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https://ria.ru/20200926/multfilm-1577767377.html
Создатели "Белки и Стрелки": в США наш мультфильм показывают как научпоп
Только сейчас на экраны кинотеатров выходят ленты, которые зрители должны были увидеть еще весной. Первый отечественный мультфильм, показанный сразу после... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T08:00
2020-09-26T08:06
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Павел Сурков. </strong><em>Только сейчас на экраны кинотеатров выходят ленты, которые зрители должны были увидеть еще весной. Первый отечественный мультфильм, показанный сразу после ослабления карантина, — "Белка и Стрелка. Карибская тайна". О новых приключениях любимых героев, состоянии российской анимации и о том, как коронавирус повлиял на кинорынок, РИА Новости рассказали продюсер фильма Вадим Сотсков и один из режиссеров — Екатерина Шабанова. </em>Это уже третья часть о приключениях храбрых собак-космонавтов. На этот раз на долю Белки (Юлия Пересильд), Стрелки (Ирина Пегова), а также их друга крысенка Вени (Евгений Миронов) выпадает сложная миссия: проникнуть на инопланетный космический корабль, который приводнился где-то у карибских берегов и чье появление на Земле грозит обернуться планетарной катастрофой.Неразлучным собакам предстоит встретиться с инопланетянами (одного из которых, кстати, озвучил Сергей Шнуров), а вот у Вени случится самый настоящий роман с ондатрой по имени Мария. <strong>—</strong> <strong>В третьем фильме стало больше шуток и эпизодов с участием крысенка Вени…</strong><strong>Вадим Сотсков </strong><br>— Веня у нас фактически самый главный герой. И что интересно — на его долю выпадает романтический сюжет, и нам это кажется очень удачной находкой. Да и Евгению Миронову, который озвучивал Веню, такой поворот в судьбе его героя очень понравился.<strong>— А почему в каждом новом фильме Белка и Стрелка говорят разными голосами? Их озвучивают новые актрисы. Специально так задумано? </strong><strong>Вадим Сотсков </strong><br>— Нет, так случайно получилось. Просто с момента первого фильма прошло уже десять лет — а у актрис меняются голоса сильнее, чем у Жени Миронова. Поэтому Веня у нас говорит одним голосом, а вот Белка и Стрелка — разными. <strong>Екатерина Шабанова</strong><br>— Мне, вообще, кажется, что этот фильм — очень удачный с точки зрения подбора голосов актеров. Причем многие вещи оказались для нас самих неожиданными. Например, Сергей Шнуров должен был озвучивать другого персонажа, но на пробах решил попробовать еще и инопланетянина Слонежа — и мы поняли, что это и есть точное попадание. <strong>— А откуда взялись Карибы? Как вообще появилась идея отправить Белку и Стрелку в экзотические страны? </strong><strong>Вадим Сотсков </strong><br>— У нас с самого начала была идея моря. А Карибы — такое место замечательное, колоритное, красивое, небо голубое, яркое — то, что нужно для мультика. И необычное — соответственно, можно придумать интересных экзотических персонажей. У нас там появляются и попугаи, и пираты-медузы, и ондатра Мария. <strong>— У этой истории может быть хорошая прокатная судьба, несмотря на тяжелую ситуацию в киномире в целом? </strong><strong>Вадим Сотсков </strong><br>— Посмотрим. Понимаете, для нас фильм еще не закончен. Логическое завершение наступит месяца через полтора, когда пройдет прокат, — и мы посмотрим, что дальше, что будет с международным рынком.Например, сейчас в США в нескольких планетариях, научных музеях, где есть кинотеатры, нашу "Белку и Стрелку" показывают как научпоп. Для большинства иностранных детей и даже взрослых это откровение, они не знают, что первые животные, которые полетели в космос и вернулись, были именно собаками. <strong>— Есть ли у вас ощущение, что сегодня рынок анимации переживает кризис? </strong><strong>Екатерина Шабанова</strong> <br>— Этот кризис был давно, но именно сейчас мы начинаем выходить из этого положения. Раньше все анимационные сериалы были одинаковые, а теперь приходят молодые сценаристы и вносят что-то свое. До коронавируса анимация была на подъеме, и сейчас тоже идет развитие, если говорить прежде всего о технологиях. У нас очень сильные специалисты в области спецэффектов, некоторые работают в Disney. К сожалению, после карантина подниматься, похоже, отрасль будет долго. <strong>Вадим Сотсков </strong><br>— Очень сложно понять, где сделаны многие наши фильмы: в России, Китае или Латинской Америке. Большая удача — разработать персонажа так, чтобы это было наше национальное и чтобы было интересно во всем мире. С Белкой и Стрелкой это получилось. И еще с некоторыми другими российскими проектами: "Смешарики", "Маша и Медведь". <strong>— Возвращаясь к кризису идей: вот, например, "Союзмультфильм" реанимирует старых героев — "Простоквашино" или "Ну, погоди!". Это потому, что новых придумать не могут?