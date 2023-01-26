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Следите за губами: как знаменитые актеры попадали на озвучку мультфильмов - РИА Новости, 26.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230126/kino-1847190019.html
Следите за губами: как знаменитые актеры попадали на озвучку мультфильмов
Следите за губами: как знаменитые актеры попадали на озвучку мультфильмов - РИА Новости, 26.01.2023
Следите за губами: как знаменитые актеры попадали на озвучку мультфильмов
В российский прокат выходит анимация "Изумительный Морис", в которой главных героев озвучили Хью Лори, Эмилия Кларк, Дэвид Тьюлис. Это необычная история про... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T08:00
2023-01-26T11:28
чебурашка
анатолий папанов
василий ливанов
союзмультфильм
мосфильм
the beatles
анджелина джоли (войт)
уилл смит
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В российский прокат выходит анимация "Изумительный Морис", в которой главных героев озвучили Хью Лори, Эмилия Кларк, Дэвид Тьюлис. Это необычная история про кота, проворачивающего аферы вместе с говорящими крысами. Но за кадром мультфильмов иногда происходят не менее удивительные случаи. О том, как нашли "голос" советского Карлсона, кому подражал Пятачок из "Винни Пуха", чем отличилась "Белоснежка" и какая связь между "Шреком" и Россией, — в материале РИА Новости.Советская классикаЧебурашка, Заяц из "Ну, погоди!" и еще десяток персонажей говорят знаменитым "детским" голосом Клары Румяновой. С рождения у нее был низкий тембр, альт. Но в студенческие годы артистка сильно простудилась, несколько месяцев общалась с помощью записок, и, когда речь вернулась, тембр сильно повысился.Впервые этим воспользовались в картине "Сельский врач". Младенец, участвовавший в одной из сцен, уснул, его долго не могли заставить заплакать. Тогда актриса сделала это за него. Потом записали и заплакавшего ребенка, но вариант Румяновой признали лучшим. И она прославилась на весь "Мосфильм".Первые предложения "Союзмультфильма" актриса отвергала, но с 1960-х стала одним из звездных голосов студии.На роль Зайца из "Ну, погоди!" ее утвердили без проб: режиссер Вячеслав Котеночкин сразу рассчитывал только на нее. Длинноухому даже сделали голубые глаза, как у Румяновой.А Волка озвучил Анатолий Папанов. У него с детства был неправильный прикус, из-за чего он говорил с характерными шипящими.Волк стал невероятно популярен, чем Папанов был недоволен: жаловался, что этот персонаж "перегрыз" всю его "актерскую биографию".Неповторимый тембр Василия Ливанова — у крокодила Гены, Удава из "38 попугаев", английского пса-сыщика в мультфильме "Пес в сапогах" и, конечно, Карлсона.Ливанов часто заходил к художникам "Союзмультфильма" играть в шахматы. Однажды те признались, что не могут найти главного героя. Актер предложил себя, и всем понравилось. Причем в этой роли он пародировал режиссера Григория Рошаля.Астрид Линдгрен, посмотрев советский мультфильм, захотела лично познакомиться с актером. Она услышала в нем именно того, о ком писала.Советский Винни Пух обрел голос тоже случайно. Режиссер Федор Хитрук перепробовал многих, но никто не подошел. Забраковали и Евгения Леонова — слишком низкий голос для детской сказки.Тогда звукооператор Георгий Мартынюк предложил чуть ускорить запись — и получилось то что надо. Тот же прием использовали и для других персонажей "Винни Пуха". А Ия Саввина, озвучившая Пятачка, признавалась, что немного пародировала Беллу Ахмадулину.