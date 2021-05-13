Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/pozhilye-1732137298.html
Исполнение мечты и новый этап в жизни для пожилых на шоу "Ты супер! 60+"
Исполнение мечты и новый этап в жизни для пожилых на шоу "Ты супер! 60+"
Телеканал НТВ объявляет запуск нового международного музыкального проекта "Ты супер! 60+". Участники шоу – талантливые люди от 60 лет, которые остались без... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:55
2021-05-13T17:58
радио sputnik
ирина дубцова
шоу "ты супер"
тимур вайнштейн
sputnik
диана арбенина
игорь крутой
нтв (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732136810_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_03d4fc9b9b404a50017df5f96df2e548.jpg
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Телеканал НТВ объявляет запуск нового международного музыкального проекта "Ты супер! 60+". Участники шоу – талантливые люди от 60 лет, которые остались без поддержки родных и близких. Запуск проекта "Ты Супер! 60+" согласуется с социальной темой многих проектов на телеканале НТВ, таких как "Жди меня", "ДНК" и "Ты супер!". Отправить заявку на участие в шоу мог любой человек, который лишен поддержки самых близких родственников – детей, внуков, в возрасте от 60 лет из России и стран СНГ. По итогам кастинга, в первом сезоне проекта примут участие 45 человек, среди которых собрались люди самых разных профессий – от полковника МВД в отставке, химиков и врачей, до профессиональных музыкантов, такие как певцы хора Мариинского театра.Об участникахВсе участники проекта оказались в трудной жизненной ситуации, большинство из них потеряло связь с самыми близкими людьми – супругами, детьми и внуками. Поэтому главной целью проекта "Ты Супер! 60+", в первую очередь, является помощь пожилым людям и оказание моральной поддержки. А реализация себя в творчестве – это заветная мечта конкурсантов.Среди участников программы собрались абсолютно разные люди, но всех их объединяет одно – тяжелая судьба. Чебунина Юлия Хайдаровна (82 года) приехала на проект из далекой Республики Бурятия, села Тарбагатай. 1988 год стал роковым для семьи Юлии Хайдаровны – ее сын и внук утонули в реке. В 2006 году погиб супруг участницы, и с тех пор она живет одна. Шоу "Ты Супер! 60+" станет новым этапом в жизни Юлии Хайдаровны, где она сможет получить поддержку и обрести новые знакомства. Самая взрослая участница проекта, Федосова Валентина Ивановна (87 лет) приехала из Рязанской области, села Погост. Она пережила тяжелейшие потери в своей жизни – смерть сына и трагическая смерть внука. Через два месяца после смерти внука на свет появился ее правнук – именно он помогает Валентине Ивановне не потерять интерес к жизни. В 70 лет она впервые купила автомобиль и научилась водить, и продолжает до сих пор даже несмотря на свой возраст.Правила проектаВ каждом выпуске на сцену будут выходить участники и исполнять композиции. В зону ожидания пройдут те, кто получит три или четыре "да" от членов жюри: если никто из них не нажмёт на зелёную кнопку или нажмёт всего один, а также если голоса разделятся 2/2, то участник покидает проект. В финале каждой программы жюри назовут имена тех, кто проходит далее. Конкурс будет состоять из двух этапов: отборочный тур и финал. О судьяхВ преддверии выхода нового проекта одной из главных интриг стали имена тех, кто займёт судейские кресла. В первом сезоне шоу "Ты Супер 60+" судьями станут Игорь Крутой, Диана Арбенина, Стас Пьеха и Ирина Дубцова. У большинства из них уже имеется судейский опыт в проекте "Ты Супер!", кроме певицы и актрисы Ирины Дубцовой – она приходила в качестве гостя в прошлом сезоне. Более того, Ирина была участником второго сезона шоу "Маска" на НТВ – зрители запомнили ее как милого Единорога. А вот кресло жюри Ирина займет впервые. Композитор, народный артист России Игорь Крутой уже знаком зрителям в качестве строгого, но справедливого и доброго жюри в проекте "Ты Супер!". Но каким судьей будет Игорь Яковлевич в совершенно новом проекте остается только догадываться и ждать премьеры.Наряду с Крутым, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина также не новичок в судействе. Впервые кресло жюри она заняла в суперсезоне детского проекта и вернулась снова в прошлом году, в четвёртом сезоне шоу "Ты Супер!". Для популярного певца Стаса Пьехи оказаться в кресле члена жюри тоже не в новинку. Он был среди четверки судей самого первого сезона детского вокального проекта "Ты супер!", вышедшего в эфир НТВ в 2017 году. Вместе с Ириной Дубцовой, он был участником шоу "Маска" и дошел до полуфинала в костюме всеми любимой Неваляшки.О ведущихВедущими проекта станут Вадим Такменев и Анастасия Пак. Их дуэт уже запомнился как зрителям, так и участникам детского проекта "Ты Супер!", которые и после завершения сезона поддерживают с ними связь, рассказывают о своих успехах и достижениях. Как сложатся отношения между ведущими и участниками нового проекта – покажет время. "Ты супер! 60+" будет проводиться телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik. Производством шоу будет заниматься компания "ВайТ Медиа".
https://radiosputnik.ria.ru/20210330/super-1603526806.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Трейлер нового международного музыкального проекта "Ты Супер! 60+"
Трейлер нового международного музыкального проекта "Ты Супер! 60+"
2021-05-13T14:55
true
PT1M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732136810_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_bba335ac263478927668509c5d1e3c1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
радио sputnik, ирина дубцова, шоу "ты супер", тимур вайнштейн, sputnik, диана арбенина, игорь крутой, нтв (телеканал)

