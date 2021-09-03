Шепелев получил новую работу на федеральном канале
© Фото : ВГТРКВедущий проекта телеканала "Россия 1" "Шоу большой страны" Дмитрий Шепелев
© Фото : ВГТРК
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Дмитрий Шепелев будет ведущим нового проекта "Шоу большой страны", сообщили в пресс-службе телеканала "Россия". Его коллегой станет актриса Екатерина Скулкина.
Первый выпуск юмористического шоу выйдет 10 сентября. Каждая программа будет состоять из эстрадных номеров с участием популярных артистов, в числе которых Михаил Галустян, Мария Кравченко, Светлана Пермякова, Марина Федункив и другие.
"У нас с Катей Скулкиной во время номера есть возможность уходить с площадки, отдыхать, пить чай с сушками. Так вот, за прошедшие несколько дней съемок мы так ни разу и не ушли, а оставались в зале и смотрели все номера от начала и до конца, потому что сделаны они весело и классно!" – отметил Шепелев.
© Фото : ВГТРККадр из проекта телеканала "Россия 1" "Шоу большой страны"
© Фото : ВГТРК
Дмитрий вернется к работе на телевидении после долгого перерыва. Ранее он был ведущим Первого канала, а также сотрудничал с ТНТ. Однако зрители затравили Шепелева после выхода передачи "Ты как я" и попросили убрать из эфира.