Волшебный саундтрекСчитается, что первый в истории коммерческий саундтрек звучит в мультфильме "Белоснежка и семь гномов". Уолт Дисней выпустил пластинку с песнями главных героев в 1938-м. Из советских мультфильмов в музыкальном плане выделяются прежде всего "Бременские музыканты".Предполагалось, что озвучкой займутся солистка квартета "Аккорд" Зоя Харабадзе, Олег Янковский, Зиновий Гердт, Андрей Миронов, Олег Анофриев. Но в день записи (в полночь, потому что в другое время студия была занята) все по разным причинам не приехали, до места добрался только Анофриев.В итоге он и спел за всех персонажей, кроме Принцессы и Осла. Тексты к музыкальным номерам мультфильма "Летучий корабль" Гарри Бардина написал Юрий Энтин. Сложнее всего пришлось с Водяным — в сценарии почти ничего не говорилось об этом персонаже. Чтобы лучше его понять, поэт сочинял, сидя в ванной и представляя себя сказочным существом.В оригинале "Красавицы и чудовища" главного героя озвучивает Робби Бенсон, известный своим характерным раскатистым тембром. А в китайской версии заколдованный принц говорит и поет голосом Джеки Чана.Немногие знают, что он выпустил 20 альбомов — на английском, японском и двух диалектах китайского.Визуальные эффектыИногда мультипликаторы пародируют артистов. Так, петь для проекта "Книга джунглей" приглашали The Beatles, им предлагали роли колоритных стервятников. Но музыканты отказались: по одной версии — из-за несовпадения графиков, по другой — из-за того, что Джон Леннон был против этой идеи.Тогда художники решили прибегнуть к карикатуре. В итоге у этих птиц в мультфильме узнаваемые прически битлов, а реплики они произносят с ливерпульским акцентом.А прототип знаменитого огра Шрека — француз с Урала! Речь про Мориса Тийе, одного из самых кассовых рестлеров 1940-х.Он родился в России, провел детство в Санкт-Петербурге, учился на адвоката в Тулузе. Но ему поставили диагноз: акромегалия. Это когда кости человека разрастаются и утолщаются, особенно в лицевой части. Так что о карьере юриста пришлось забыть.Внешность Тийе стала очень необычной, а спортивные достижения сделали его звездой. Аниматор Уильям Стейг срисовал с него Шрека.Ужимки Осла — от Эдди Мерфи, грация и жесты Кота — от Антонио Бандераса. Актеров даже просили играть некоторые сцены при начитывании текста, чтобы потом перенести движения и мимику на экран.То же самое можно сказать, например, о внешности героев "Подводной братвы", которых озвучили Уилл Смит и Анджелина Джоли.У локаций также есть прототипы: дворец в "Аладдине" — это Тадж-Махал, замок из "Спящей красавицы" — Нойшванштайн, Дремучий лес — прообраз Нью-Фореста в Хэмпшире, а Царьград из франшизы про трех богатырей напоминает Стамбул.Какой богатой бы ни была фантазия мультипликаторов, анимация всегда основана на реальности.
https://ria.ru/20230121/kino-1846334873.html
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Анна Нехаева
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РИА Новости
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чебурашка, анатолий папанов, василий ливанов, союзмультфильм, мосфильм, the beatles, анджелина джоли (войт), уилл смит, нонна гришаева, антонио бандерас, эдди мерфи, евгений леонов, андрей миронов, гарри бардин, астрид линдгрен, джон леннон, олег анофриев, джеки чан, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть
Чебурашка, Анатолий Папанов, Василий Ливанов, Союзмультфильм, Мосфильм, The Beatles, Анджелина Джоли (Войт), Уилл Смит, Нонна Гришаева, Антонио Бандерас, Эдди Мерфи, Культура, Евгений Леонов, Андрей Миронов, Гарри Бардин, Астрид Линдгрен, Джон Леннон, Олег Анофриев, Джеки Чан, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть
08:00 26.01.2023 (обновлено: 11:28 26.01.2023)
 

