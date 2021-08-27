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Телеведущий Норкин уличил звезд в имитации богатой жизни
Телеведущий Норкин уличил звезд в имитации богатой жизни - РИА Новости, 27.08.2021
Телеведущий Норкин уличил звезд в имитации богатой жизни
Телеведущий Андрей Норкин в передаче "Место встречи" на НТВ уличил звезд в имитации богатой жизни. Он отметил, что многие знаменитости обманывают своих... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:36
2021-08-27T17:36
шоубиз
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анастасия ивлеева
виктория боня
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Телеведущий Андрей Норкин в передаче "Место встречи" на НТВ уличил звезд в имитации богатой жизни. Он отметил, что многие знаменитости обманывают своих подписчиков.В качестве примера он привел видео телеведущей Виктории Бони. На одном из них она рассказывала об отдыхе в роскошном отеле Таиланда, когда дочь внезапно раскрыла обман.Также звезды любят похвастаться перелетами на частных самолетах. Один из ярких примеров — Тимати. Он нередко делает фото около трапа или из салона. Однако своего джета у артиста нет: он арендует самолет или перемещается вместе с друзьями.Норкин рассказал, что демонстрация роскоши и богатства превратилась в доходный интернет-бизнес. Новое поколение артистов агрессивно выставляет на показ атрибуты роскошной жизни.В качестве примера он привел Моргенштерна, Анастасию Ивлееву и Даню Милохина.
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тимати (тимур юнусов), нтв (телеканал), андрей норкин, знаменитости, анастасия ивлеева, виктория боня, даня милохин
17:36 27.08.2021
 

Телеведущий Норкин уличил звезд в имитации богатой жизни

© НТВКадр из программы "Место встречи"
Кадр из программы Место встречи
© НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Телеведущий Андрей Норкин в передаче "Место встречи" на НТВ уличил звезд в имитации богатой жизни. Он отметил, что многие знаменитости обманывают своих подписчиков.
В качестве примера он привел видео телеведущей Виктории Бони. На одном из них она рассказывала об отдыхе в роскошном отеле Таиланда, когда дочь внезапно раскрыла обман.

"Вообще-то мы здесь не живем", — заявила дочь Бони.

Также звезды любят похвастаться перелетами на частных самолетах. Один из ярких примеров — Тимати. Он нередко делает фото около трапа или из салона. Однако своего джета у артиста нет: он арендует самолет или перемещается вместе с друзьями.

"При правильном подходе к организации этого процесса можно в общем показать то, чего у тебя на самом деле нет. А выглядеть это будет как взаправду", — отметил ведущий.

Норкин рассказал, что демонстрация роскоши и богатства превратилась в доходный интернет-бизнес. Новое поколение артистов агрессивно выставляет на показ атрибуты роскошной жизни.
В качестве примера он привел Моргенштерна, Анастасию Ивлееву и Даню Милохина.
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ШоубизТимати (Тимур Юнусов)НТВ (телеканал)Андрей НоркинЗнаменитостиАнастасия ИвлееваВиктория БоняДаня Милохин
 
 
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