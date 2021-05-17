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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210517/bardin-1732597171.html
Гарри Бардин представил новый пластилиновый мультфильм "Песочница"
Гарри Бардин представил новый пластилиновый мультфильм "Песочница"
Художник-мультипликатор Гарри Бардин, создавший мультфильмы "Летучий корабль", "Чуча" и многие другие, выпустит новую картину "Песочница" о детях, играющих в... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:11
2021-05-17T11:11
культура
кино и сериалы
новости культуры
борис машковцев
союзмультфильм
гарри бардин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Художник-мультипликатор Гарри Бардин, создавший мультфильмы "Летучий корабль", "Чуча" и многие другие, выпустит новую картину "Песочница" о детях, играющих в песочнице и "отражающих" поведение взрослых, об этом сообщила пресс-служба "Союзмультфильма"."Лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля режиссер Гарри Бардин представил новый фильм "Песочница". Картина выполнена в технике пластилиновой анимации и рассказывает аллегоричную историю о детском конфликте на игровой площадке", - говорится в сообщении пресс-службы.Хронометраж картины - 11 минут, она станет 30-й в творческой биографии Бардина.По словам Бардина, весь съемочный процесс проходил вручную, а сам фильм снят на пленку. В "Песочнице" зритель также услышит музыку композиторов Михаила Глинки, Сергея Рахманинова и Фредерика Шопена, отметили в пресс-службе киностудии.Директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев отметил, что для киностудии настоящая радость поработать с легендарным автором классической анимации.Бардин в 1975 году начал работать режиссером-мультипликатором на киностудии "Союзмультфильм", где за 15 лет снял 15 фильмов, отмеченных многочисленными призами как на Родине, так и за рубежом. За свои работы был удостоен четырех "Ник", "Золотой Пальмовой ветви" Каннского фестиваля и множества других престижнейших призов со всего мира.
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кино и сериалы, новости культуры, борис машковцев, союзмультфильм, гарри бардин

Гарри Бардин представил новый пластилиновый мультфильм "Песочница"

11:11 17.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРежиссер-мультипликатор Гарри Бардин на XII церемонии вручения ежегодной премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" в Театре им. Евгения Вахтангова. "Звезда Театрала" - единственная в России награда, лауреатов которой определяет самое независимое жюри - многотысячная аудитория зрителей, главная задача премии - подвести итоги театрального сезона 2018-2019 годов.
Режиссер-мультипликатор Гарри Бардин на XII церемонии вручения ежегодной премии зрительских симпатий Звезда Театрала в Театре им. Евгения Вахтангова. Звезда Театрала - единственная в России награда, лауреатов которой определяет самое независимое жюри - многотысячная аудитория зрителей, главная задача премии - подвести итоги театрального сезона 2018-2019 годов. - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Художник-мультипликатор Гарри Бардин, создавший мультфильмы "Летучий корабль", "Чуча" и многие другие, выпустит новую картину "Песочница" о детях, играющих в песочнице и "отражающих" поведение взрослых, об этом сообщила пресс-служба "Союзмультфильма".
"Лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля режиссер Гарри Бардин представил новый фильм "Песочница". Картина выполнена в технике пластилиновой анимации и рассказывает аллегоричную историю о детском конфликте на игровой площадке", - говорится в сообщении пресс-службы.
Хронометраж картины - 11 минут, она станет 30-й в творческой биографии Бардина.
"Идея фильма возникла из моих размышлений последних лет на тему противостояния, конфликта. Не раскрывая подробностей сюжетной линии, отмечу, что ситуация, которую проигрывают персонажи в песочнице, будет узнаваема многим: дети всегда "зеркалят" нас, взрослых, наше привычное поведение", - пояснил режиссер, которого процитировали в пресс-службе.
По словам Бардина, весь съемочный процесс проходил вручную, а сам фильм снят на пленку. В "Песочнице" зритель также услышит музыку композиторов Михаила Глинки, Сергея Рахманинова и Фредерика Шопена, отметили в пресс-службе киностудии.
Директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев отметил, что для киностудии настоящая радость поработать с легендарным автором классической анимации.
"Мы искренне восхищены трудолюбием и исключительным талантом Гарри Бардина, который продолжает раскрываться новыми гранями. Важно и то, что новое поколение детей сможет увидеть работу признанного мастера, в которой отражается современность. Это создает ту самую связь поколений, с помощью которой передается накопленная десятилетиями мудрость отечественной анимации", - сказал директор студии, которая будет заниматься продвижением картины на кинорынках и фестивалях.
Бардин в 1975 году начал работать режиссером-мультипликатором на киностудии "Союзмультфильм", где за 15 лет снял 15 фильмов, отмеченных многочисленными призами как на Родине, так и за рубежом. За свои работы был удостоен четырех "Ник", "Золотой Пальмовой ветви" Каннского фестиваля и множества других престижнейших призов со всего мира.
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