Исполнение мечты и новый этап в жизни для пожилых на шоу "Ты супер! 60+"

14:55 13.05.2021 (обновлено: 17:58 13.05.2021)
 
© Фото : PR НТВУчастница и ведущий проекта "Ты Супер! 60+"
Участница и ведущий проекта Ты Супер! 60+ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : PR НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Телеканал НТВ объявляет запуск нового международного музыкального проекта "Ты супер! 60+". Участники шоу – талантливые люди от 60 лет, которые остались без поддержки родных и близких. Запуск проекта "Ты Супер! 60+" согласуется с социальной темой многих проектов на телеканале НТВ, таких как "Жди меня", "ДНК" и "Ты супер!".

Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телекомпании НТВ: "Нам очень хочется помочь пожилым людям, оставшимся без поддержки, реализовать свой творческий потенциал, ощутить заботу, помочь вновь встретиться с родными и близкими и осуществить свою мечту"

Отправить заявку на участие в шоу мог любой человек, который лишен поддержки самых близких родственников – детей, внуков, в возрасте от 60 лет из России и стран СНГ. По итогам кастинга, в первом сезоне проекта примут участие 45 человек, среди которых собрались люди самых разных профессий – от полковника МВД в отставке, химиков и врачей, до профессиональных музыкантов, такие как певцы хора Мариинского театра.

