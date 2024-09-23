https://ria.ru/20240923/bardin-1974214136.html
Мультипликатор Бардин опроверг информацию о госпитализации
Мультипликатор Бардин опроверг информацию о госпитализации - РИА Новости, 23.09.2024
Мультипликатор Бардин опроверг информацию о госпитализации
Мультипликатор Гарри Бардин опроверг РИА Новости информацию и своей экстренной госпитализации, отметив, что находится на плановом обследовании и чувствует себя... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:06
2024-09-23T12:06
2024-09-23T12:06
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мультипликатор Гарри Бардин опроверг РИА Новости информацию и своей экстренной госпитализации, отметив, что находится на плановом обследовании и чувствует себя прекрасно. Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Бардин якобы экстренно госпитализирован в Москве. "Я чувствую себя прекрасно. Это дежурное обследование", - сказал мультипликатор, назвав сообщения о своей экстренной госпитализации фейком. Бардин родился 11 сентября 1941 года в Оренбурге. В 1968 году окончил Школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ). В 1975 году он начал работать режиссером-мультипликатором на киностудии "Союзмультфильм". Первым его мультфильмом стал "Достать до неба", снятый по собственному сценарию. После Бардин поставил множество популярных анимационных фильмов: "Приключения Хомы" (1978), "Летучий корабль" (1979), "Пиф-паф-ой-ой-ой!" (1980), "Дорожная сказка" (1981) и другие. В 1991 году Гарри Бардин основал собственную студию "Стайер", которая состояла из создателей пластилинового музыкального мультфильма "Серый Волк энд Красная Шапочка". В сентябре 2010 года в российский прокат вышел полнометражный мультфильм Гарри Бардина "Гадкий утенок", снятый в традиционной технике кукольной анимации. Бардин озвучивал мультфильмы, среди которых "Волшебник Изумрудного города" (1974), "Волк и семеро козлят на новый лад" (1975), "Халиф-аист" (1981). Он также снимался в фильмах "Розыгрыш" (1976), "Подарок судьбы" (1977), "Москва слезам не верит" (1979), "Личное дело судьи Ивановой" (1985) и в других.
https://ria.ru/20240619/bardukov-1954099488.html
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москва, оренбург, гарри бардин, союзмультфильм, новости культуры
Культура, Москва, Оренбург, Гарри Бардин, Союзмультфильм, Новости культуры
Мультипликатор Бардин опроверг информацию о госпитализации
Мультипликатор Гарри Бардин опроверг сообщения об экстренной госпитализации
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мультипликатор Гарри Бардин опроверг РИА Новости информацию и своей экстренной госпитализации, отметив, что находится на плановом обследовании и чувствует себя прекрасно.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Бардин якобы экстренно госпитализирован в Москве
.
"Я чувствую себя прекрасно. Это дежурное обследование", - сказал мультипликатор, назвав сообщения о своей экстренной госпитализации фейком.
Бардин родился 11 сентября 1941 года в Оренбурге
. В 1968 году окончил Школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ). В 1975 году он начал работать режиссером-мультипликатором на киностудии "Союзмультфильм
".
Первым его мультфильмом стал "Достать до неба", снятый по собственному сценарию. После Бардин поставил множество популярных анимационных фильмов: "Приключения Хомы" (1978), "Летучий корабль" (1979), "Пиф-паф-ой-ой-ой!" (1980), "Дорожная сказка" (1981) и другие.
В 1991 году Гарри Бардин основал собственную студию "Стайер", которая состояла из создателей пластилинового музыкального мультфильма "Серый Волк энд Красная Шапочка". В сентябре 2010 года в российский прокат вышел полнометражный мультфильм Гарри Бардина "Гадкий утенок", снятый в традиционной технике кукольной анимации.
Бардин озвучивал мультфильмы, среди которых "Волшебник Изумрудного города" (1974), "Волк и семеро козлят на новый лад" (1975), "Халиф-аист" (1981). Он также снимался в фильмах "Розыгрыш" (1976), "Подарок судьбы" (1977), "Москва слезам не верит" (1979), "Личное дело судьи Ивановой" (1985) и в других.