Исполнение мечты и новый этап в жизни для пожилых на шоу "Ты супер! 60+"
14:55 13.05.2021 (обновлено: 17:58 13.05.2021)
© Фото : PR НТВУчастница и ведущий проекта "Ты Супер! 60+"
© Фото : PR НТВ
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Телеканал НТВ объявляет запуск нового международного музыкального проекта "Ты супер! 60+". Участники шоу – талантливые люди от 60 лет, которые остались без поддержки родных и близких. Запуск проекта "Ты Супер! 60+" согласуется с социальной темой многих проектов на телеканале НТВ, таких как "Жди меня", "ДНК" и "Ты супер!".
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телекомпании НТВ: "Нам очень хочется помочь пожилым людям, оставшимся без поддержки, реализовать свой творческий потенциал, ощутить заботу, помочь вновь встретиться с родными и близкими и осуществить свою мечту"
Отправить заявку на участие в шоу мог любой человек, который лишен поддержки самых близких родственников – детей, внуков, в возрасте от 60 лет из России и стран СНГ. По итогам кастинга, в первом сезоне проекта примут участие 45 человек, среди которых собрались люди самых разных профессий – от полковника МВД в отставке, химиков и врачей, до профессиональных музыкантов, такие как певцы хора Мариинского театра.
Об участниках
Все участники проекта оказались в трудной жизненной ситуации, большинство из них потеряло связь с самыми близкими людьми – супругами, детьми и внуками. Поэтому главной целью проекта "Ты Супер! 60+", в первую очередь, является помощь пожилым людям и оказание моральной поддержки. А реализация себя в творчестве – это заветная мечта конкурсантов.
Среди участников программы собрались абсолютно разные люди, но всех их объединяет одно – тяжелая судьба. Чебунина Юлия Хайдаровна (82 года) приехала на проект из далекой Республики Бурятия, села Тарбагатай. 1988 год стал роковым для семьи Юлии Хайдаровны – ее сын и внук утонули в реке. В 2006 году погиб супруг участницы, и с тех пор она живет одна. Шоу "Ты Супер! 60+" станет новым этапом в жизни Юлии Хайдаровны, где она сможет получить поддержку и обрести новые знакомства.
Самая взрослая участница проекта, Федосова Валентина Ивановна (87 лет) приехала из Рязанской области, села Погост. Она пережила тяжелейшие потери в своей жизни – смерть сына и трагическая смерть внука. Через два месяца после смерти внука на свет появился ее правнук – именно он помогает Валентине Ивановне не потерять интерес к жизни. В 70 лет она впервые купила автомобиль и научилась водить, и продолжает до сих пор даже несмотря на свой возраст.
© Фото : PR НТВУчастница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
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Участница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
© Фото : PR НТВУчастница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
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Участница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
© Фото : PR НТВУчастница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
3 из 7
Участница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
© Фото : PR НТВУчастница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
4 из 7
Участница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
© Фото : PR НТВУчастник проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
5 из 7
Участник проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
© Фото : PR НТВУчастник проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
6 из 7
Участник проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
© Фото : PR НТВУчастник проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
7 из 7
Участник проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
1 из 7
Участница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
2 из 7
Участница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
3 из 7
Участница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
4 из 7
Участница проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
5 из 7
Участник проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
6 из 7
Участник проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
7 из 7
Участник проекта "Ты Супер! 60+" во время выступления
© Фото : PR НТВ
Правила проекта
В каждом выпуске на сцену будут выходить участники и исполнять композиции. В зону ожидания пройдут те, кто получит три или четыре "да" от членов жюри: если никто из них не нажмёт на зелёную кнопку или нажмёт всего один, а также если голоса разделятся 2/2, то участник покидает проект. В финале каждой программы жюри назовут имена тех, кто проходит далее. Конкурс будет состоять из двух этапов: отборочный тур и финал.
30 марта, 20:08Новый сезон "Ты супер!" соберет участников старше 60 лет
О судьях
В преддверии выхода нового проекта одной из главных интриг стали имена тех, кто займёт судейские кресла. В первом сезоне шоу "Ты Супер 60+" судьями станут Игорь Крутой, Диана Арбенина, Стас Пьеха и Ирина Дубцова.
© Фото : PR НТВСудьи проекта "Ты Супер! 60+": Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Диана Арбенина и Игорь Крутой
© Фото : PR НТВ
Судьи проекта "Ты Супер! 60+": Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Диана Арбенина и Игорь Крутой
У большинства из них уже имеется судейский опыт в проекте "Ты Супер!", кроме певицы и актрисы Ирины Дубцовой – она приходила в качестве гостя в прошлом сезоне. Более того, Ирина была участником второго сезона шоу "Маска" на НТВ – зрители запомнили ее как милого Единорога. А вот кресло жюри Ирина займет впервые.