Следите за губами: как знаменитые актеры попадали на озвучку мультфильмов

© Союзмультфильм (1969-2006)Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
Кадр из мультфильма Ну, погоди!
© Союзмультфильм (1969-2006)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В российский прокат выходит анимация "Изумительный Морис", в которой главных героев озвучили Хью Лори, Эмилия Кларк, Дэвид Тьюлис. Это необычная история про кота, проворачивающего аферы вместе с говорящими крысами. Но за кадром мультфильмов иногда происходят не менее удивительные случаи. О том, как нашли "голос" советского Карлсона, кому подражал Пятачок из "Винни Пуха", чем отличилась "Белоснежка" и какая связь между "Шреком" и Россией, — в материале РИА Новости.

Советская классика

Чебурашка, Заяц из "Ну, погоди!" и еще десяток персонажей говорят знаменитым "детским" голосом Клары Румяновой. С рождения у нее был низкий тембр, альт. Но в студенческие годы артистка сильно простудилась, несколько месяцев общалась с помощью записок, и, когда речь вернулась, тембр сильно повысился.
Впервые этим воспользовались в картине "Сельский врач". Младенец, участвовавший в одной из сцен, уснул, его долго не могли заставить заплакать. Тогда актриса сделала это за него. Потом записали и заплакавшего ребенка, но вариант Румяновой признали лучшим. И она прославилась на весь "Мосфильм".
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанкРежиссер фильмов о Чебурашке Роман Качанов (в центре) и артисты, озвучивающие роли героев в фильме "Речка крокодила Гены", Клара Румянова (слева) и Василий Ливанов.
Режиссер фильмов о Чебурашке Роман Качанов (в центре) и артисты, озвучивающие роли героев в фильме Речка крокодила Гены, Клара Румянова (слева) и Василий Ливанов
1 из 3
Режиссер фильмов о Чебурашке Роман Качанов (в центре) и артисты, озвучивающие роли героев в фильме "Речка крокодила Гены", Клара Румянова (слева) и Василий Ливанов.
© РИА Новости / Владимир Родионов
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© РИА Новости / И. Бреннер / Перейти в медиабанк

Кадр из мультипликационного фильма "Ну, погоди!" Студия "Союзмультфильм". 1972. Режиссер Вячеслав Котеночкин. Сценаристы Александр Курляндский, Аркадий Хайт

Кадр из мультипликационного фильма Ну, погоди!
2 из 3

Кадр из мультипликационного фильма "Ну, погоди!" Студия "Союзмультфильм". 1972. Режиссер Вячеслав Котеночкин. Сценаристы Александр Курляндский, Аркадий Хайт

© РИА Новости / И. Бреннер
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанк

Заслуженный деятель искусств РСФСР, режиссер киностудии "Союзмультфильм" Вячеслав Котеночкин

Режиссер Вячеслав Котеночкин
3 из 3

Заслуженный деятель искусств РСФСР, режиссер киностудии "Союзмультфильм" Вячеслав Котеночкин

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
1 из 3
Режиссер фильмов о Чебурашке Роман Качанов (в центре) и артисты, озвучивающие роли героев в фильме "Речка крокодила Гены", Клара Румянова (слева) и Василий Ливанов.
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
2 из 3

Кадр из мультипликационного фильма "Ну, погоди!" Студия "Союзмультфильм". 1972. Режиссер Вячеслав Котеночкин. Сценаристы Александр Курляндский, Аркадий Хайт

© РИА Новости / И. Бреннер
Перейти в медиабанк
3 из 3

Заслуженный деятель искусств РСФСР, режиссер киностудии "Союзмультфильм" Вячеслав Котеночкин

© РИА Новости / Галина Кмит
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Первые предложения "Союзмультфильма" актриса отвергала, но с 1960-х стала одним из звездных голосов студии.
На роль Зайца из "Ну, погоди!" ее утвердили без проб: режиссер Вячеслав Котеночкин сразу рассчитывал только на нее. Длинноухому даже сделали голубые глаза, как у Румяновой.
А Волка озвучил Анатолий Папанов. У него с детства был неправильный прикус, из-за чего он говорил с характерными шипящими.
© Фото : Союзмультфильм (1969-2006)Новые серии "Ну, погоди!"
Новые серии Ну, погоди!
1 из 3
Новые серии "Ну, погоди!"
© Фото : Союзмультфильм (1969-2006)
© РИА Новости / И. Бреннер / Перейти в медиабанк

Кадр из VII выпуска мультфильма "Ну, погоди!", снятого на студии "Союзмультфильм"

Кадр из мультфильма Ну, погоди!
2 из 3

Кадр из VII выпуска мультфильма "Ну, погоди!", снятого на студии "Союзмультфильм"

