https://ria.ru/20210830/sosedov-1747835823.html

Сергей Соседов стал ведущим нового шоу о необычных людях

Сергей Соседов стал ведущим нового шоу о необычных людях - РИА Новости, 30.08.2021

Сергей Соседов стал ведущим нового шоу о необычных людях

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов стал ведущим нового шоу на НТВ "За гранью", об этом сообщили в пресс-службе телеканала. Проект будет посвящен... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T15:00

2021-08-30T15:00

2021-08-30T15:02

шоубиз

нтв (телеканал)

андрей норкин

сергей соседов

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов стал ведущим нового шоу на НТВ "За гранью", об этом сообщили в пресс-службе телеканала. Проект будет посвящен людям, чья жизнь находится за гранью общепринятого понимания.По словам критика, его задача заключается в том, чтобы раскрыть суть героев, понять, почему они оказались в тех или иных жизненных ситуациях – вскрыть это, препарировать, понять причины."Наверное, в своей профессии я уже пообщался с тысячами людей, где каждый человек – это судьба, это характер. Здесь всё сплетается в одно – и работа, и жизнь, потому что чему-то ты учишь людей, чему-то они тебя", – заключил Сергей.Передача выйдет в эфир в сентябре.Ранее телеведущий НТВ Андрей Норкин уличил звезд в имитации роскошной жизни.

https://ria.ru/20210823/super-1746898577.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нтв (телеканал), андрей норкин, сергей соседов