</strong><strong>Екатерина Шабанова </strong><br>— Мне кажется, что нет, просто это их наследие, и они хотят его вернуть. Скорее всего, они начнут выпускать новые работы, но сперва нужно напомнить о себе. Это вполне нормально для рынка. <strong>— А что происходит с традиционной — рисованной или кукольной — анимацией? Неужели вскоре все будет исключительно в 3D? </strong><strong>Екатерина Шабанова </strong><br>— Раньше 2D-анимация была очень трудозатратной: калька, бумага, рисунок. А сейчас программы значительно упрощают процесс, и 2D опять преобладает, ведь 3D — очень дорогое удовольствие. Но рисованная анимация жила, живет и будет жить. Что касается кукольной — ее "Союзмультфильм" тоже пытается возродить. Гарри Бардин, наш великий режиссер, продолжает очень успешно работать в этом жанре. <strong>Вадим Сотсков </strong><br>— Есть и кукольная анимация — например, студии "Лайка", — достаточно успешная и с коммерческой точки зрения. Да, конечно, зритель привык к 3D и хочет видеть определенную картинку, более богатую, более насыщенную. В 3D ты можешь передать больше деталей, чем в рисованной. Конечно, такая анимация будет занимать лидирующие позиции во всем мире, но есть и те, кто готов и продолжает работать в традиционной манере.<strong>— Возвращаясь к "Белке и Стрелке": кто в фильме любимый персонаж? И почему?</strong><strong>Екатерина Шабанова</strong> <br>— У меня — Стрелка. Она ближе к народу. Часто попадает в смешные и нелепые ситуации и не всегда знает, как из них выкарабкаться. А если и выкарабкивается, то очень смешным способом. Белка, напротив, такая строгая мама, всегда следует инструкции. Но Стрелка более забавная, на этом они и играют — получается дуэт персонажей, и это смотрится интересно. <strong>— Ну и тогда самый главный вопрос: а почему в кино Белка ходит на двух лапах, а Стрелка </strong>—<strong> на четырех?</strong><strong>Екатерина Шабанова</strong> <br>— Это придумала наш главный режиссер Инна Евланникова. Ей показалось, что можно еще сделать такое различие персонажей: Белка ведет себя больше как человек, а Стрелка — как собачка. <strong>— Есть ли у студии ближайшие планы на новые фильмы, или все зависит от успеха "Белки и Стрелки"?</strong><strong>Вадим Сотсков</strong><br>— У нас целый пул проектов. В производстве фильм "Кощей. Похититель невест", где мы ушли от лубка, осовременили образы персонажей для того, чтобы они были понятны зрителю во всем мире. В итоге получилась история о любви, которая может быть интересна и взрослым и детям. Еще у нас в разработке фильм с французскими партнерами, он называется "Мушкетеры царя", это такое историческое фэнтези времен Петра Первого. Иными словами, на ближайшие пять лет мы понимаем, что делаем.
https://ria.ru/20200915/kharlamov-1577248466.html
https://ria.ru/20200621/1573260224.html
https://ria.ru/20200601/1572165835.html
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что посмотреть , лучшие фильмы, фильмы, кино и сериалы, юлия пересильд, вадим сотсков, ирина пегова, союзмультфильм, маша и медведи, евгений миронов, шнур (сергей шнуров), гарри бардин

Создатели "Белки и Стрелки": в США наш мультфильм показывают как научпоп

08:00 26.09.2020 (обновлено: 08:06 26.09.2020)
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© Студия "КиноАтис"Кадр из мультфильма "Белка и Стрелка. Карибская Тайна"
Кадр из мультфильма Белка и Стрелка. Карибская Тайна - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Студия "КиноАтис"
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Только сейчас на экраны кинотеатров выходят ленты, которые зрители должны были увидеть еще весной. Первый отечественный мультфильм, показанный сразу после ослабления карантина, — "Белка и Стрелка. Карибская тайна". О новых приключениях любимых героев, состоянии российской анимации и о том, как коронавирус повлиял на кинорынок, РИА Новости рассказали продюсер фильма Вадим Сотсков и один из режиссеров — Екатерина Шабанова.