Об участниках

Все участники проекта оказались в трудной жизненной ситуации, большинство из них потеряло связь с самыми близкими людьми – супругами, детьми и внуками. Поэтому главной целью проекта "Ты Супер! 60+", в первую очередь, является помощь пожилым людям и оказание моральной поддержки. А реализация себя в творчестве – это заветная мечта конкурсантов.
Среди участников программы собрались абсолютно разные люди, но всех их объединяет одно – тяжелая судьба. Чебунина Юлия Хайдаровна (82 года) приехала на проект из далекой Республики Бурятия, села Тарбагатай. 1988 год стал роковым для семьи Юлии Хайдаровны – ее сын и внук утонули в реке. В 2006 году погиб супруг участницы, и с тех пор она живет одна. Шоу "Ты Супер! 60+" станет новым этапом в жизни Юлии Хайдаровны, где она сможет получить поддержку и обрести новые знакомства.
Самая взрослая участница проекта, Федосова Валентина Ивановна (87 лет) приехала из Рязанской области, села Погост. Она пережила тяжелейшие потери в своей жизни – смерть сына и трагическая смерть внука. Через два месяца после смерти внука на свет появился ее правнук – именно он помогает Валентине Ивановне не потерять интерес к жизни. В 70 лет она впервые купила автомобиль и научилась водить, и продолжает до сих пор даже несмотря на свой возраст.
© Фото : PR НТВУчастница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
Участница проекта Ты Супер! 60+ во время выступления
1 из 7
Участница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
© Фото : PR НТВУчастница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
Участница проекта Ты Супер! 60+ во время выступления
2 из 7
Участница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
© Фото : PR НТВУчастница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
Участница проекта Ты Супер! 60+ во время выступления
3 из 7
Участница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
© Фото : PR НТВУчастница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
Участница проекта Ты Супер! 60+ во время выступления
4 из 7
Участница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
© Фото : PR НТВУчастник проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
Участник проекта Ты Супер! 60+ во время выступления
5 из 7
Участник проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
© Фото : PR НТВУчастник проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
Участник проекта Ты Супер! 60+ во время выступления
6 из 7
Участник проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
© Фото : PR НТВУчастник проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
Участник проекта Ты Супер! 60+ во время выступления
7 из 7
Участник проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
1 из 7
Участница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
2 из 7
Участница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
3 из 7
Участница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
4 из 7
Участница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
5 из 7
Участник проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
6 из 7
Участник проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
7 из 7
Участник проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ

Правила проекта

В каждом выпуске на сцену будут выходить участники и исполнять композиции. В зону ожидания пройдут те, кто получит три или четыре "да" от членов жюри: если никто из них не нажмёт на зелёную кнопку или нажмёт всего один, а также если голоса разделятся 2/2, то участник покидает проект. В финале каждой программы жюри назовут имена тех, кто проходит далее. Конкурс будет состоять из двух этапов: отборочный тур и финал.
Шоу Ты супер! - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 20:08
Новый сезон "Ты супер!" соберет участников старше 60 лет

О судьях

В преддверии выхода нового проекта одной из главных интриг стали имена тех, кто займёт судейские кресла. В первом сезоне шоу "Ты Супер 60+" судьями станут Игорь Крутой, Диана Арбенина, Стас Пьеха и Ирина Дубцова.
© Фото : PR НТВСудьи проекта "Ты Супер! 60+": Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Диана Арбенина и Игорь Крутой
Судьи проекта Ты Супер! 60+: Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Диана Арбенина и Игорь Крутой - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : PR НТВ
Судьи проекта "Ты Супер! 60+": Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Диана Арбенина и Игорь Крутой
У большинства из них уже имеется судейский опыт в проекте "Ты Супер!", кроме певицы и актрисы Ирины Дубцовой – она приходила в качестве гостя в прошлом сезоне. Более того, Ирина была участником второго сезона шоу "Маска" на НТВ – зрители запомнили ее как милого Единорога. А вот кресло жюри Ирина займет впервые.

Ирина Дубцова, певица и актриса: "Большая ответственность быть членом жюри. Мне повезло, что я побывала по разные стороны разных проектов и отмечу, что сама начинала с проекта талантов. Поэтому я прекрасно знаю, что чувствует человек, который выходит петь перед членами жюри. Отмечу возрастную категорию проекта – это не главное, а главное душа и горящие глаза! Я очень рада присоединиться к составу жюри в новом сезоне очень классного проекта "Ты супер! 60+".

