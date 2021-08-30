https://ria.ru/20210830/sosedov-1747835823.html
Сергей Соседов стал ведущим нового шоу о необычных людях
Сергей Соседов стал ведущим нового шоу о необычных людях - РИА Новости, 30.08.2021
Сергей Соседов стал ведущим нового шоу о необычных людях
Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов стал ведущим нового шоу на НТВ "За гранью", об этом сообщили в пресс-службе телеканала. Проект будет посвящен... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:00
2021-08-30T15:00
2021-08-30T15:02
шоубиз
нтв (телеканал)
андрей норкин
сергей соседов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747830232_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_d51904ead70e9fffa92dc5ca1ea3e89e.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов стал ведущим нового шоу на НТВ "За гранью", об этом сообщили в пресс-службе телеканала. Проект будет посвящен людям, чья жизнь находится за гранью общепринятого понимания.По словам критика, его задача заключается в том, чтобы раскрыть суть героев, понять, почему они оказались в тех или иных жизненных ситуациях – вскрыть это, препарировать, понять причины."Наверное, в своей профессии я уже пообщался с тысячами людей, где каждый человек – это судьба, это характер. Здесь всё сплетается в одно – и работа, и жизнь, потому что чему-то ты учишь людей, чему-то они тебя", – заключил Сергей.Передача выйдет в эфир в сентябре.Ранее телеведущий НТВ Андрей Норкин уличил звезд в имитации роскошной жизни.
https://ria.ru/20210823/super-1746898577.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747830232_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_30fcf380f3708cf9317c6e2011193c43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нтв (телеканал), андрей норкин, сергей соседов
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов стал ведущим нового шоу на НТВ "За гранью", об этом сообщили в пресс-службе телеканала. Проект будет посвящен людям, чья жизнь находится за гранью общепринятого понимания.
"Я не раз участвовал в различных шоу в самых разных качествах, поэтому эта работа мне понятна и привычна. Задавать вопросы – это моя профессия, поэтому здесь все сошлось", – отметил Соседов.
По словам критика, его задача заключается в том, чтобы раскрыть суть героев, понять, почему они оказались в тех или иных жизненных ситуациях – вскрыть это, препарировать, понять причины.
"Наверное, в своей профессии я уже пообщался с тысячами людей, где каждый человек – это судьба, это характер. Здесь всё сплетается в одно – и работа, и жизнь, потому что чему-то ты учишь людей, чему-то они тебя", – заключил Сергей.
Передача выйдет в эфир в сентябре.
Ранее телеведущий НТВ Андрей Норкин уличил
звезд в имитации роскошной жизни.