© РИА Новости / И. Бреннер
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© РИА Новости / Виталий Арутюнов / Перейти в медиабанкНародный артист СССР Анатолий Папанов
Народный артист СССР Анатолий Папанов
3 из 3
Народный артист СССР Анатолий Папанов
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в медиабанк
1 из 3
Новые серии "Ну, погоди!"
© Фото : Союзмультфильм (1969-2006)
2 из 3

Кадр из VII выпуска мультфильма "Ну, погоди!", снятого на студии "Союзмультфильм"

© РИА Новости / И. Бреннер
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3 из 3
Народный артист СССР Анатолий Папанов
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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"Правильной речь моя так и не стала. Не из-за нее ли я получал роли малосимпатичных типов? Да и Волк заговорил моим голосом тоже, наверное, поэтому", — рассказывал актер.

Волк стал невероятно популярен, чем Папанов был недоволен: жаловался, что этот персонаж "перегрыз" всю его "актерскую биографию".
Неповторимый тембр Василия Ливанова — у крокодила Гены, Удава из "38 попугаев", английского пса-сыщика в мультфильме "Пес в сапогах" и, конечно, Карлсона.
© Союзмультфильм (1968)Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон"
Кадр из мультфильма Малыш и Карлсон
1 из 3
Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон"
© Союзмультфильм (1968)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Персонажи мультфильма "38 попугаев" на открытии выставки "Нереальные герои. Художники и персонажи "Союзмультфильма"

Персонажи мультфильма 38 попугаев
2 из 3

Персонажи мультфильма "38 попугаев" на открытии выставки "Нереальные герои. Художники и персонажи "Союзмультфильма"

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© Союзмультфильм (1981)

Кадр из мультфильма "Пес в сапогах"

Кадр из мультфильма Пёс в сапогах
3 из 3

Кадр из мультфильма "Пес в сапогах"

© Союзмультфильм (1981)
1 из 3
Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон"
© Союзмультфильм (1968)
2 из 3

Персонажи мультфильма "38 попугаев" на открытии выставки "Нереальные герои. Художники и персонажи "Союзмультфильма"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 3

Кадр из мультфильма "Пес в сапогах"

© Союзмультфильм (1981)
Ливанов часто заходил к художникам "Союзмультфильма" играть в шахматы. Однажды те признались, что не могут найти главного героя. Актер предложил себя, и всем понравилось. Причем в этой роли он пародировал режиссера Григория Рошаля.
© РИА НовостиВасилий Ливанов
Василий Ливанов - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости
Василий Ливанов
Астрид Линдгрен, посмотрев советский мультфильм, захотела лично познакомиться с актером. Она услышала в нем именно того, о ком писала.
Советский Винни Пух обрел голос тоже случайно. Режиссер Федор Хитрук перепробовал многих, но никто не подошел. Забраковали и Евгения Леонова — слишком низкий голос для детской сказки.
© Союзмультфильм (1969)Кадр из мультфильма "Винни Пух"
Кадр из мультфильма Винни-Пух
© Союзмультфильм (1969)
Кадр из мультфильма "Винни Пух"
Тогда звукооператор Георгий Мартынюк предложил чуть ускорить запись — и получилось то что надо. Тот же прием использовали и для других персонажей "Винни Пуха". А Ия Саввина, озвучившая Пятачка, признавалась, что немного пародировала Беллу Ахмадулину.
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Кадр из мультипликационного фильма "Винни Пух и день забот" по одноименной сказке А. Милна. Режиссеры — Федор Хитрук и Геннадий Сокольский. Автор сценария — Борис Заходер. Студия "Союзмультфильм". 1972 год

Кадр из мультфильма Винни-Пух и день забот, 1972 год
1 из 3

Кадр из мультипликационного фильма "Винни Пух и день забот" по одноименной сказке А. Милна. Режиссеры — Федор Хитрук и Геннадий Сокольский. Автор сценария — Борис Заходер. Студия "Союзмультфильм". 1972 год

