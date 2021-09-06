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Шоубиз
https://ria.ru/20210906/tv-1748570307.html
ТВ-программа: какие новые шоу стартуют в сентябре
ТВ-программа: какие новые шоу стартуют в сентябре - РИА Новости, 06.09.2021
ТВ-программа: какие новые шоу стартуют в сентябре
Стартовал новый телевизионный сезон. В сетке каналов — премьеры передач и продолжения уже полюбившихся шоу. Какие программы отечественного производства смотреть РИА Новости, 06.09.2021
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шоубиз
нтв (телеканал)
сергей соседов
михаил шуфутинский
ольга бузова
михаил галустян
ночные снайперы
шоу "ты супер"
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Стартовал новый телевизионный сезон. В сетке каналов — премьеры передач и продолжения уже полюбившихся шоу. Какие программы отечественного производства смотреть по ТВ — в материале РИА Новости.Историю создания хитов 1990-х и 2000-х расскажут в "Хит-Сториз" на Муз-ТВ. Каждый эпизод посвящен одной песне. Премьерный выпуск вышел 3 сентября, и, конечно же, он посвящен легендарной песне Михаила Шуфутинского. Трек покорил страну и породил немало мемов.Десятого сентября на телеканале "Россия" выйдет первый эпизод "Шоу большой страны". Михаил Галустян, Мария Кравченко, Светлана Пермякова, Марина Федункив и другие поучаствуют в создании эстрадных номеров. Вести программу будет Дмитрий Шепелев в компании с Екатериной Скулкиной."Я звезда! Заберите меня отсюда!" — может закричать выбившийся из сил участник нового реалити на ТНТ. После этих слов соревнование для него подойдет к концу. Правда, оставшимся на шоу будет не до смеха, ведь таком случае их оставляют без еды. Ведущие — Ольга Бузова и Михаил Галустян. "Звезды в Африке" в эфире с 19 сентября.Музыкальный критик Сергей Соседов окажется "За гранью". Он стал ведущим нового шоу на НТВ. Будни героев программы не укладываются в общепринятое понимание. Журналист разговорит своих гостей и препарирует ситуации, в которых они застряли. Программа начнется в эфире в этом месяце.Юбилейный сезон "Ты супер!" стартует на НТВ уже сегодня. Состав жюри, как всегда, звездный. Победителя определят Игорь Крутой, Диана Арбенина, Алексей Воробьев и Ирина Дубцова."Новые танцы" на ТНТ уже начались. Первый эпизод вышел в конце августа, второй показали в субботу. Организаторы заверили, что сцену с эффектом погружения для шоу разработало французское дизайнерское бюро. У нее — мультимедийный пол, огромные экраны и не только.Новый сезон шоу "Голос 60+" стартовал 3 сентября. В программе обновился состав жюри. Победителя теперь выбирают Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов.Десятый сезон "Голоса" выйдет позже. Но уже известно, что юбилейный выпуск будут снимать в новой студии, а прислушиваться к исполнителям и решать, кто пройдет в следующий этап, будет золотой состав жюри: Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин.
https://ria.ru/20210903/shepelev-1748565982.html
https://ria.ru/20210824/buzova-1747037221.html
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нтв (телеканал), сергей соседов, михаил шуфутинский, ольга бузова, михаил галустян, ночные снайперы, шоу "ты супер", алексей воробьев, мария кравченко, первый канал (телеканал), дима билан (виктор белан), леонид агутин, пелагея, александр градский, светлана пермякова, олег газманов, лайма вайкуле, валерий леонтьев, игорь крутой, диана арбенина, дмитрий шепелев, стас намин, ирина дубцова, тнт (телеканал), муз-тв (телеканал), новости культуры
10:27 06.09.2021 (обновлено: 10:50 06.09.2021)
 

