Шепелев получил новую работу на федеральном канале

"У нас с Катей Скулкиной во время номера есть возможность уходить с площадки, отдыхать, пить чай с сушками. Так вот, за прошедшие несколько дней съемок мы так ни разу и не ушли, а оставались в зале и смотрели все номера от начала и до конца, потому что сделаны они весело и классно!" – отметил Шепелев.