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Кадр из мультфильма "Винни Пух и день забот". 1971 год. Режиссер — Федор Хитрук, художники — В. Зуйков и Э. Назаров. Киностудия "Союзмультфильм"

Кадр из мультфильма Винни-Пух и день забот, 1971 год
2 из 3

Кадр из мультфильма "Винни Пух и день забот". 1971 год. Режиссер — Федор Хитрук, художники — В. Зуйков и Э. Назаров. Киностудия "Союзмультфильм"

© РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

Народный артист СССР Евгений Леонов в сцене из фильма "Зигзаг удачи"

Леонов в сцене из фильма Зигзаг удачи
3 из 3

Народный артист СССР Евгений Леонов в сцене из фильма "Зигзаг удачи"

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 3

Кадр из мультипликационного фильма "Винни Пух и день забот" по одноименной сказке А. Милна. Режиссеры — Федор Хитрук и Геннадий Сокольский. Автор сценария — Борис Заходер. Студия "Союзмультфильм". 1972 год

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3

Кадр из мультфильма "Винни Пух и день забот". 1971 год. Режиссер — Федор Хитрук, художники — В. Зуйков и Э. Назаров. Киностудия "Союзмультфильм"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3

Народный артист СССР Евгений Леонов в сцене из фильма "Зигзаг удачи"

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк

Волшебный саундтрек

Считается, что первый в истории коммерческий саундтрек звучит в мультфильме "Белоснежка и семь гномов". Уолт Дисней выпустил пластинку с песнями главных героев в 1938-м.
© Walt Disney Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"
Кадр из мультфильма Белоснежка и семь гномов
© Walt Disney
Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"
Из советских мультфильмов в музыкальном плане выделяются прежде всего "Бременские музыканты".
Предполагалось, что озвучкой займутся солистка квартета "Аккорд" Зоя Харабадзе, Олег Янковский, Зиновий Гердт, Андрей Миронов, Олег Анофриев. Но в день записи (в полночь, потому что в другое время студия была занята) все по разным причинам не приехали, до места добрался только Анофриев.
В итоге он и спел за всех персонажей, кроме Принцессы и Осла.
© Союзмультфильм

Кадр из мультфильма "Бременские музыканты"

Кадр из мультфильма Бременские музыканты
1 из 3

Кадр из мультфильма "Бременские музыканты"

© Союзмультфильм
© Союзмультфильм

Сцена из мультфильма "Бременские музыканты"

Кадр из мультфильма Бременские музыканты
2 из 3

Сцена из мультфильма "Бременские музыканты"

© Союзмультфильм
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Путешествие в молодость". Режиссеры — Владимир Крайниченко, Григорий Липшиц. Кока Крушинский, жених-стиляга Марины — Олег Анофриев

Олег Анофриев в фильме Путешествие в молодость
3 из 3

Кадр из фильма "Путешествие в молодость". Режиссеры — Владимир Крайниченко, Григорий Липшиц. Кока Крушинский, жених-стиляга Марины — Олег Анофриев

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 3

Кадр из мультфильма "Бременские музыканты"

© Союзмультфильм
2 из 3

Сцена из мультфильма "Бременские музыканты"

© Союзмультфильм
3 из 3

Кадр из фильма "Путешествие в молодость". Режиссеры — Владимир Крайниченко, Григорий Липшиц. Кока Крушинский, жених-стиляга Марины — Олег Анофриев

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Тексты к музыкальным номерам мультфильма "Летучий корабль" Гарри Бардина написал Юрий Энтин. Сложнее всего пришлось с Водяным — в сценарии почти ничего не говорилось об этом персонаже. Чтобы лучше его понять, поэт сочинял, сидя в ванной и представляя себя сказочным существом.
© Союзмультфильм (1979)Кадр из мультфильма "Летучий корабль"
Кадр из мультфильма Летучий корабль
© Союзмультфильм (1979)
Кадр из мультфильма "Летучий корабль"
В оригинале "Красавицы и чудовища" главного героя озвучивает Робби Бенсон, известный своим характерным раскатистым тембром. А в китайской версии заколдованный принц говорит и поет голосом Джеки Чана.
Немногие знают, что он выпустил 20 альбомов — на английском, японском и двух диалектах китайского.
© Walt Disney Pictures (1991)

