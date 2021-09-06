https://ria.ru/20210906/tv-1748570307.html

ТВ-программа: какие новые шоу стартуют в сентябре

ТВ-программа: какие новые шоу стартуют в сентябре - РИА Новости, 06.09.2021

ТВ-программа: какие новые шоу стартуют в сентябре

Стартовал новый телевизионный сезон. В сетке каналов — премьеры передач и продолжения уже полюбившихся шоу. Какие программы отечественного производства смотреть РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T10:27

2021-09-06T10:27

2021-09-06T10:50

шоубиз

нтв (телеканал)

сергей соседов

михаил шуфутинский

ольга бузова

михаил галустян

ночные снайперы

шоу "ты супер"

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Стартовал новый телевизионный сезон. В сетке каналов — премьеры передач и продолжения уже полюбившихся шоу. Какие программы отечественного производства смотреть по ТВ — в материале РИА Новости.Историю создания хитов 1990-х и 2000-х расскажут в "Хит-Сториз" на Муз-ТВ. Каждый эпизод посвящен одной песне. Премьерный выпуск вышел 3 сентября, и, конечно же, он посвящен легендарной песне Михаила Шуфутинского. Трек покорил страну и породил немало мемов.Десятого сентября на телеканале "Россия" выйдет первый эпизод "Шоу большой страны". Михаил Галустян, Мария Кравченко, Светлана Пермякова, Марина Федункив и другие поучаствуют в создании эстрадных номеров. Вести программу будет Дмитрий Шепелев в компании с Екатериной Скулкиной."Я звезда! Заберите меня отсюда!" — может закричать выбившийся из сил участник нового реалити на ТНТ. После этих слов соревнование для него подойдет к концу. Правда, оставшимся на шоу будет не до смеха, ведь таком случае их оставляют без еды. Ведущие — Ольга Бузова и Михаил Галустян. "Звезды в Африке" в эфире с 19 сентября.Музыкальный критик Сергей Соседов окажется "За гранью". Он стал ведущим нового шоу на НТВ. Будни героев программы не укладываются в общепринятое понимание. Журналист разговорит своих гостей и препарирует ситуации, в которых они застряли. Программа начнется в эфире в этом месяце.Юбилейный сезон "Ты супер!" стартует на НТВ уже сегодня. Состав жюри, как всегда, звездный. Победителя определят Игорь Крутой, Диана Арбенина, Алексей Воробьев и Ирина Дубцова."Новые танцы" на ТНТ уже начались. Первый эпизод вышел в конце августа, второй показали в субботу. Организаторы заверили, что сцену с эффектом погружения для шоу разработало французское дизайнерское бюро. У нее — мультимедийный пол, огромные экраны и не только.Новый сезон шоу "Голос 60+" стартовал 3 сентября. В программе обновился состав жюри. Победителя теперь выбирают Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов.Десятый сезон "Голоса" выйдет позже. Но уже известно, что юбилейный выпуск будут снимать в новой студии, а прислушиваться к исполнителям и решать, кто пройдет в следующий этап, будет золотой состав жюри: Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин.

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https://ria.ru/20210830/sosedov-1747835823.html

https://ria.ru/20210904/tysuper2021-1748218714.html

https://ria.ru/20210811/tantsy-1745357180.html

https://ria.ru/20210826/golos-1747402699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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