Это уже третья часть о приключениях храбрых собак-космонавтов. На этот раз на долю Белки (Юлия Пересильд), Стрелки (Ирина Пегова), а также их друга крысенка Вени (Евгений Миронов) выпадает сложная миссия: проникнуть на инопланетный космический корабль, который приводнился где-то у карибских берегов и чье появление на Земле грозит обернуться планетарной катастрофой.
Неразлучным собакам предстоит встретиться с инопланетянами (одного из которых, кстати, озвучил Сергей Шнуров), а вот у Вени случится самый настоящий роман с ондатрой по имени Мария.
В третьем фильме стало больше шуток и эпизодов с участием крысенка Вени…
Вадим Сотсков
— Веня у нас фактически самый главный герой. И что интересно — на его долю выпадает романтический сюжет, и нам это кажется очень удачной находкой. Да и Евгению Миронову, который озвучивал Веню, такой поворот в судьбе его героя очень понравился.
© Студия "КиноАтис"Кадр из мультфильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна"
Кадр из мультфильма Белка и Стрелка. Карибская Тайна - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Студия "КиноАтис"
Кадр из мультфильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна"
— А почему в каждом новом фильме Белка и Стрелка говорят разными голосами? Их озвучивают новые актрисы. Специально так задумано?
Вадим Сотсков
— Нет, так случайно получилось. Просто с момента первого фильма прошло уже десять лет — а у актрис меняются голоса сильнее, чем у Жени Миронова. Поэтому Веня у нас говорит одним голосом, а вот Белка и Стрелка — разными.
Екатерина Шабанова
— Мне, вообще, кажется, что этот фильм — очень удачный с точки зрения подбора голосов актеров. Причем многие вещи оказались для нас самих неожиданными. Например, Сергей Шнуров должен был озвучивать другого персонажа, но на пробах решил попробовать еще и инопланетянина Слонежа — и мы поняли, что это и есть точное попадание.
© Студия "КиноАтис"Кадр из мультфильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна"
Кадр из мультфильма Белка и Стрелка. Карибская Тайна - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Студия "КиноАтис"
Кадр из мультфильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна"
— А откуда взялись Карибы? Как вообще появилась идея отправить Белку и Стрелку в экзотические страны?
Вадим Сотсков
— У нас с самого начала была идея моря. А Карибы — такое место замечательное, колоритное, красивое, небо голубое, яркое — то, что нужно для мультика. И необычное — соответственно, можно придумать интересных экзотических персонажей. У нас там появляются и попугаи, и пираты-медузы, и ондатра Мария.
© Студия "КиноАтис"Кадр из мультфильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна"
Кадр из мультфильма Белка и Стрелка. Карибская Тайна - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Студия "КиноАтис"
Кадр из мультфильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна"
— У этой истории может быть хорошая прокатная судьба, несмотря на тяжелую ситуацию в киномире в целом?
Вадим Сотсков
— Посмотрим. Понимаете, для нас фильм еще не закончен. Логическое завершение наступит месяца через полтора, когда пройдет прокат, — и мы посмотрим, что дальше, что будет с международным рынком.
Например, сейчас в США в нескольких планетариях, научных музеях, где есть кинотеатры, нашу "Белку и Стрелку" показывают как научпоп. Для большинства иностранных детей и даже взрослых это откровение, они не знают, что первые животные, которые полетели в космос и вернулись, были именно собаками.
© Студия "КиноАтис"Постер к мультфильму "Белка и Стрелка. Карибская тайна"
Постер к мультфильму Белка и Стрелка. Карибская Тайна - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Студия "КиноАтис"
Постер к мультфильму "Белка и Стрелка. Карибская тайна"
— Есть ли у вас ощущение, что сегодня рынок анимации переживает кризис?
