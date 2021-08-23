НТВ объявил имена жюри юбилейного сезона "Ты супер!"
© Фото : PR НТВШоу "Ты супер!"
© Фото : PR НТВ
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Телеканал НТВ объявил имена жюри юбилейного сезона "Ты супер!". Судейские кресла займут композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, актер и музыкант Алексей Воробьев и певица Ирина Дубцова.
Каждый из них уже хотя бы раз был членом жюри в предыдущих выпусках проекта. Так, Игорь Крутой стоял почти у истоков запуска шоу и традиционно выступал в качестве судьи со второго сезона.
"Этот сезон будет юбилейным, а значит особенным: уверен, что он преподнесет нам много сюрпризов и познакомит нас с новыми юными талантами", — отметил композитор.
© Фото : PR НТВЧлен жюри международного вокального проекта "Ты супер!" Игорь Крутой
© Фото : PR НТВ
Член жюри международного вокального проекта "Ты супер!" Игорь Крутой
Алексей Воробьев ради участия в шоу прилетел в Москву из Лос-Анджелеса.
"Каждый год, отложив все свои съемки и проекты, я прилетаю ради этого из-за океана. И сейчас с нетерпением жду возможности снова оказаться в кресле жюри, чтобы восхищаться талантом наших участников и делиться с ними опытом работы на сцене и в кино", — сказал певец.
© Фото : PR НТВЧлен жюри международного вокального проекта "Ты супер!" Алексей Воробьев
© Фото : PR НТВ
Член жюри международного вокального проекта "Ты супер!" Алексей Воробьев
Помимо "традиционной" версии проекта "Ты супер!", существует детский вариант шоу, а также проект "Ты супер! 60+" для конкурсантов старше 60 лет.
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