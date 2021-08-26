https://ria.ru/20210826/golos-1747402699.html

Первый канал обновил состав жюри шоу "Голос 60+"

Первый канал обновил состав жюри шоу "Голос 60+" - РИА Новости, 26.08.2021

Первый канал обновил состав жюри шоу "Голос 60+"

В новом сезоне проекта "Голос 60+" полностью обновится состав жюри, сообщили в пресс-службе Первого канала. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T18:42

2021-08-26T18:42

2021-08-26T18:42

шоубиз

олег газманов

лайма вайкуле

первый канал (телеканал)

валерий леонтьев

дмитрий нагиев

стас намин

знаменитости

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В новом сезоне проекта "Голос 60+" полностью обновится состав жюри, сообщили в пресс-службе Первого канала.Кресла наставников займут Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов. Для всех это будет дебют в шоу. Бессменным ведущим проекта останется Дмитрий Нагиев.В слепых прослушиваниях традиционно смогут принять участие вокалисты старшего поколения со всей России.Премьера нового сезона "Голос 60+" состоится 3 сентября в 21:30.Победительницей третьего сезона стала 91-летняя Дина Юдина. Многие телезрители тогда посчитали, что голосование было несправедливым, и победу отобрали у другого участника проекта.

https://ria.ru/20201004/golos-1578167445.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег газманов, лайма вайкуле, первый канал (телеканал), валерий леонтьев, дмитрий нагиев, стас намин, знаменитости, новости культуры, дина юдина