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Шоубиз
https://ria.ru/20210816/golos-1745932875.html
У шоу "Голос" появилась новая студия
У шоу "Голос" появилась новая студия - РИА Новости, 16.08.2021
У шоу "Голос" появилась новая студия
В юбилейном сезоне шоу "Голос" появилась новая студия. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:02
2021-08-16T15:04
шоубиз
дима билан (виктор белан)
леонид агутин
александр градский
"голос"
новости культуры
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В юбилейном сезоне шоу "Голос" появилась новая студия. Кроме того, стали известны имена наставников юбилейного 10 сезона шоу "Голос" на Первом, сообщили в пресс-службе телеканала.Кресла наставников займут Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Это "классический" состав жюри, который понравился и полюбился зрителям в первом сезоне шоу.Порядок проведения конкурса останется без изменений. Принять участие смогут не только профессиональные музыканты, но и представители других профессий с минимальным опытом пения.Ведущим нового сезона останется бессменный ведущий Дмитрий Нагиев. Он часто активно сопереживает и поддерживает участников проекта.
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дима билан (виктор белан), леонид агутин, александр градский, "голос", новости культуры
15:02 16.08.2021 (обновлено: 15:04 16.08.2021)
 

У шоу "Голос" появилась новая студия

© Фото предоставлено пресс-службой Первого каналаШоу "Голос"
Шоу Голос
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В юбилейном сезоне шоу "Голос" появилась новая студия.
© Фото предоставлено пресс-службой Первого каналаШоу "Голос"
Шоу Голос
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
Шоу "Голос"
Кроме того, стали известны имена наставников юбилейного 10 сезона шоу "Голос" на Первом, сообщили в пресс-службе телеканала.
Кресла наставников займут Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Это "классический" состав жюри, который понравился и полюбился зрителям в первом сезоне шоу.
Порядок проведения конкурса останется без изменений. Принять участие смогут не только профессиональные музыканты, но и представители других профессий с минимальным опытом пения.
Ведущим нового сезона останется бессменный ведущий Дмитрий Нагиев. Он часто активно сопереживает и поддерживает участников проекта.
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ШоубизДима Билан (Виктор Белан)Леонид АгутинАлександр Градский"Голос"Новости культуры
 
 
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