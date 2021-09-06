10:27 06.09.2021 (обновлено: 10:50 06.09.2021)
ТВ-программа: какие новые шоу стартуют в сентябре
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТСъемки шоу "Звезды Африки" на ТНТ
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Стартовал новый телевизионный сезон. В сетке каналов — премьеры передач и продолжения уже полюбившихся шоу. Какие программы отечественного производства смотреть по ТВ — в материале РИА Новости.
Историю создания хитов 1990-х и 2000-х расскажут в "Хит-Сториз" на Муз-ТВ. Каждый эпизод посвящен одной песне. Премьерный выпуск вышел 3 сентября, и, конечно же, он посвящен легендарной песне Михаила Шуфутинского. Трек покорил страну и породил немало мемов.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВМихаил Шуфутинский. Третьего сентября начинается новый сезон Муз-ТВ
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ
Михаил Шуфутинский. Третьего сентября начинается новый сезон Муз-ТВ
Десятого сентября на телеканале "Россия" выйдет первый эпизод "Шоу большой страны". Михаил Галустян, Мария Кравченко, Светлана Пермякова, Марина Федункив и другие поучаствуют в создании эстрадных номеров. Вести программу будет Дмитрий Шепелев в компании с Екатериной Скулкиной.
3 сентября, 15:10ШоубизШепелев получил новую работу на федеральном канале
"Я звезда! Заберите меня отсюда!" — может закричать выбившийся из сил участник нового реалити на ТНТ. После этих слов соревнование для него подойдет к концу. Правда, оставшимся на шоу будет не до смеха, ведь таком случае их оставляют без еды. Ведущие — Ольга Бузова и Михаил Галустян. "Звезды в Африке" в эфире с 19 сентября.
24 августа, 15:18ШоубизБузова и Галустян стали ведущими нового шоу "Звезды в Африке"
Музыкальный критик Сергей Соседов окажется "За гранью". Он стал ведущим нового шоу на НТВ. Будни героев программы не укладываются в общепринятое понимание. Журналист разговорит своих гостей и препарирует ситуации, в которых они застряли. Программа начнется в эфире в этом месяце.
30 августа, 15:00ШоубизСергей Соседов стал ведущим нового шоу о необычных людях
Юбилейный сезон "Ты супер!" стартует на НТВ уже сегодня. Состав жюри, как всегда, звездный. Победителя определят Игорь Крутой, Диана Арбенина, Алексей Воробьев и Ирина Дубцова.
"Новые танцы" на ТНТ уже начались. Первый эпизод вышел в конце августа, второй показали в субботу. Организаторы заверили, что сцену с эффектом погружения для шоу разработало французское дизайнерское бюро. У нее — мультимедийный пол, огромные экраны и не только.
Новый сезон шоу "Голос 60+" стартовал 3 сентября. В программе обновился состав жюри. Победителя теперь выбирают Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов.
Десятый сезон "Голоса" выйдет позже. Но уже известно, что юбилейный выпуск будут снимать в новой студии, а прислушиваться к исполнителям и решать, кто пройдет в следующий этап, будет золотой состав жюри: Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин.
26 августа, 18:42ШоубизПервый канал обновил состав жюри шоу "Голос 60+"