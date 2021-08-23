https://ria.ru/20210823/super-1746898577.html

НТВ объявил имена жюри юбилейного сезона "Ты супер!"

НТВ объявил имена жюри юбилейного сезона "Ты супер!" - РИА Новости, 23.08.2021

НТВ объявил имена жюри юбилейного сезона "Ты супер!"

Телеканал НТВ объявил имена жюри юбилейного сезона "Ты супер!". Судейские кресла займут композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T17:05

2021-08-23T17:05

2021-08-23T17:05

шоубиз

нтв (телеканал)

игорь крутой

диана арбенина

ночные снайперы

знаменитости

алексей воробьев

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746897204_0:89:1200:764_1920x0_80_0_0_672424c7659fa88f89e93c15f42d0af9.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Телеканал НТВ объявил имена жюри юбилейного сезона "Ты супер!". Судейские кресла займут композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, актер и музыкант Алексей Воробьев и певица Ирина Дубцова.Каждый из них уже хотя бы раз был членом жюри в предыдущих выпусках проекта. Так, Игорь Крутой стоял почти у истоков запуска шоу и традиционно выступал в качестве судьи со второго сезона.Алексей Воробьев ради участия в шоу прилетел в Москву из Лос-Анджелеса.Помимо "традиционной" версии проекта "Ты супер!", существует детский вариант шоу, а также проект "Ты супер! 60+" для конкурсантов старше 60 лет.

https://ria.ru/20210120/finalistka-1593896270.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нтв (телеканал), игорь крутой, диана арбенина, ночные снайперы, знаменитости, алексей воробьев, новости культуры, ирина дубцова