Кадр из мультфильма "Красавица и чудовище"

Кадр из мультфильма Красавица и чудовище
1 из 3

Кадр из мультфильма "Красавица и чудовище"

© Walt Disney Pictures (1991)
© Walt Disney Pictures (1991)

Сцена из мультфильма "Красавица и чудовище"

Кадр из мультфильма Красавица и чудовище
2 из 3

Сцена из мультфильма "Красавица и чудовище"

© Walt Disney Pictures (1991)
© AP Photo / Chiang Ying-yingГонконгский актер Джеки Чан
Гонконгский актер Джеки Чан
3 из 3
Гонконгский актер Джеки Чан
© AP Photo / Chiang Ying-ying
1 из 3

Кадр из мультфильма "Красавица и чудовище"

© Walt Disney Pictures (1991)
2 из 3

Сцена из мультфильма "Красавица и чудовище"

© Walt Disney Pictures (1991)
3 из 3
Гонконгский актер Джеки Чан
© AP Photo / Chiang Ying-ying

Визуальные эффекты

Иногда мультипликаторы пародируют артистов. Так, петь для проекта "Книга джунглей" приглашали The Beatles, им предлагали роли колоритных стервятников. Но музыканты отказались: по одной версии — из-за несовпадения графиков, по другой — из-за того, что Джон Леннон был против этой идеи.
© Walt Disney Productions (1967)Кадр из мультфильма "Книга джунглей"
Кадр из мультфильма Книга джунглей
© Walt Disney Productions (1967)
Кадр из мультфильма "Книга джунглей"
Тогда художники решили прибегнуть к карикатуре. В итоге у этих птиц в мультфильме узнаваемые прически битлов, а реплики они произносят с ливерпульским акцентом.
А прототип знаменитого огра Шрека — француз с Урала! Речь про Мориса Тийе, одного из самых кассовых рестлеров 1940-х.
Он родился в России, провел детство в Санкт-Петербурге, учился на адвоката в Тулузе. Но ему поставили диагноз: акромегалия. Это когда кости человека разрастаются и утолщаются, особенно в лицевой части. Так что о карьере юриста пришлось забыть.
© DreamWorks Animation (2004)

Кадр из мультфильма "Шрек 2"

Кадр из мультфильма Шрэк 2
1 из 3

Кадр из мультфильма "Шрек 2"

© DreamWorks Animation (2004)
CC BY-SA 2.0 / IISG / Французский рестлер Морис Тийе
Французский рестлер Морис Тийе
2 из 3
Французский рестлер Морис Тийе
CC BY-SA 2.0 / IISG /
© DreamWorks Animation (2001)Кадр из мультфильма "Шрек"
Кадр из мультфильма Шрек
3 из 3
Кадр из мультфильма "Шрек"
© DreamWorks Animation (2001)
1 из 3

Кадр из мультфильма "Шрек 2"

© DreamWorks Animation (2004)
2 из 3
Французский рестлер Морис Тийе
CC BY-SA 2.0 / IISG /
3 из 3
Кадр из мультфильма "Шрек"
© DreamWorks Animation (2001)
Внешность Тийе стала очень необычной, а спортивные достижения сделали его звездой. Аниматор Уильям Стейг срисовал с него Шрека.
Ужимки Осла — от Эдди Мерфи, грация и жесты Кота — от Антонио Бандераса. Актеров даже просили играть некоторые сцены при начитывании текста, чтобы потом перенести движения и мимику на экран.
© DreamWorks Animation (2004)Кадр из мультфильма "Подводная братва"
Кадр из мультфильма Подводная братва
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Кадр из мультфильма "Подводная братва"
© DreamWorks Animation (2004)
© AFP 2023 / Boris Horvat

Уилл Смит и Анджелина Джоли на фотосессии

Американский актер Уилл Смит (справа) и актриса Анджелина Джоли во время фотосессии на пляже отеля Carlton
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Уилл Смит и Анджелина Джоли на фотосессии

