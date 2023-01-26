https://ria.ru/20230126/kino-1847190019.html

Следите за губами: как знаменитые актеры попадали на озвучку мультфильмов

Следите за губами: как знаменитые актеры попадали на озвучку мультфильмов - РИА Новости, 26.01.2023

Следите за губами: как знаменитые актеры попадали на озвучку мультфильмов

В российский прокат выходит анимация "Изумительный Морис", в которой главных героев озвучили Хью Лори, Эмилия Кларк, Дэвид Тьюлис. Это необычная история про... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T08:00

2023-01-26T08:00

2023-01-26T11:28

чебурашка

анатолий папанов

василий ливанов

союзмультфильм

мосфильм

the beatles

анджелина джоли (войт)

уилл смит

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В российский прокат выходит анимация "Изумительный Морис", в которой главных героев озвучили Хью Лори, Эмилия Кларк, Дэвид Тьюлис. Это необычная история про кота, проворачивающего аферы вместе с говорящими крысами. Но за кадром мультфильмов иногда происходят не менее удивительные случаи. О том, как нашли "голос" советского Карлсона, кому подражал Пятачок из "Винни Пуха", чем отличилась "Белоснежка" и какая связь между "Шреком" и Россией, — в материале РИА Новости.Советская классикаЧебурашка, Заяц из "Ну, погоди!" и еще десяток персонажей говорят знаменитым "детским" голосом Клары Румяновой. С рождения у нее был низкий тембр, альт. Но в студенческие годы артистка сильно простудилась, несколько месяцев общалась с помощью записок, и, когда речь вернулась, тембр сильно повысился.Впервые этим воспользовались в картине "Сельский врач". Младенец, участвовавший в одной из сцен, уснул, его долго не могли заставить заплакать. Тогда актриса сделала это за него. Потом записали и заплакавшего ребенка, но вариант Румяновой признали лучшим. И она прославилась на весь "Мосфильм".Первые предложения "Союзмультфильма" актриса отвергала, но с 1960-х стала одним из звездных голосов студии.На роль Зайца из "Ну, погоди!" ее утвердили без проб: режиссер Вячеслав Котеночкин сразу рассчитывал только на нее. Длинноухому даже сделали голубые глаза, как у Румяновой.А Волка озвучил Анатолий Папанов. У него с детства был неправильный прикус, из-за чего он говорил с характерными шипящими.Волк стал невероятно популярен, чем Папанов был недоволен: жаловался, что этот персонаж "перегрыз" всю его "актерскую биографию".Неповторимый тембр Василия Ливанова — у крокодила Гены, Удава из "38 попугаев", английского пса-сыщика в мультфильме "Пес в сапогах" и, конечно, Карлсона.Ливанов часто заходил к художникам "Союзмультфильма" играть в шахматы. Однажды те признались, что не могут найти главного героя. Актер предложил себя, и всем понравилось. Причем в этой роли он пародировал режиссера Григория Рошаля.Астрид Линдгрен, посмотрев советский мультфильм, захотела лично познакомиться с актером. Она услышала в нем именно того, о ком писала.Советский Винни Пух обрел голос тоже случайно. Режиссер Федор Хитрук перепробовал многих, но никто не подошел. Забраковали и Евгения Леонова — слишком низкий голос для детской сказки.Тогда звукооператор Георгий Мартынюк предложил чуть ускорить запись — и получилось то что надо. Тот же прием использовали и для других персонажей "Винни Пуха". А Ия Саввина, озвучившая Пятачка, признавалась, что немного пародировала Беллу Ахмадулину.Волшебный саундтрекСчитается, что первый в истории коммерческий саундтрек звучит в мультфильме "Белоснежка и семь гномов". Уолт Дисней выпустил пластинку с песнями главных героев в 1938-м. Из советских мультфильмов в музыкальном плане выделяются прежде всего "Бременские музыканты".Предполагалось, что озвучкой займутся солистка квартета "Аккорд" Зоя Харабадзе, Олег Янковский, Зиновий Гердт, Андрей Миронов, Олег Анофриев. Но в день записи (в полночь, потому что в другое время студия была занята) все по разным причинам не приехали, до места добрался только Анофриев.В итоге он и спел за всех персонажей, кроме Принцессы и Осла. Тексты к музыкальным номерам мультфильма "Летучий корабль" Гарри Бардина написал Юрий Энтин. Сложнее всего пришлось с Водяным — в сценарии почти ничего не говорилось об этом персонаже. Чтобы лучше его понять, поэт сочинял, сидя в ванной и представляя себя сказочным существом.В оригинале "Красавицы и чудовища" главного героя озвучивает Робби Бенсон, известный своим характерным раскатистым тембром. А в китайской версии заколдованный принц говорит и поет голосом Джеки Чана.Немногие знают, что он выпустил 20 альбомов — на английском, японском и двух диалектах китайского.Визуальные эффектыИногда мультипликаторы пародируют артистов. Так, петь для проекта "Книга джунглей" приглашали The Beatles, им предлагали роли колоритных стервятников. Но музыканты отказались: по одной версии — из-за несовпадения графиков, по другой — из-за того, что Джон Леннон был против этой идеи.Тогда художники решили прибегнуть к карикатуре. В итоге у этих птиц в мультфильме узнаваемые прически битлов, а реплики они произносят с ливерпульским акцентом.А прототип знаменитого огра Шрека — француз с Урала! Речь про Мориса Тийе, одного из самых кассовых рестлеров 1940-х.Он родился в России, провел детство в Санкт-Петербурге, учился на адвоката в Тулузе. Но ему поставили диагноз: акромегалия. Это когда кости человека разрастаются и утолщаются, особенно в лицевой части. Так что о карьере юриста пришлось забыть.Внешность Тийе стала очень необычной, а спортивные достижения сделали его звездой. Аниматор Уильям Стейг срисовал с него Шрека.Ужимки Осла — от Эдди Мерфи, грация и жесты Кота — от Антонио Бандераса. Актеров даже просили играть некоторые сцены при начитывании текста, чтобы потом перенести движения и мимику на экран.То же самое можно сказать, например, о внешности героев "Подводной братвы", которых озвучили Уилл Смит и Анджелина Джоли.У локаций также есть прототипы: дворец в "Аладдине" — это Тадж-Махал, замок из "Спящей красавицы" — Нойшванштайн, Дремучий лес — прообраз Нью-Фореста в Хэмпшире, а Царьград из франшизы про трех богатырей напоминает Стамбул.Какой богатой бы ни была фантазия мультипликаторов, анимация всегда основана на реальности.

https://ria.ru/20230121/kino-1846334873.html

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2023

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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