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Шоубиз
https://ria.ru/20201007/skandal-1578543894.html
Победитель "Голоса 60+" отреагировала на скандал с итогами голосования
Победительница третьего сезона проекта "Голос 60+" Дина Юдина прокомментировала в беседе с "Комсомольской правдой" спор телезрителей из-за результатов шоу. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T04:53
2020-10-07T04:53
шоубиз
дина юдина
россия
музыка
"голос"
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Победительница третьего сезона проекта "Голос 60+" <a href="https://ria.ru/person_dina-yudina/" target="_blank">Дина Юдина</a> прокомментировала в беседе с "<a href="https://www.spb.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правдой</a>" спор телезрителей из-за результатов шоу.Финал состоялся второго октября в эфире Первого канала. По итогам зрительского голосования жительница <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> набрала 59,6 процента голосов и заняла первое место. На официальной странице шоу мнения зрителей относительно результатов разделились. Некоторые из них посчитали, что победу "забрали" у Петра Таренкова, который получил второе место.Юдина призналась, что относится к критике философски. Исполнительница до самого конца считала, что Таренков заслуживает победы больше, чем она, однако зрители "пошли по правильному пути".При этом 91-летняя победительница "Голоса" высоко оценила "замечательный" голос Таренкова и назвала исполненную им песню "шикарной"."Но это не народное исполнение, а профессиональное, между этими понятиями огромная разница", — заключила она.
https://ria.ru/20200926/golos-1577801694.html
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россия
санкт-петербург
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дина юдина, россия, музыка, "голос", санкт-петербург

Победитель "Голоса 60+" отреагировала на скандал с итогами голосования

04:53 07.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСцена шоу "Голос"
Сцена шоу Голос - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Победительница третьего сезона проекта "Голос 60+" Дина Юдина прокомментировала в беседе с "Комсомольской правдой" спор телезрителей из-за результатов шоу.
Финал состоялся второго октября в эфире Первого канала. По итогам зрительского голосования жительница Санкт-Петербурга набрала 59,6 процента голосов и заняла первое место. На официальной странице шоу мнения зрителей относительно результатов разделились. Некоторые из них посчитали, что победу "забрали" у Петра Таренкова, который получил второе место.
Юдина призналась, что относится к критике философски. Исполнительница до самого конца считала, что Таренков заслуживает победы больше, чем она, однако зрители "пошли по правильному пути".

"Петр — профессионал. Я искренне за него болела. Но это же народное шоу. Победителя выбирает народ. И мое исполнение просто оказалось ближе к народу, нежели та оперная партия, которую исполнял Петр Владимирович", — считает Юдина.

При этом 91-летняя победительница "Голоса" высоко оценила "замечательный" голос Таренкова и назвала исполненную им песню "шикарной".
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"Но это не народное исполнение, а профессиональное, между этими понятиями огромная разница", — заключила она.
 
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ШоубизДина ЮдинаРоссияМузыка"Голос"Санкт-Петербург
 
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