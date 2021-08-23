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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210823/super-1746898577.html
НТВ объявил имена жюри юбилейного сезона "Ты супер!"
НТВ объявил имена жюри юбилейного сезона "Ты супер!" - РИА Новости, 23.08.2021
НТВ объявил имена жюри юбилейного сезона "Ты супер!"
Телеканал НТВ объявил имена жюри юбилейного сезона "Ты супер!". Судейские кресла займут композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T17:05
2021-08-23T17:05
шоубиз
нтв (телеканал)
игорь крутой
диана арбенина
ночные снайперы
знаменитости
алексей воробьев
новости культуры
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Телеканал НТВ объявил имена жюри юбилейного сезона "Ты супер!". Судейские кресла займут композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, актер и музыкант Алексей Воробьев и певица Ирина Дубцова.Каждый из них уже хотя бы раз был членом жюри в предыдущих выпусках проекта. Так, Игорь Крутой стоял почти у истоков запуска шоу и традиционно выступал в качестве судьи со второго сезона.Алексей Воробьев ради участия в шоу прилетел в Москву из Лос-Анджелеса.Помимо "традиционной" версии проекта "Ты супер!", существует детский вариант шоу, а также проект "Ты супер! 60+" для конкурсантов старше 60 лет.
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нтв (телеканал), игорь крутой, диана арбенина, ночные снайперы, знаменитости, алексей воробьев, новости культуры, ирина дубцова
17:05 23.08.2021
 

НТВ объявил имена жюри юбилейного сезона "Ты супер!"

© Фото : PR НТВШоу "Ты супер!"
Шоу Ты супер! - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : PR НТВ
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Телеканал НТВ объявил имена жюри юбилейного сезона "Ты супер!". Судейские кресла займут композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, актер и музыкант Алексей Воробьев и певица Ирина Дубцова.
Каждый из них уже хотя бы раз был членом жюри в предыдущих выпусках проекта. Так, Игорь Крутой стоял почти у истоков запуска шоу и традиционно выступал в качестве судьи со второго сезона.

"Этот сезон будет юбилейным, а значит особенным: уверен, что он преподнесет нам много сюрпризов и познакомит нас с новыми юными талантами", — отметил композитор.

© Фото : PR НТВЧлен жюри международного вокального проекта "Ты супер!" Игорь Крутой
Член жюри международного вокального проекта Ты супер! Игорь Крутой - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : PR НТВ
Член жюри международного вокального проекта "Ты супер!" Игорь Крутой
Алексей Воробьев ради участия в шоу прилетел в Москву из Лос-Анджелеса.

"Каждый год, отложив все свои съемки и проекты, я прилетаю ради этого из-за океана. И сейчас с нетерпением жду возможности снова оказаться в кресле жюри, чтобы восхищаться талантом наших участников и делиться с ними опытом работы на сцене и в кино", — сказал певец.

© Фото : PR НТВЧлен жюри международного вокального проекта "Ты супер!" Алексей Воробьев
Член жюри международного вокального проекта Ты супер! Алексей Воробьев - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : PR НТВ
Член жюри международного вокального проекта "Ты супер!" Алексей Воробьев
Помимо "традиционной" версии проекта "Ты супер!", существует детский вариант шоу, а также проект "Ты супер! 60+" для конкурсантов старше 60 лет.
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ШоубизНТВ (телеканал)Игорь КрутойДиана АрбенинаНочные снайперыЗнаменитостиАлексей ВоробьевНовости культурыИрина Дубцова
 
 
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