Композитор, народный артист России Игорь Крутой уже знаком зрителям в качестве строгого, но справедливого и доброго жюри в проекте "Ты Супер!". Но каким судьей будет Игорь Яковлевич в совершенно новом проекте остается только догадываться и ждать премьеры.
Игорь Крутой, композитор, народный артист России: "Я жду этот проект и думаю, что это будет, во-первых, сложнее, чем в детском конкурсе, а во-вторых, более трогательнее. Потому что у каждого человека есть своя история, он прошёл свой путь, и каждый из них одинок в разных проявлениях. И это огромная трагедия. Когда люди соберутся, чтобы выплеснуть это в музыке и песнях, это будет "операцией без наркоза". Опыта судейства в подобном проекте у меня не было, и пока мне сложно представить, как я буду судить. Мне приходилось сидеть в жюри в другом проекте, где выступали взрослые талантливые вокалисты, и там судить было не сложно. Но здесь всё иначе, здесь есть человеческие история, узнав которые невозможно остаться равнодушным, и это будет накладывать определённый отпечаток на те или иные оценки."
Наряду с Крутым, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина также не новичок в судействе. Впервые кресло жюри она заняла в суперсезоне детского проекта и вернулась снова в прошлом году, в четвёртом сезоне шоу "Ты Супер!".
Диана Арбенина, лидер рок-группы "Ночные снайперы": "Это будет для меня первый опыт "судейства" взрослых людей, где возрастной фактор вообще имеет значение. Почему первый – дети и подростки все-таки находятся в другой категории, почему я беру судейство в кавычки, хотя, безусловно, это конкурс с победителями и не-победителями – потому что это, в первую и главную очередь, про творчество, талант и энергию, а не про "первый-последний". Я не считаю, что имею право судить, но очень хочется дать возможность тем людям, которым больше лет, чем нам, возможность выйти на сцену, дотянуться до мечты. Хочу помочь людям, которые всю жизнь хотели петь, сделать это. И хочу сказать им добрые слова, подбодрить – ведь петь можно в любом возрасте!"
Для популярного певца Стаса Пьехи оказаться в кресле члена жюри тоже не в новинку. Он был среди четверки судей самого первого сезона детского вокального проекта "Ты супер!", вышедшего в эфир НТВ в 2017 году. Вместе с Ириной Дубцовой, он был участником шоу "Маска" и дошел до полуфинала в костюме всеми любимой Неваляшки.
Стас Пьеха, певец: С"Я не знаю, что ждать от "Ты супер 60+". Здесь очень много возрастных тонкостей, очень сложно судить, надо фильтровать и юмор, и эмоционально совершенно другой окрас. Я думаю, что тут надо будет даже не судить, а подбирать некие слова, и мне кажется, что, если это делать, опираясь на собственные эмоции и чувства, так будет правильнее, чем подгонять под какие-то шаблоны. Это все-таки шоу, которое носит яркий социальный характер, помимо развлекательного и музыкального, а также доказывает, что никогда ничего не поздно. Я желаю участникам максимально получить кайф от того, что они делают, покуражиться, посмеяться, просто попробовать, и вообще ничего не бояться"

О ведущих

© Фото : PR НТВВедущий проекта "Ты Супер! 60+" Вадим Такменёв
Ведущий проекта Ты Супер! 60+ Вадим Такменёв - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : PR НТВ
Ведущий проекта "Ты Супер! 60+" Вадим Такменёв
Ведущими проекта станут Вадим Такменев и Анастасия Пак. Их дуэт уже запомнился как зрителям, так и участникам детского проекта "Ты Супер!", которые и после завершения сезона поддерживают с ними связь, рассказывают о своих успехах и достижениях. Как сложатся отношения между ведущими и участниками нового проекта – покажет время.
© Фото : PR НТВВедущая проекта "Ты Супер! 60+" Анастасия Пак
Ведущая проекта Ты Супер! 60+ Анастасия Пак - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : PR НТВ
Ведущая проекта "Ты Супер! 60+" Анастасия Пак
"Ты супер! 60+" будет проводиться телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik. Производством шоу будет заниматься компания "ВайТ Медиа".
 
Радио SputnikИрина ДубцоваШоу "Ты супер"Тимур ВайнштейнSputnikДиана АрбенинаИгорь КрутойНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13За атакой на Colonial Pipeline может стоять ЦРУ, считает Касперская
03:09В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги
03:07Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
Лента новостейМолния