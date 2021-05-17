https://ria.ru/20210517/bardin-1732597171.html

Гарри Бардин представил новый пластилиновый мультфильм "Песочница"

Гарри Бардин представил новый пластилиновый мультфильм "Песочница"

Художник-мультипликатор Гарри Бардин, создавший мультфильмы "Летучий корабль", "Чуча" и многие другие, выпустит новую картину "Песочница" о детях, играющих в... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:11

2021-05-17T11:11

2021-05-17T11:11

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Художник-мультипликатор Гарри Бардин, создавший мультфильмы "Летучий корабль", "Чуча" и многие другие, выпустит новую картину "Песочница" о детях, играющих в песочнице и "отражающих" поведение взрослых, об этом сообщила пресс-служба "Союзмультфильма"."Лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля режиссер Гарри Бардин представил новый фильм "Песочница". Картина выполнена в технике пластилиновой анимации и рассказывает аллегоричную историю о детском конфликте на игровой площадке", - говорится в сообщении пресс-службы.Хронометраж картины - 11 минут, она станет 30-й в творческой биографии Бардина.По словам Бардина, весь съемочный процесс проходил вручную, а сам фильм снят на пленку. В "Песочнице" зритель также услышит музыку композиторов Михаила Глинки, Сергея Рахманинова и Фредерика Шопена, отметили в пресс-службе киностудии.Директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев отметил, что для киностудии настоящая радость поработать с легендарным автором классической анимации.Бардин в 1975 году начал работать режиссером-мультипликатором на киностудии "Союзмультфильм", где за 15 лет снял 15 фильмов, отмеченных многочисленными призами как на Родине, так и за рубежом. За свои работы был удостоен четырех "Ник", "Золотой Пальмовой ветви" Каннского фестиваля и множества других престижнейших призов со всего мира.

https://ria.ru/20200621/1573260224.html

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кино и сериалы, новости культуры, борис машковцев, союзмультфильм, гарри бардин