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Первый канал обновил состав жюри шоу "Голос 60+"
Первый канал обновил состав жюри шоу "Голос 60+" - РИА Новости, 26.08.2021
Первый канал обновил состав жюри шоу "Голос 60+"
В новом сезоне проекта "Голос 60+" полностью обновится состав жюри, сообщили в пресс-службе Первого канала. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:42
2021-08-26T18:42
2021-08-26T18:42
шоубиз
олег газманов
лайма вайкуле
первый канал (телеканал)
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дмитрий нагиев
стас намин
знаменитости
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В новом сезоне проекта "Голос 60+" полностью обновится состав жюри, сообщили в пресс-службе Первого канала.Кресла наставников займут Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов. Для всех это будет дебют в шоу. Бессменным ведущим проекта останется Дмитрий Нагиев.В слепых прослушиваниях традиционно смогут принять участие вокалисты старшего поколения со всей России.Премьера нового сезона "Голос 60+" состоится 3 сентября в 21:30.Победительницей третьего сезона стала 91-летняя Дина Юдина. Многие телезрители тогда посчитали, что голосование было несправедливым, и победу отобрали у другого участника проекта.
https://ria.ru/20201004/golos-1578167445.html
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олег газманов, лайма вайкуле, первый канал (телеканал), валерий леонтьев, дмитрий нагиев, стас намин, знаменитости, новости культуры, дина юдина