Ирина Дубцова, певица и актриса: "Большая ответственность быть членом жюри. Мне повезло, что я побывала по разные стороны разных проектов и отмечу, что сама начинала с проекта талантов. Поэтому я прекрасно знаю, что чувствует человек, который выходит петь перед членами жюри. Отмечу возрастную категорию проекта – это не главное, а главное душа и горящие глаза! Я очень рада присоединиться к составу жюри в новом сезоне очень классного проекта "Ты супер! 60+".
Композитор, народный артист России Игорь Крутой уже знаком зрителям в качестве строгого, но справедливого и доброго жюри в проекте "Ты Супер!". Но каким судьей будет Игорь Яковлевич в совершенно новом проекте остается только догадываться и ждать премьеры.
Игорь Крутой, композитор, народный артист России: "Я жду этот проект и думаю, что это будет, во-первых, сложнее, чем в детском конкурсе, а во-вторых, более трогательнее. Потому что у каждого человека есть своя история, он прошёл свой путь, и каждый из них одинок в разных проявлениях. И это огромная трагедия. Когда люди соберутся, чтобы выплеснуть это в музыке и песнях, это будет "операцией без наркоза". Опыта судейства в подобном проекте у меня не было, и пока мне сложно представить, как я буду судить. Мне приходилось сидеть в жюри в другом проекте, где выступали взрослые талантливые вокалисты, и там судить было не сложно. Но здесь всё иначе, здесь есть человеческие история, узнав которые невозможно остаться равнодушным, и это будет накладывать определённый отпечаток на те или иные оценки."
Наряду с Крутым, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина также не новичок в судействе. Впервые кресло жюри она заняла в суперсезоне детского проекта и вернулась снова в прошлом году, в четвёртом сезоне шоу "Ты Супер!".
Диана Арбенина, лидер рок-группы "Ночные снайперы": "Это будет для меня первый опыт "судейства" взрослых людей, где возрастной фактор вообще имеет значение. Почему первый – дети и подростки все-таки находятся в другой категории, почему я беру судейство в кавычки, хотя, безусловно, это конкурс с победителями и не-победителями – потому что это, в первую и главную очередь, про творчество, талант и энергию, а не про "первый-последний". Я не считаю, что имею право судить, но очень хочется дать возможность тем людям, которым больше лет, чем нам, возможность выйти на сцену, дотянуться до мечты. Хочу помочь людям, которые всю жизнь хотели петь, сделать это. И хочу сказать им добрые слова, подбодрить – ведь петь можно в любом возрасте!"
Для популярного певца Стаса Пьехи оказаться в кресле члена жюри тоже не в новинку. Он был среди четверки судей самого первого сезона детского вокального проекта "Ты супер!", вышедшего в эфир НТВ в 2017 году. Вместе с Ириной Дубцовой, он был участником шоу "Маска" и дошел до полуфинала в костюме всеми любимой Неваляшки.
Стас Пьеха, певец: С"Я не знаю, что ждать от "Ты супер 60+". Здесь очень много возрастных тонкостей, очень сложно судить, надо фильтровать и юмор, и эмоционально совершенно другой окрас. Я думаю, что тут надо будет даже не судить, а подбирать некие слова, и мне кажется, что, если это делать, опираясь на собственные эмоции и чувства, так будет правильнее, чем подгонять под какие-то шаблоны. Это все-таки шоу, которое носит яркий социальный характер, помимо развлекательного и музыкального, а также доказывает, что никогда ничего не поздно. Я желаю участникам максимально получить кайф от того, что они делают, покуражиться, посмеяться, просто попробовать, и вообще ничего не бояться"
О ведущих
© Фото : PR НТВВедущий проекта "Ты Супер! 60+" Вадим Такменёв
© Фото : PR НТВ
Ведущий проекта "Ты Супер! 60+" Вадим Такменёв
Ведущими проекта станут Вадим Такменев и Анастасия Пак. Их дуэт уже запомнился как зрителям, так и участникам детского проекта "Ты Супер!", которые и после завершения сезона поддерживают с ними связь, рассказывают о своих успехах и достижениях. Как сложатся отношения между ведущими и участниками нового проекта – покажет время.
© Фото : PR НТВВедущая проекта "Ты Супер! 60+" Анастасия Пак
© Фото : PR НТВ
Ведущая проекта "Ты Супер! 60+" Анастасия Пак
"Ты супер! 60+" будет проводиться телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik. Производством шоу будет заниматься компания "ВайТ Медиа".