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Культура
2020-05-27T02:37
https://ria.ru/20200527/1572004546.html
В поддержку нового мультфильма Гарри Бардина проведут аукцион
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РИА Новости

В поддержку нового мультфильма Гарри Бардина проведут аукцион

02:37 27.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГарри Бардин
Гарри Бардин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Аукционный дом Pioner & Co проведет 1 июня, в День защиты детей, онлайн-аукцион "Детская песочница". Средства от продажи части лотов пойдут на финансирование производства нового мультфильма Гарри Бардина, сообщается на портале организатора торгов.
Чтобы принять участие в аукционе, который начнется в 19:00, требуется предварительная регистрация на сайте bidspirit.com.
Гарри Бардин рассказал РИА Новости о своем новом проекте: "Это отражение взрослой действительности в детской песочнице, я разыгрываю разные социальные статусы детей – так я пытаюсь всех примирить и всех успокоить".
"Снимаем мы по старинке на пленку, это ручная работа. Больше половины уже снято, но прервано из-за коронавируса", - добавил он.
Пока непонятно, когда группа сможет вернуться к съемкам, режиссер надеется, что в июле – августе их удастся продолжить и к концу лета завершить.
Среди лотов первые издания "Маленького принца" с рисунками автора, автограф Антуана де Сент-Экзюпери на сборнике очерков "Земля людей", тиражная графика японских, французских, американских художников, эскизы к советскому мультфильму "Сказка о рыбаке и рыбке".
Также будут проданы оригиналы иллюстраций к детским книгам советских художников – Верейского, Горяева, Иткина, Макавеевой, Митурич-Хлебниковой, подборка расписных тарелок по мотивам русских сказок, а еще живопись Олега Ломакина, Ольги Богаевской, Виктора Цветкова, Юрия Белкова, графика мастеров Парижской школы Марии Маревны и Леонарда Фужиты, рисунки Ивана Рерберга, Анатолия Зверева, Александра Косолапова, Владимира Яковлева и Игоря Ворошилова, подборка работ современных художников.
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