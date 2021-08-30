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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210830/sosedov-1747835823.html
Сергей Соседов стал ведущим нового шоу о необычных людях
Сергей Соседов стал ведущим нового шоу о необычных людях - РИА Новости, 30.08.2021
Сергей Соседов стал ведущим нового шоу о необычных людях
Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов стал ведущим нового шоу на НТВ "За гранью", об этом сообщили в пресс-службе телеканала. Проект будет посвящен... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:00
2021-08-30T15:02
шоубиз
нтв (телеканал)
андрей норкин
сергей соседов
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов стал ведущим нового шоу на НТВ "За гранью", об этом сообщили в пресс-службе телеканала. Проект будет посвящен людям, чья жизнь находится за гранью общепринятого понимания.По словам критика, его задача заключается в том, чтобы раскрыть суть героев, понять, почему они оказались в тех или иных жизненных ситуациях – вскрыть это, препарировать, понять причины."Наверное, в своей профессии я уже пообщался с тысячами людей, где каждый человек – это судьба, это характер. Здесь всё сплетается в одно – и работа, и жизнь, потому что чему-то ты учишь людей, чему-то они тебя", – заключил Сергей.Передача выйдет в эфир в сентябре.Ранее телеведущий НТВ Андрей Норкин уличил звезд в имитации роскошной жизни.
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нтв (телеканал), андрей норкин, сергей соседов
15:00 30.08.2021 (обновлено: 15:02 30.08.2021)
 

Сергей Соседов стал ведущим нового шоу о необычных людях

© Фото : PR НТВ Шоу "За гранью"
 Шоу За гранью - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : PR НТВ
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов стал ведущим нового шоу на НТВ "За гранью", об этом сообщили в пресс-службе телеканала. Проект будет посвящен людям, чья жизнь находится за гранью общепринятого понимания.

"Я не раз участвовал в различных шоу в самых разных качествах, поэтому эта работа мне понятна и привычна. Задавать вопросы – это моя профессия, поэтому здесь все сошлось", – отметил Соседов.

По словам критика, его задача заключается в том, чтобы раскрыть суть героев, понять, почему они оказались в тех или иных жизненных ситуациях – вскрыть это, препарировать, понять причины.
© Фото : PR НТВ Шоу "За гранью"
 Шоу За гранью - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : PR НТВ
Шоу "За гранью"
"Наверное, в своей профессии я уже пообщался с тысячами людей, где каждый человек – это судьба, это характер. Здесь всё сплетается в одно – и работа, и жизнь, потому что чему-то ты учишь людей, чему-то они тебя", – заключил Сергей.
Передача выйдет в эфир в сентябре.
Ранее телеведущий НТВ Андрей Норкин уличил звезд в имитации роскошной жизни.
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