Екатерина Шабанова
— Этот кризис был давно, но именно сейчас мы начинаем выходить из этого положения. Раньше все анимационные сериалы были одинаковые, а теперь приходят молодые сценаристы и вносят что-то свое. До коронавируса анимация была на подъеме, и сейчас тоже идет развитие, если говорить прежде всего о технологиях. У нас очень сильные специалисты в области спецэффектов, некоторые работают в Disney. К сожалению, после карантина подниматься, похоже, отрасль будет долго.
Вадим Сотсков
— Очень сложно понять, где сделаны многие наши фильмы: в России, Китае или Латинской Америке. Большая удача — разработать персонажа так, чтобы это было наше национальное и чтобы было интересно во всем мире. С Белкой и Стрелкой это получилось. И еще с некоторыми другими российскими проектами: "Смешарики", "Маша и Медведь".
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— Возвращаясь к кризису идей: вот, например, "Союзмультфильм" реанимирует старых героев — "Простоквашино" или "Ну, погоди!". Это потому, что новых придумать не могут?
Екатерина Шабанова
— Мне кажется, что нет, просто это их наследие, и они хотят его вернуть. Скорее всего, они начнут выпускать новые работы, но сперва нужно напомнить о себе. Это вполне нормально для рынка.
— А что происходит с традиционной — рисованной или кукольной — анимацией? Неужели вскоре все будет исключительно в 3D?
Екатерина Шабанова
— Раньше 2D-анимация была очень трудозатратной: калька, бумага, рисунок. А сейчас программы значительно упрощают процесс, и 2D опять преобладает, ведь 3D — очень дорогое удовольствие. Но рисованная анимация жила, живет и будет жить. Что касается кукольной — ее "Союзмультфильм" тоже пытается возродить. Гарри Бардин, наш великий режиссер, продолжает очень успешно работать в этом жанре.
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Вадим Сотсков
— Есть и кукольная анимация — например, студии "Лайка", — достаточно успешная и с коммерческой точки зрения. Да, конечно, зритель привык к 3D и хочет видеть определенную картинку, более богатую, более насыщенную. В 3D ты можешь передать больше деталей, чем в рисованной. Конечно, такая анимация будет занимать лидирующие позиции во всем мире, но есть и те, кто готов и продолжает работать в традиционной манере.
— Возвращаясь к "Белке и Стрелке": кто в фильме любимый персонаж? И почему?
Екатерина Шабанова
— У меня — Стрелка. Она ближе к народу. Часто попадает в смешные и нелепые ситуации и не всегда знает, как из них выкарабкаться. А если и выкарабкивается, то очень смешным способом. Белка, напротив, такая строгая мама, всегда следует инструкции. Но Стрелка более забавная, на этом они и играют — получается дуэт персонажей, и это смотрится интересно.
© Студия "КиноАтис"Кадр из мультфильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна"
Кадр из мультфильма Белка и Стрелка. Карибская Тайна - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Студия "КиноАтис"
Кадр из мультфильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна"
— Ну и тогда самый главный вопрос: а почему в кино Белка ходит на двух лапах, а Стрелка на четырех?
Екатерина Шабанова
— Это придумала наш главный режиссер Инна Евланникова. Ей показалось, что можно еще сделать такое различие персонажей: Белка ведет себя больше как человек, а Стрелка — как собачка.
— Есть ли у студии ближайшие планы на новые фильмы, или все зависит от успеха "Белки и Стрелки"?
Вадим Сотсков
— У нас целый пул проектов. В производстве фильм "Кощей. Похититель невест", где мы ушли от лубка, осовременили образы персонажей для того, чтобы они были понятны зрителю во всем мире. В итоге получилась история о любви, которая может быть интересна и взрослым и детям. Еще у нас в разработке фильм с французскими партнерами, он называется "Мушкетеры царя", это такое историческое фэнтези времен Петра Первого. Иными словами, на ближайшие пять лет мы понимаем, что делаем.
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Культурачто посмотретьлучшие фильмыфильмыКино и сериалыЮлия ПересильдВадим СотсковИрина ПеговаСоюзмультфильмМаша и МедведиЕвгений МироновШнур (Сергей Шнуров)Гарри Бардин
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