© AFP 2023 / Boris Horvat
© Фото : Централ Партнершип

Сцена из фильма "Кот в сапогах"

Кадр из фильма Кот в сапогах
3 из 4

Сцена из фильма "Кот в сапогах"

© Фото : Централ Партнершип
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Сальма Хайек и Антонио Бандерас на фотоколле перед премьерой мультфильма "Кот в сапогах 3D"

Актеры Сальма Хайек и Антонио Бандерас в отеле Ритц-Карлтон на фотоколле перед премьерой мультфильма Кот в сапогах 3D
4 из 4

Сальма Хайек и Антонио Бандерас на фотоколле перед премьерой мультфильма "Кот в сапогах 3D"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 4
Кадр из мультфильма "Подводная братва"
© DreamWorks Animation (2004)
2 из 4

Уилл Смит и Анджелина Джоли на фотосессии

© AFP 2023 / Boris Horvat
3 из 4

Сцена из фильма "Кот в сапогах"

© Фото : Централ Партнершип
4 из 4

Сальма Хайек и Антонио Бандерас на фотоколле перед премьерой мультфильма "Кот в сапогах 3D"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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То же самое можно сказать, например, о внешности героев "Подводной братвы", которых озвучили Уилл Смит и Анджелина Джоли.
У локаций также есть прототипы: дворец в "Аладдине" — это Тадж-Махал, замок из "Спящей красавицы" — Нойшванштайн, Дремучий лес — прообраз Нью-Фореста в Хэмпшире, а Царьград из франшизы про трех богатырей напоминает Стамбул.
© Walt Disney Pictures (1992)Кадр из мультфильма "Аладдин"
Кадр из мультфильма Аладдин
1 из 6
Кадр из мультфильма "Аладдин"
© Walt Disney Pictures (1992)
CC BY 2.0 / Paul Asman and Jill Lenoble / Taj MahalТадж-Махал в Индии
Тадж-Махал в Индии
2 из 6
Тадж-Махал в Индии
CC BY 2.0 / Paul Asman and Jill Lenoble / Taj Mahal
© Walt Disney Productions (1958)Кадр из мультфильма "Спящая красавица"
Кадр из мультфильма Спящая красавица
3 из 6
Кадр из мультфильма "Спящая красавица"
© Walt Disney Productions (1958)
CC BY-SA 2.0 / Jiuguang Wang / Schloss Neuschwanstein from MarienbrückeЗамок Нойшванштайн в Германии
Замок Нойшванштайн в Германии
4 из 6
Замок Нойшванштайн в Германии
CC BY-SA 2.0 / Jiuguang Wang / Schloss Neuschwanstein from Marienbrücke
© Анимационная студия "Мельница" (2010)Кадр из мультфильма "Три богатыря и Шамаханская царица"
Кадр из мультфильма Три богатыря и Шамаханская царица
5 из 6
Кадр из мультфильма "Три богатыря и Шамаханская царица"
© Анимационная студия "Мельница" (2010)
© Depositphotos.com / seqoyaВид на Стамбул в Турции
Вид на Стамбул в Турции
6 из 6
Вид на Стамбул в Турции
© Depositphotos.com / seqoya
1 из 6
Кадр из мультфильма "Аладдин"
© Walt Disney Pictures (1992)
2 из 6
Тадж-Махал в Индии
CC BY 2.0 / Paul Asman and Jill Lenoble / Taj Mahal
3 из 6
Кадр из мультфильма "Спящая красавица"
© Walt Disney Productions (1958)
4 из 6
Замок Нойшванштайн в Германии
CC BY-SA 2.0 / Jiuguang Wang / Schloss Neuschwanstein from Marienbrücke
5 из 6
Кадр из мультфильма "Три богатыря и Шамаханская царица"
© Анимационная студия "Мельница" (2010)
6 из 6
Вид на Стамбул в Турции
© Depositphotos.com / seqoya
Какой богатой бы ни была фантазия мультипликаторов, анимация всегда основана на реальности.
Актриса Светлана Ходченкова - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 08:00Культура
Знакомые все лица: кто из российских актеров снимался в Голливуде
 
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