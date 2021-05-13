https://ria.ru/20210513/pozhilye-1732137298.html

Исполнение мечты и новый этап в жизни для пожилых на шоу "Ты супер! 60+"

Исполнение мечты и новый этап в жизни для пожилых на шоу "Ты супер! 60+"

Телеканал НТВ объявляет запуск нового международного музыкального проекта "Ты супер! 60+". Участники шоу – талантливые люди от 60 лет, которые остались без... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:55

2021-05-13T14:55

2021-05-13T17:58

радио sputnik

ирина дубцова

шоу "ты супер"

тимур вайнштейн

sputnik

диана арбенина

игорь крутой

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Телеканал НТВ объявляет запуск нового международного музыкального проекта "Ты супер! 60+". Участники шоу – талантливые люди от 60 лет, которые остались без поддержки родных и близких. Запуск проекта "Ты Супер! 60+" согласуется с социальной темой многих проектов на телеканале НТВ, таких как "Жди меня", "ДНК" и "Ты супер!". Отправить заявку на участие в шоу мог любой человек, который лишен поддержки самых близких родственников – детей, внуков, в возрасте от 60 лет из России и стран СНГ. По итогам кастинга, в первом сезоне проекта примут участие 45 человек, среди которых собрались люди самых разных профессий – от полковника МВД в отставке, химиков и врачей, до профессиональных музыкантов, такие как певцы хора Мариинского театра.Об участникахВсе участники проекта оказались в трудной жизненной ситуации, большинство из них потеряло связь с самыми близкими людьми – супругами, детьми и внуками. Поэтому главной целью проекта "Ты Супер! 60+", в первую очередь, является помощь пожилым людям и оказание моральной поддержки. А реализация себя в творчестве – это заветная мечта конкурсантов.Среди участников программы собрались абсолютно разные люди, но всех их объединяет одно – тяжелая судьба. Чебунина Юлия Хайдаровна (82 года) приехала на проект из далекой Республики Бурятия, села Тарбагатай. 1988 год стал роковым для семьи Юлии Хайдаровны – ее сын и внук утонули в реке. В 2006 году погиб супруг участницы, и с тех пор она живет одна. Шоу "Ты Супер! 60+" станет новым этапом в жизни Юлии Хайдаровны, где она сможет получить поддержку и обрести новые знакомства. Самая взрослая участница проекта, Федосова Валентина Ивановна (87 лет) приехала из Рязанской области, села Погост. Она пережила тяжелейшие потери в своей жизни – смерть сына и трагическая смерть внука. Через два месяца после смерти внука на свет появился ее правнук – именно он помогает Валентине Ивановне не потерять интерес к жизни. В 70 лет она впервые купила автомобиль и научилась водить, и продолжает до сих пор даже несмотря на свой возраст.Правила проектаВ каждом выпуске на сцену будут выходить участники и исполнять композиции. В зону ожидания пройдут те, кто получит три или четыре "да" от членов жюри: если никто из них не нажмёт на зелёную кнопку или нажмёт всего один, а также если голоса разделятся 2/2, то участник покидает проект. В финале каждой программы жюри назовут имена тех, кто проходит далее. Конкурс будет состоять из двух этапов: отборочный тур и финал. О судьяхВ преддверии выхода нового проекта одной из главных интриг стали имена тех, кто займёт судейские кресла. В первом сезоне шоу "Ты Супер 60+" судьями станут Игорь Крутой, Диана Арбенина, Стас Пьеха и Ирина Дубцова. У большинства из них уже имеется судейский опыт в проекте "Ты Супер!", кроме певицы и актрисы Ирины Дубцовой – она приходила в качестве гостя в прошлом сезоне. Более того, Ирина была участником второго сезона шоу "Маска" на НТВ – зрители запомнили ее как милого Единорога. А вот кресло жюри Ирина займет впервые. Композитор, народный артист России Игорь Крутой уже знаком зрителям в качестве строгого, но справедливого и доброго жюри в проекте "Ты Супер!". Но каким судьей будет Игорь Яковлевич в совершенно новом проекте остается только догадываться и ждать премьеры.Наряду с Крутым, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина также не новичок в судействе. Впервые кресло жюри она заняла в суперсезоне детского проекта и вернулась снова в прошлом году, в четвёртом сезоне шоу "Ты Супер!". Для популярного певца Стаса Пьехи оказаться в кресле члена жюри тоже не в новинку. Он был среди четверки судей самого первого сезона детского вокального проекта "Ты супер!", вышедшего в эфир НТВ в 2017 году. Вместе с Ириной Дубцовой, он был участником шоу "Маска" и дошел до полуфинала в костюме всеми любимой Неваляшки.О ведущихВедущими проекта станут Вадим Такменев и Анастасия Пак. Их дуэт уже запомнился как зрителям, так и участникам детского проекта "Ты Супер!", которые и после завершения сезона поддерживают с ними связь, рассказывают о своих успехах и достижениях. Как сложатся отношения между ведущими и участниками нового проекта – покажет время. "Ты супер! 60+" будет проводиться телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik. Производством шоу будет заниматься компания "ВайТ Медиа".

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/super-1603526806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трейлер нового международного музыкального проекта "Ты Супер! 60+" Трейлер нового международного музыкального проекта "Ты Супер! 60+" 2021-05-13T14:55 true PT1M15S

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радио sputnik, ирина дубцова, шоу "ты супер", тимур вайнштейн, sputnik, диана арбенина, игорь крутой, нтв (телеканал)