с Василием Ливановым написал пьесу "Дон Жуан", и был приглашен Сергеем Образцовым в качестве режиссера-постановщика в Московский кукольный театр (ныне Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова). В 1975 году Гарри Бардин начал работать режиссером-мультипликатором на киностудии "Союзмультфильм". Первым его мультфильмом стал "Достать до неба", снятый по собственному сценарию. После Бардин поставил множество популярных анимационных фильмов: "Приключения Хомы" (1978), "Летучий корабль" (1979), "Пиф-паф-ой-ой-ой!" (1980), "Дорожная сказка" (1981) и др. Режиссер завоевал признание и успех, используя в своих фильмах разнообразную технику и материалы: это и спички в "Конфликте" (1983), и веревки в "Браке" (1987), и оригами в "Адажио" (2000). Фильм "Выкрутасы" (1987), в котором использовалась проволока, был удостоен "Золотой Пальмовой ветви" Каннского международного кинофестиваля, первого приза ассоциации кинокритиков на МКФ в Лос-Анжелесе (США), приза жюри на кинофестивале в Шанхае (Китай). Кроме того, автор использовал в анимационных фильмах пластилин ("Тяп-ляп, маляры" (1984), "Брэк" (1985)). Его пластилиновая картина "Серый Волк энд Красная Шапочка" (1990) была удостоена премии "Ника", приза министерства культуры Франции, первого приза жюри МКФ в Лос-Анжелесе и многих других наград. В 1991 году Гарри Бардин основал собственную студию "Стайер", которая состояла из создателей пластилинового музыкального мультфильма "Серый Волк энд Красная Шапочка". В 1995 году при поддержке Госкино России на студии был снят получасовой пластилиновый фильм "Кот в сапогах", после чего появились "Чуча" (1997), "Адажио" (2000), "Чуча-2" (2001), "Чуча-3" (2004). В сентябре 2010 года в российский прокат вышел полнометражный мультфильм Гарри Бардина "Гадкий утенок", снятый в традиционной технике кукольной анимации. Премьера мультфильма состоялась на фестивале в Локарно (Швейцария). В 2011 году картина была удостоена премии "Ника" за лучший анимационный фильм. В конце мая 2013 года Гарри Бардин объявил в интернете сбор средств на завершение работы над своей новой картиной "Три мелодии". На производство третьей части фильма деньги собирались на краудфандинговой площадке Planeta.ru. 19 ноября 2013 года картина была представлена в московском киноклубе "Эльдар". В феврале 2016 года в Доме музыки в Москве прошел показ мультфильма Бардина "Слушая Бетховена" – философской притчи, рассказанной языком анимации под музыку "Оды к радости" и "Аллегретто" из Седьмой симфонии Людвига Ван Бетховена. В мае того же года фильм представлял Россию на 69-м Каннском международном кинофестивале. В августе 2016 года "Слушая Бетховена" получил приз президента фестиваля российского кино "Окно в Европу". В 2016 году Гарри Бардин запустил очередной проект в интернете по сбору средств на производство мультфильма по мотивам "Болеро" Мориса Равеля.Деньги были собраны с помощью краудфандинга. Премьера анимационного фильма "Болеро 17" состоялась в 2019 году, а в 2020 году картина была удостоена приза на London Rocks Film Festival. В 2021 году Гарри Бардин представил новый фильм "Песочница", который выполнен в технике пластилиновой анимации и рассказывает аллегоричную историю о детском конфликте на игровой площадке.Почти во всех своих картинах режиссер является автором сценариев. Гарри Бардин написал книгу мемуарных сюжетов "И вот наступило потом... " (2013). Творчество режиссера отмечено различными наградами. Он является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1998 год. В 2011 году он был награжден орденом Почета. Бардин является лауреатом Каннского кинофестиваля (1988), обладателем пяти российских премий "Ника" – за мультфильмы "Серый волк энд Красная шапочка" (1991), "Чуча" (за 1998 год), "Адажио" (за 2000 год), "Чуча 3" (за 2004 год), "Гадкий утенок" (за 2010 год). Режиссер удостоен премии "Триумф" за 2010 год и множества других престижнейших призов со всего мира.Сын Гарри Бардина Павел (1975 года рождения) – кинорежиссер, сценарист, продюсер. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, гарри бардин