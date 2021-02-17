https://ria.ru/20210217/nagiev-1597788263.html

Нагиев резко высказался о Лободе на шоу "Голос"

Нагиев резко высказался о Лободе на шоу "Голос"

Телеведущий Дмитрий Нагиев на шоу "Голос.Дети" встал на сторону одной из участниц проекта, которую никто не выбрал из членов жюри. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T09:49

2021-02-17T09:49

2021-02-17T09:49

россия

общество

шоубиз

егор крид

шоу "голос"

светлана лобода

дмитрий нагиев

баста (василий вакуленко)

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Нагиев на шоу "Голос.Дети" встал на сторону одной из участниц проекта, которую никто не выбрал из членов жюри.Алиса Щербань исполнила песню "Tutti Frutti". После окончания выступления девочки член жюри Светлана Лобода попросила ее станцевать, а затем и сама вышла на сцену и начала петь.За кулисами ребенок заплакал, а Нагиев попытался утешить Алису."Ты видела, еще чтобы на чьем-то выступлении зал плясал? Чтобы пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс, понимаешь, на костылях? Ни у кого этого не было, только у тебя", — заявил Нагиев.Он отметил, что самое дорогое для артиста — нравиться зрителям.Наставниками нового сезона музыкального шоу "Голос. Дети" стали Светлана Лобода, Баста и Егор Крид.

https://ria.ru/20210203/krid-1595801763.html

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2021

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россия, общество, егор крид, шоу "голос", светлана лобода, дмитрий нагиев, баста (василий вакуленко)