ТВ-программа: какие новые шоу стартуют в сентябре

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТСъемки шоу "Звезды Африки" на ТНТ
Съемки шоу Звезды Африки на ТНТ
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Стартовал новый телевизионный сезон. В сетке каналов — премьеры передач и продолжения уже полюбившихся шоу. Какие программы отечественного производства смотреть по ТВ — в материале РИА Новости.
Историю создания хитов 1990-х и 2000-х расскажут в "Хит-Сториз" на Муз-ТВ. Каждый эпизод посвящен одной песне. Премьерный выпуск вышел 3 сентября, и, конечно же, он посвящен легендарной песне Михаила Шуфутинского. Трек покорил страну и породил немало мемов.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВМихаил Шуфутинский. Третьего сентября начинается новый сезон Муз-ТВ
Михаил Шуфутинский. Третьего сентября начинается новый сезон МУЗ-ТВ - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ
Михаил Шуфутинский. Третьего сентября начинается новый сезон Муз-ТВ
Десятого сентября на телеканале "Россия" выйдет первый эпизод "Шоу большой страны". Михаил Галустян, Мария Кравченко, Светлана Пермякова, Марина Федункив и другие поучаствуют в создании эстрадных номеров. Вести программу будет Дмитрий Шепелев в компании с Екатериной Скулкиной.
Ведущий проекта телеканала Россия 1 Шоу большой страны Дмитрий Шепелев - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 15:10Шоубиз
Шепелев получил новую работу на федеральном канале
"Я звезда! Заберите меня отсюда!" — может закричать выбившийся из сил участник нового реалити на ТНТ. После этих слов соревнование для него подойдет к концу. Правда, оставшимся на шоу будет не до смеха, ведь таком случае их оставляют без еды. Ведущие — Ольга Бузова и Михаил Галустян. "Звезды в Африке" в эфире с 19 сентября.
Съемки шоу Звезды Африки на ТНТ
24 августа, 15:18Шоубиз
Бузова и Галустян стали ведущими нового шоу "Звезды в Африке"
Музыкальный критик Сергей Соседов окажется "За гранью". Он стал ведущим нового шоу на НТВ. Будни героев программы не укладываются в общепринятое понимание. Журналист разговорит своих гостей и препарирует ситуации, в которых они застряли. Программа начнется в эфире в этом месяце.
Шоу За гранью - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 15:00Шоубиз
Сергей Соседов стал ведущим нового шоу о необычных людях
Юбилейный сезон "Ты супер!" стартует на НТВ уже сегодня. Состав жюри, как всегда, звездный. Победителя определят Игорь Крутой, Диана Арбенина, Алексей Воробьев и Ирина Дубцова.
Съемки программы НТВ Ты супер! - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 08:00Культура
"Ты супер!" на НТВ: чем удивит новый сезон международного проекта
"Новые танцы" на ТНТ уже начались. Первый эпизод вышел в конце августа, второй показали в субботу. Организаторы заверили, что сцену с эффектом погружения для шоу разработало французское дизайнерское бюро. У нее — мультимедийный пол, огромные экраны и не только.
Шоу Танцы
11 августа, 16:15Шоубиз
Эффект погружения: для шоу "Новые танцы" на ТНТ создадут уникальную сцену
Новый сезон шоу "Голос 60+" стартовал 3 сентября. В программе обновился состав жюри. Победителя теперь выбирают Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов.
Десятый сезон "Голоса" выйдет позже. Но уже известно, что юбилейный выпуск будут снимать в новой студии, а прислушиваться к исполнителям и решать, кто пройдет в следующий этап, будет золотой состав жюри: Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин.
Логотип шоу Голос 60+
26 августа, 18:42Шоубиз
Первый канал обновил состав жюри шоу "Голос 60+"
 
ШоубизНТВ (телеканал)Сергей СоседовМихаил ШуфутинскийОльга БузоваМихаил ГалустянНочные снайперыШоу "Ты супер"Алексей ВоробьевМария КравченкоПервый канал (телеканал)Дима Билан (Виктор Белан)Леонид АгутинПелагеяАлександр ГрадскийСветлана ПермяковаОлег ГазмановЛайма ВайкулеВалерий ЛеонтьевИгорь КрутойДиана АрбенинаДмитрий ШепелевСтас НаминИрина ДубцоваТНТ (телеканал)Муз-ТВ (телеканал)Новости культуры
 
 
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