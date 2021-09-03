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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210903/shepelev-1748565982.html
Шепелев получил новую работу на федеральном канале
Шепелев получил новую работу на федеральном канале - РИА Новости, 03.09.2021
Шепелев получил новую работу на федеральном канале
Дмитрий Шепелев будет ведущим нового проекта "Шоу большой страны", сообщили в пресс-службе телеканала "Россия". Его коллегой станет актриса Екатерина Скулкина. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:10
2021-09-03T15:10
шоубиз
жанна фриске
россия-1 (телеканал)
дмитрий шепелев
знаменитости
светлана пермякова
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Дмитрий Шепелев будет ведущим нового проекта "Шоу большой страны", сообщили в пресс-службе телеканала "Россия". Его коллегой станет актриса Екатерина Скулкина.Первый выпуск юмористического шоу выйдет 10 сентября. Каждая программа будет состоять из эстрадных номеров с участием популярных артистов, в числе которых Михаил Галустян, Мария Кравченко, Светлана Пермякова, Марина Федункив и другие.Дмитрий вернется к работе на телевидении после долгого перерыва. Ранее он был ведущим Первого канала, а также сотрудничал с ТНТ. Однако зрители затравили Шепелева после выхода передачи "Ты как я" и попросили убрать из эфира.
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жанна фриске, россия-1 (телеканал), дмитрий шепелев, знаменитости, светлана пермякова, мария кравченко
15:10 03.09.2021
 

Шепелев получил новую работу на федеральном канале

© Фото : ВГТРКВедущий проекта телеканала "Россия 1" "Шоу большой страны" Дмитрий Шепелев
Ведущий проекта телеканала Россия 1 Шоу большой страны Дмитрий Шепелев - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : ВГТРК
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Дмитрий Шепелев будет ведущим нового проекта "Шоу большой страны", сообщили в пресс-службе телеканала "Россия". Его коллегой станет актриса Екатерина Скулкина.
Первый выпуск юмористического шоу выйдет 10 сентября. Каждая программа будет состоять из эстрадных номеров с участием популярных артистов, в числе которых Михаил Галустян, Мария Кравченко, Светлана Пермякова, Марина Федункив и другие.

"У нас с Катей Скулкиной во время номера есть возможность уходить с площадки, отдыхать, пить чай с сушками. Так вот, за прошедшие несколько дней съемок мы так ни разу и не ушли, а оставались в зале и смотрели все номера от начала и до конца, потому что сделаны они весело и классно!" – отметил Шепелев.

© Фото : ВГТРККадр из проекта телеканала "Россия 1" "Шоу большой страны"
Кадр из проекта телеканала Россия 1 Шоу большой страны - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : ВГТРК
Дмитрий вернется к работе на телевидении после долгого перерыва. Ранее он был ведущим Первого канала, а также сотрудничал с ТНТ. Однако зрители затравили Шепелева после выхода передачи "Ты как я" и попросили убрать из эфира.
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ШоубизЖанна ФрискеРоссия-1 (телеканал)Дмитрий ШепелевЗнаменитостиСветлана ПермяковаМария Кравченко
 
 
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